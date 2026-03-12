El guiño de Franco Colapinto a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor

El argentino habló en China con la periodista de DAZN

Después del estreno en el Gran Premio de Australia, donde terminó en el puesto 14 pero fue noticia por la increíble maniobra en la largada que evitó un accidente masivo, Franco Colapinto ya está en Shanghai para afrontar el primer día de actividad del fin de semana en China, que tendrá carrera sprint y la principal. Este jueves, en el Media Day de la Fórmula 1, el piloto argentino se reencontró con Christine GZ, la cronista española de la cadena DAZN.

En las redes sociales, el medio publicó un par de fragmentos de la nota en la que el piloto de Alpine y la corredora de rally y fue allí donde se volvió a dar esa complicidad que ambos mostraron desde el desembarco en la Máxima del argentino. La española le preguntó sobre el fin de semana de acción y Colapinto respondió: “Y, va a ser duro porque no conozco el circuito, el auto. Es todo muy diferente, pero bueno, va a ser un lindo desafío”, dijo y cerró con una frase dedicada a Christine GZ. “En DAZN con vos”, mencionó el oriundo de Pilar.

Además de eso, el número 43 habló tras tener el récord de velocidad en Melbourne. “Apreté el boost 20 segundos y me quedé sin nada”, dijo el argentino sobre el botón “Modo Boost” que tienen los pilotos en el volante, una función electrónica que activa la entrega de máxima potencia combinada entre el propulsor térmico y la unidad eléctrica en los monoplazas.

El origen de la complicidad entre ambos fue un episodio que se viralizó en redes sociales y ocurrió durante una entrevista que Colapinto concedió a Christine GZ en la que el argentino, a punto de debutar con Williams en la Fórmula 1, reconoció entre risas: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Tras ese contacto, tuvieron varios encuentros que acapararon la atención de los fanáticos. Otro fue tras la finalización del Gran Premio de Países Bajos 2025, en el que Colapinto finalizó 11°. Allí, la cronista lo consultó sobre la que sería la próxima carrera: “La siguiente es Monza, ¿te gusta?”, replicó. “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”, lanzó inmediatamente el corredor albiceleste, en una respuesta que generó las carcajadas de los dos. Ya en el marco del GP de Las Vegas, juntos pasearon en una góndola por uno de los lagos artificiales de la ciudad.

El piloto argentino llegó al circuito de China

Más allá de ese reencuentro, Colapinto también dio la nota en su llegada el circuito chino de cara a la actividad con la prensa en Shanghai. La escudería publicó un video en el que se lo puede ver al argentino caminando con su mate y el termo, con un detalle especial. “Tengo un Punch. Tengo un Punch y agregué algunos stickers”, le dijo al filmmaker de Alpine en la charla. “Este es tu Imperio Romano, ahora”, le respondió el empleado del equipo francés, a lo que Franco cerró. “Sí, y Messi diciendo ‘Vamos, Franco’”.

Hay que recordar que en Australia, Colapinto mostró que es un fiel seguidor del pequeño mono que se hizo viral porque su madre lo dejó de lado y él tomó un peluche como apego. “Ya sé que nos importan un montón los animales de Australia, pero a mí me importa Punch. No te importa Punch? Es mi imperio romano”, dijo entre risas en un gracioso juego en sus redes sociales para que tanto Pierre Gasly como él descubrieran animales característicos del país de Oceanía a través de sonidos.

Además, en diálogo con la prensa internacional en el paddock, Colapinto advirtió sobre los riesgos vinculados a las largadas en la Fórmula 1 tras haber evitado un choque a más de 200 km/h tras evitar el auto de Liam Lawson, que quedó detenido en la salida. El corredor subrayó que la inconsistencia representa un peligro actual para todos los participantes, un problema que urge abordar antes de que se produzcan consecuencias mayores. “Cuando empecé a ver las cámaras a bordo después de la carrera, estuvo incluso más cerca de lo que pensaba. Incluso más complicado”, dijo en declaraciones que recogió Motorsport.

En el paddock existe consenso sobre la posibilidad de que los equipos resuelvan la irregularidad técnica en las salidas de los coches. Sin embargo, Colapinto insistió en la urgencia de aplicar medidas inmediatas que reduzcan el riesgo mientras se trabaja en soluciones de fondo. “Hablamos en muchas situaciones diferentes de que estas cosas iban a ser algo a observar y posibles situaciones peligrosas. Y pasó. Lamentablemente para mí, aunque por suerte pude salir de eso y completar toda la carrera”, explicó.

“Quizás haces una gran largada una vez y luego vas a la siguiente sesión, hacés exactamente el mismo procedimiento y tenés la peor largada de tu vida”, agregó Franco en su análisis sobre esta complicación que tienen los autos de la nueva generación de la F1. “Si tenemos estas situaciones cada fin de semana, en algún momento va a pasar algo. Esperemos que mejore”, concluyó.

*La impactante maniobra de Colapinto en la largada