Murieron 71 personas en la tragedia del avión de Chapecoense (Créditos: AP)

Guardar

El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia (Línea aérea Mérida Internacional de Aviación) salió del Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia, con 73 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. Su destino era el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín. Un plantel de fútbol iba a Colombia para disputar su primera final internacional de la historia. A las 21:58 (hora colombiana), la máquina AVRO 146-RJ85 se precipitó en el Cerro Gordo de la Unión, en el departamento de Antioquia, a una velocidad de 213 kilómetros por hora. Murieron 71 personas. Este sábado se cumplen 10 años de un hecho conocido tristemente como la tragedia de Chapecoense, un accidente que enlutó al mundo del deporte, y cuyas causas demuestran la negligencia que ocasionó el siniestro.

Ya el informe preliminar, que fue publicado a fines de 2016 y contó con la participación de 23 profesionales (10 colombianos y 13 extranjeros) indicó que el avión se había quedado sin combustible en el medio del trayecto. En una entrevista con Infobae, Erwin Tumiri (técnico de aviación y uno de los seis sobrevivientes -tres de ellos fueron jugadores del club-) detalló que la empresa aeronáutica solía incluir una parada técnica para recargar combustible cuando realizaba viajes tan largos como el de aquel día. Sin embargo, aquella vez se decidió quitar la escala del plan de vuelo.

PUBLICIDAD

“Yo cargué el tanque hasta Cobija (ciudad de Bolivia). Cuando pregunté arriba del avión, estando ya en vuelo, y me dice ahí el ingeniero de vuelo, Ángel Lugó: ‘No, vamos a ir directo a Colombia’, yo me quedé callado un rato. Como estás volando con un ingeniero, con un despachador y está ahí el capitán, yo supuse que sabían lo que estaban haciendo. Y bueno, no podía tampoco sobrepasar a las autoridades. No podía hacer nada”, manifestó. La reacción de Tumiri fue porque el piloto Miguel Quiroga decidió no abastecerse en Cobija, a pesar de que eso estaba contemplado en el plan de vuelo presentado en Santa Cruz antes del inicio del viaje.

Así quedaron desperdigados los restos de la aeronave en el Cerro Gordo de la Unión, en el departamento de Antioquia, Colombia (Créditos: AFP/Raul Arboleda)

Según precisó la cadena británica ITV en base al informe final, se intentó completar el vuelo de cuatro horas con 9.300 kilogramos de combustible, mientras que la normativa estipulaba que habría necesitado transportar 11.600 kilogramos de combustible para volar esa distancia hasta territorio colombiano.

PUBLICIDAD

La investigación llevada a cabo durante 17 meses por la Aeronáutica Civil de Colombia se dio a conocer en abril de 2018, y el dato más estremecedor fue que la aeronave ya estaba en emergencia hacía 40 minutos con indicaciones de luz roja y avisos sonoros en la cabina, pero se tomó la decisión de continuar la ruta en lugar de efectuar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. Las autoridades afirmaron que había dos sitios más cerca que el de Medellín para recargar combustible, pero eso hubiera ocasionado el pago de tasas de aterrizaje y multas: “La tripulación insistió en llevar a cabo su plan de vuelo original, incluso cuando se dieron cuenta de que tenían una cantidad muy limitada de combustible”. Uno de los indicios que disparó esta hipótesis desde el principio fue la ausencia de una explosión en el lugar del accidente, afirmaron los expertos forenses.

El jefe de investigación de la Autoridad de Aviación Civil colombiana, Miguel Camacho, expresó que no se comunicó a tiempo sobre estos problemas: “El avión cuenta con alarmas y luces que se encienden para avisar a la tripulación de que debe actuar cuando el combustible está bajo. Pero no hubo comunicación”. El control de tráfico aéreo desconocía la “situación gravísima” de la aeronave y se calificó el siniestro como algo “inconcebible de ocurrir”.

PUBLICIDAD

El trabajo de los rescatistas fue clave para que haya seis sobrevivientes (Créditos: AP/Luis Benavides)

“Según el informe, los investigadores no identificaron ninguna falla técnica que pudiera haber causado o contribuido al accidente, ni un acto de sabotaje o intento de suicidio. Las pruebas recabadas también revelan que la aeronave sufrió un agotamiento de combustible y quedó prácticamente destruida”, fue una de las conclusiones que descartó otras hipótesis.

Más allá de que la tripulación era experimentada y tenía exámenes médicos al día, LaMia poseía un marco financiero precario y había retrasos de salarios. Algunos de los acusados fueron el único propietario superviviente de la aerolínea, Marco Antonio Rocha y el ex director general de la empresa Gustavo Vargas Gamboa, así como también Celia Castedo, quien fue acusada en Bolivia por presuntas irregularidades en el plan de vuelo. Su abogado Samuel Durán precisó que hay tres procesos paralelos llevándose a cabo: un laudo arbitral, una demanda civil y el juicio penal en Bolivia, y ninguno concluyó, según afirmó en charla con el periódico boliviano El Deber. Otro de los dueños era Miguel Quiroga, pero el piloto del vuelo estrellado fue una de las víctimas.

PUBLICIDAD

El secretario de Seguridad Aérea de Colombia, coronel Freddy Bonilla, declaró en diciembre de 2016: “Las condiciones presentadas en el plan de vuelo eran inaceptables. Ningún factor técnico influyó en el accidente; todo se debió a un error humano, sumado a un factor de gestión en la administración de la compañía y en la gestión y organización de los planes de vuelo por parte de las autoridades bolivianas”. Sin embargo, el ministro boliviano de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros, le apuntó únicamente a LaMia: “Las pruebas son concluyentes: la responsabilidad directa de este suceso recae sobre el piloto y la compañía aérea”.

La reconstrucción indica que los pilotos solicitaron prioridad para aterrizar a las 21:49 por un problema de combustible, pero otro avión declaró una emergencia y recibió prioridad para aterrizar en Medellín. A causa de esto, el vuelo del Chapecoense se quedó a la espera. A las 21:53, le dejó de funcionar un motor y, tres minutos después, habían dejado de andar los cuatro. A las 21:57, se declaró una emergencia por una “falla eléctrica total”, descendieron a 9.000 pies, mil menos que la altitud mínima para la región y el momento del impacto sucedió a las 21:58, todo hora de Colombia.

PUBLICIDAD

Alan Ruschel anunció su retiro a final de 2026

Así lo relató Alan Ruschel, uno de los tres jugadores del plantel que sobrevivió y el único que pudo volver a jugar al fútbol sin secuelas: “El piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta, y nada… no aterrizábamos. De repente, se apagaron todas las luces del avión, quedó todo en silencio. Nadie gritó, no hubo pánico, solo esa sensación de ‘¿qué está pasando?’”. “Después, vino una turbulencia muy fuerte, sonó la alarma dentro del avión… y ahí ya no me acuerdo de más nada. Supongo que fue el momento del impacto”.

El lateral izquierdo de Juventude de Brasil se retiró a fin de 2026 después de lograr el ascenso a la Serie A, mientras que el zaguero central Hélio Neto se retiró de manera forzada en 2019. “Mi cuerpo no aguantaba más. Los dolores eran más grandes que el placer”, manifestó en declaraciones recogidas por ESPN. El caso de Jakson Follmann fue muy distinto porque terminó su camino en el fútbol después de que le amputaron su pierna derecha y se ha desenvuelto como cantante y orador motivacional. También sobrevivieron la azafata Ximena Suárez, Erwin Tumiri y el periodista deportivo Rafael Henzel (falleció en 2019 tras sufrir un infarto en un partido de fútbol con amigos en la ciudad de Chapecó).

PUBLICIDAD

En el plano futbolístico, Chapecoense pasó de transitar el mejor momento de su historia a refundarse con heridas de por vida. Tras perder a la gran mayoría de su plantel profesional, el cuadro brasileño fue declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016 a pedido de su rival, Atlético Nacional. Aún es el único título internacional de su historia. Descendió a la Serie B de Brasil en 2019, fue campeón de la Segunda División en 2020 y regresó a la Serie A, pero no se pudo sostener porque volvió a bajar de categoría en 2021. Retornó para la temporada 2026, aunque permanece último en el Brasileirao y jugará la próxima temporada en la Serie B.