Lewis Hamilton contó el lugar de Argentina que planea visitar y habló sobre la dolorosa pérdida que sufrió: “Nunca extrañé tanto a alguien”

El perro es el mejor amigo del hombre. Las mascotas forman parte de la rutina de muchas personas, a quienes acompañan en sus mejores o peores momentos y los siguen a sol y sombra. Su muerte implica un doloroso duelo, que no diferencia entre personas comunes o famosos de todo tipo de ámbito. Esto lo sabe en carne propia el piloto de Ferrari y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, quien perdió a Roscoe hace más de un mes.

“Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”. Así anunció Hamilton el adiós a un perro que estuvo a su lado durante su mejor época en el automovilismo en una desgarradora despedida publicada en redes sociales. Luego de su cuarto puesto en el GP de Austin, el piloto británico concedió un reportaje con ESPN en el que se refirió a su pérdida en un momento especial porque este viernes iba a ser el cumpleaños de su fiel compañero.

“Lo extraño tanto. Nunca extrañé tanto a alguien en mi vida... Mañana es su cumpleaños (24 de octubre). Hubiera cumplido 13 años. Ahora voy a casa y su cama está ahí, sus juguetes están ahí. No los moví, así que veo cosas que me recuerdan a él todos los días”, narró sobre cómo atraviesa sus primeros días sin Roscoe. A continuación, explicó que las muestras de afecto de sus fans generaron otro tipo de vínculo con ellos: “Cuando conozco a gente, los fanáticos haciendo dibujos fantásticos y me dan regalos, creo que es algo hermoso, porque eso de alguna manera, a través de este duelo, me acercó más a la gente”.

“En todas las Navidades voy a la montaña con él y jugamos en la nieve. No tengo eso ahora, así que... Sí... Alguien me preguntó: ‘¿Vas a tener otro perro?’. Y yo dije: ‘No puedo reemplazarlo, no es un auto’. No puedo simplemente conseguir uno nuevo. Él era mi hijo”, sentenció la ex figura de Mercedes sobre la relación que lo unía con su perro, que había sido internado a fines de septiembre por una neumonía.

*El deseo de Hamilton por regresar a Argentina

Lewis Hamilton también habló de otros temas, como su efímera visita por la Argentina en diciembre de 2022. En aquella oportunidad, se mostró corriendo en las inmediaciones a la Facultad de Derecho y recorrió distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de emprender su camino rumbo a la Antártida. “Estuve un solo día”, manifestó. Al mismo tiempo, agregó cuál había sido su periplo y señaló que volverá al país: “Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina. Después fui a las Cataratas del Iguazú brasileras, luego a Chile y quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar”.

Además, Hamilton fue consultado por un viaje realizado al continente africano y explicó por qué se aleja del Viejo Continente durante su descanso: “En general no me gusta ir a lugares con mucha gente. En mis vacaciones, difícilmente vaya a Europa. Quiero alejarme de ahí, donde todo es muy intenso y todos están allí de vacaciones. Y tampoco me gusta estar de vacaciones sentado sin hacer nada. Me gusta experimentar nuevas culturas, tener nuevas experiencias, crear nuevos recuerdos”.

“Trato de organizar viajes con mis amigos para descubrir algo nuevo. Pasamos mucho tiempo en África, que es un continente increíble, sus orígenes, su gente... Cuando estuve en África, por ejemplo, busqué los orígenes de mi familia, pero hay otros lugares a los que quiero ir”, detalló.

Por último, Hamilton se refirió a sus emprendimientos por fuera de la Fórmula 1, ya que posee una alianza con una bebida energética y lanzó su propia marca de licores sin alcohol, una idea inspirada en su postura de mantener una vida sana: “Hay muchas personas que toman tragos y no fue una elección para hacer lo que hacen todos. Para mí es un estilo de vida. Por supuesto que he tomado alcohol y ahora decido no hacerlo”.

Una ciudad de México fue crucial para dar paso al lanzamiento de este proyecto: “Me gusta mucho el tequila y me pregunté la manera de reemplazarlo. Poder ir a un bar con mis amigos y, en vez de tomar agua, tomar ginger ale o algo así. Así que vine a la ciudad de México con un equipo increíble, volamos a Jalisco y aprendí el proceso. Ya lanzamos nuestra tercera botella de Almave, que es ahumada. El sabor es increíble”.

Este fin de semana, Lewis Hamilton buscará darle a Ferrari la primera victoria de la temporada en una carrera de domingo al Cavallino Rampante y cortar la sequía de un año sin victorias en la Máxima. Curiosamente, el último festejo sucedió el 27 de octubre de 2024 en el Gran Premio de México, donde se correrá este domingo, bajo la conducción de Carlos Sainz, quien ahora corre para Williams. Vale recordar que Hamilton ya ganó una Sprint, la primera del año en China.