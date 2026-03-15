La impactante victoria por KO del argentino Kevin Vallejos en la pelea estelar del UFC: ganó un bono de USD 100.000

El argentino se volvió a lucir en el UFC con un TKO (Paramount)

El argentino Kevin Vallejos logró un contundente nocaut en el primer round sobre el estadounidense Josh Emmett durante la pelea estelar del UFC Vegas 114. El peleador de 24 años, originario de Mar del Plata, sumó así su cuarta victoria consecutiva en la división de peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la organización de artes marciales mixtas más popular del mundo. Además de convertirse en el segundo peleador albiceleste en liderar una velada principal, ganó un bono de 100 mil dólares por tener el mejor desempeño de la velada.

El combate terminó de manera fugaz con TKO a favor del albiceleste, que ostentó 42 impactos sobre el rival. La rápida definición obligó al juez a detener la pelea luego de que el Chino Vallejos conectara múltiples golpes y rodillazos que enviaron a Emmett a la lona. El estadounidense de 40 años, con una década en la empresa, sufrió su cuarta derrota en cinco enfrentamientos. La victoria le permitió al argentino acercarse al top 10 del ranking de peso pluma.

Tras el combate, Vallejos explicó que había anticipado la estrategia de Emmett: “Es un perro viejo. Siempre hace lo mismo y por suerte no cambió nada para esta pelea, así que lo pudimos resolver”. El bonaerense celebró el respaldo del público argentino y reiteró su objetivo de alcanzar el título mundial: “No tengo un nombre, pero Argentina tiene que saber que sigo en mi sueño de convertirme en campeón del mundo”.

El Chino Vallejos no solo fue tendencia por su brutal rendimiento dentro del octágono. Gracias a su desempeño lo eligieron como uno de los ganadores de un bono de USD 100 mil por ser uno de los peleadores más destacados de la noche. El argentino reaccionó saltando de la felicidad al grito “¡100 lucas!”.

El argentino fue galardonado como el peleador con mejor desempeño de la noche de la UFC (Paramount)

Esta no fue la primera oportunidad en la que el luchador argentino recibió dicho bono. Durante su tercera aparición en UFC, Vallejos consiguió un nocaut contundente sobre Giga Chikadze el 13 de diciembre de 2025. Esta victoria fue significativa no solo porque su rival, el georgiano de 1,83 metros y 37 años, nunca había sido noqueado en UFC, sino porque le aseguró un lugar en el ranking del peso pluma, donde acecha el top 10 después de su flamante victoria sobre Emmett. En ese entonces, el éxito le valió un bono de USD 50 mil, reconocimiento reservado para actuaciones excepcionales.

“¡Qué lindo! Ya me gané el último de los 50 y ahora el primero de los 100. Muy contento”, agregó en una entrevista posterior con la transmisión oficial. Respecto al combate y su fugaz victoria, comentó: “Pudo haber frenado la pelea un poco antes. Se levantó y realmente lo vi atolondrado. Tiró un golpe y se volvió a caer, estaba muy golpeado. Pero me sorprendió que no haya salido tan agresivo como en otras peleas. Siento que eso me jugó más a favor”.

En esta misma línea, sumó: “Mi idea era una pelea larga, pero salió esto. Quiero seguir mejorando. Sinceramente, no puedo dejar por alto estos hechos. Vengo ganando bien y mis victorias son por KO. Poco a poco me estoy haciendo ver. Muchas veces sigo escuchando ‘es muy chico’ o ‘está acá muy rápido’. Pero no, los hechos hablan solos. Estoy acá para quedarme por muchísimos años. Aspiro a ser campeón. Estoy dispuesto a pelear con gente importante dentro de la compañía, estoy para los grandes”.

Vallejos, de Mar del Plata a la elite de UFC

El Chino Vallejos consiguió una histórica victoria sobre Josh Emmett (@UFC)

Antes de su victoria en la pelea estelar, la carrera internacional de Vallejos se forjó en el circuito sudamericano, especialmente en el Samurai Fight House, donde mantuvo la condición de invicto y campeón. De las 17 peleas previas a su consagratoria noche contra Chikadze y la última sobre Emmett, el argentino acumulaba 16 victorias y una sola derrota. Ese traspié ocurrió en septiembre de 2023 frente a Jean Silva, en el Dana White’s Contender Series, por decisión unánime.

Tras aquella derrota y como parte de su reinvención competitiva, Vallejos obtuvo dos nuevas victorias en el circuito sudamericano entre finales de 2023 e inicios de 2024, lo que le abrió definitivamente las puertas de la UFC. Su debut en la organización fue categórico: venció al surcoreano Seungwoo Choi por nocaut en el primer asalto. Su segundo combate le permitió derrotar al estadounidense Danny Silva por decisión unánime, y la actuación que selló su contrato definitivo fue una victoria ante Cam Teague.

Con una estatura de 1,70 metros y apodado el Chino de Mar del Plata, Vallejos ha construido una reputación de versatilidad y eficacia frente a rivales con mayor experiencia y físico. Ante Chikadze, se impuso en los minutos finales pese a la diferencia de tamaño y recorrido del rival, quien cuenta con más de una década en combates profesionales y una sólida trayectoria en kickboxing.