La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Joseph Baena sonriente con su medalla y junto a su padre, Arnold Schwarzenegger

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La dieta de Joseph Baena combina proteínas, vegetales, suplementos y comidas elegidas para sostener su preparación en el fisicoculturismo natural. El hijo de Arnold Schwarzenegger describió una rutina alimentaria marcada por la planificación diaria, la moderación frente a los dulces y la búsqueda de alternativas que le permitan mantener el rendimiento sin dejar de lado algunos de sus gustos.

Antes de competir en torneos de fisicoculturismo, Joseph Baena ya se entrenaba por cuenta propia con consejos de su padre. En ese proceso, la alimentación ocupó un lugar central para acompañar el desarrollo muscular. En una entrevista con Men’s Health en 2022, explicó que comer de forma saludable puede resultar sencillo aun fuera de casa, aunque depende de la capacidad de sostener una conducta disciplinada.

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“Sigue dependiendo de mí ser disciplinado y decir no a los dulces, decir no a la bollería, decir no a los alimentos grasos con los que estoy obsesionado”, afirmó entonces al describir las decisiones que toma a diario.

El desayuno de Baena parte de una preparación con alto contenido proteico. Su primera comida suele consistir en una tortilla de cuatro huevos, acompañada por champiñones y espinacas. Completa el plato con dos tostadas de aguacate, una opción por la que reconoce tener una especial preferencia.

El hijo de Arnold Schwarzenegger compite en torneos de fisicoculturismo natural

La combinación reúne huevos, verduras y grasas provenientes del aguacate. Esa estructura se repite en el resto de la jornada, con proteínas como elemento constante y alimentos que, según sus propias declaraciones, le permiten sostener el entrenamiento y la actividad cotidiana.

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Para el almuerzo, el fisicoculturista elige comidas de menor volumen. En su caso, suele optar por una ensalada con pollo o pavo. La elección anticipa otra parte de su rutina: después del trabajo y antes de regresar a casa, toma un batido de proteínas. En esa preparación, Baena utiliza jugo de naranja en lugar de grandes cantidades de leche, una recomendación que atribuyó a Arnold Schwarzenegger. “Es bueno para la inflamación y el dolor”, señaló sobre esa elección.

El batido también puede incluir banana, espinacas, frutos rojos y proteína en polvo. Cuando busca aumentar masa muscular, suma creatina. Entrevistado por GQ en abril de este año, detalló que el preentrenamiento, la creatina y la proteína forman parte de su esquema habitual antes de ir al gimnasio.

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También enumeró los suplementos que considera innegociables durante el día: vitamina C, vitamina D3, zinc y aceite de pescado. Por la noche, incorpora magnesio —unos 400 miligramos— y té para dormir. “Esas son las que tomo todos los días. Luego, por la noche, siempre tomo mi magnesio y mi té para dormir”, explicó Baena.

Joseph Baena consiguió su tarjeta profesional este año

La base proteica de su dieta incluye carne molida, pollo, huevos y yogur griego. Este último alimento ocupa un lugar particular dentro de sus preparaciones nocturnas, ya que lo utiliza para elaborar un postre rico en proteínas.

Su fórmula consiste en una taza de yogur griego mezclada con una cucharada de proteína en polvo y frutos rojos congelados. De acuerdo con Baena, el sabor final cambia según la variedad de proteína que emplee, mientras que los frutos aportan una textura distinta y un punto de dulzor. “Ese es mi postre de la noche y es espectacular”, sostuvo al describir una preparación que, según dijo, puede adquirir sabores similares a las chispas de chocolate o a la masa de galletas.

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La cocina también se integró a su rutina fuera del entrenamiento. Baena, cuya madre es chef, contó que suele preparar recetas con pollo y carne molida, y que publicó contenidos en su canal de cocina con combinaciones de ingredientes que busca adaptar a sus objetivos alimentarios.

Para la cena, Baena señaló que le gusta la comida mediterránea, además de las opciones con pollo y pavo. En los últimos años, comenzó a incorporar con mayor frecuencia sustitutos vegetales de la carne. “Son ligeros, puedo digerirlos muy fácilmente antes de ir a la cama, así que no tengo pesadillas cuando me duermo”, explicó. El deportista vinculó esa decisión a su experiencia con comidas más pesadas antes de descansar: “Es algo que suele ocurrir cuando como demasiado filete, en realidad”.

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Baena quedó entre los cinco mejores en su última presentación

Entre sus preferencias fuera del menú cotidiano figuran los kebabs, el kubideh y el shawarma. “Cuando lo como, me siento increíble”, había dicho sobre este último plato. También mencionó los burritos de desayuno, las hamburguesas y las papas fritas como parte de sus elecciones saladas.

Aunque aseguró que no suele tener una gran inclinación por los dulces, hay excepciones. Durante las comidas libres, admite que come pasteles o tartas, especialmente cuando su madre los prepara. También mencionó a la torta de zanahoria como una de sus opciones favoritas. “Pero si mi novia, o cualquier otra persona, me prepara un pastel o una tarta de zanahoria, esa es mi opción favorita”, afirmó.

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Su alimentación acompañó la etapa que inició en marzo de 2026 dentro del fisicoculturismo natural. A lo largo de este año obtuvo tres medallas de oro en su debut amateur en el NPC Natural Colorado State, consiguió la tarjeta profesional tras imponerse en la división Classic Physique del torneo INBA Iron Gladiator y luego terminó entre los cinco mejores de la categoría Classic Physique Open en la Copa Mundial Pro/Am de la Asociación Internacional de Culturismo Natural.