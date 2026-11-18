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La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz sostuvo en una entrevista en Infobae al Amanecer que el acto de ayer en San Fernando inició una convergencia peronista para ofrecer una alternativa a Javier Milei en 2027, y dejó deslizar que se trata de un espacio alternativo al gobernador bonaerense Axel Kificillof, quien suena como una de las principales figuras del PJ en las próximas elecciones.

“Fue un encuentro que busca empezar a abrazarnos y encontrarnos con los distintos peronistas que durante mucho tiempo no estuvimos ni cerca ni pensando lo mismo de la Argentina”, dijo Tolosa Paz sobre la actividad por el Día de la Militancia, que se celebró este martes en el teatro Otamendi de San Fernando. Sergio Massa fue una de las figuras de una convocatoria, que reunió también a otros referentes como Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey y la propia Tolosa Paz.

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Durante una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la legisladora evaluó el alcance político de la jornada, y situó el cónclave peronista en el marco de la agenda electoral del próximo año. “Nos unen las ideas que pensamos tiene que pasarle a la Argentina de cara a la construcción de una alternativa política a Javier Milei en el 2027”, aseguró.

Más allá de la foto en sí, la principal curiosidad de la actividad fue la ausencia del gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial, Axel Kicillof. Ante la consulta, Tolosa Paz intentó desdramatizar ese hecho y planteó que no fue invitado porque el mandatario pertenece a otro sector político.

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Victoria Tolosa Paz afirmó que el encuentro en San Fernando inició una convergencia peronista para construir una alternativa a Javier Milei en 2027.

“Nuestro gobernador es la conducción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en esa construcción organizan eventos y no estamos en esos eventos. No es grave. Lo que es grave es que el peronismo empiece a fragmentarse y no unirse. Hay que desdramatizar. Lo de ayer fue un gesto de enorme unidad de vastos sectores que estaban separados. Todavía hay otros que no estaban y que, seguramente, serán parte de las definiciones de la síntesis para adelante”, argumentó Tolosa Paz.

Sobre ese mismo hilo argumental, insistió: “Creo que nadie puede sentirse ni ofendido porque estuvo o no estuvo, sino que tiene que ser justamente todas son señales de que el peronismo”.

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En ese contexto, Tolosa Paz también se refirió ante la posibilidad de que el Gobierno logre suspender las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), lo cual le restaría una herramienta a la oposición para definir quienes van a ser los candidatos en 2027.

El acto en el teatro Otamendi convocó a figuras como Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Juan Manuel Urtubey.

“A pesar de que hoy posiblemente el Senado dictamine la anulación de las PASO, el peronismo va a encontrar en su carta orgánica la manera de designar las candidaturas, ya sea con una primaria abierta o de algún otro mecanismo que le garantice al pueblo argentino -no a los afiliados- poder ir a votar cuál es el próximo liderazgo de cara a la construcción del 2027”, subrayó en diálogo con Infobae en vivo.

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“Queda mucho tiempo. Estarán acá, estarán en otros espacios políticos adentro de este frente, pero sin duda todo eso va a ir sintetizando un liderazgo”, concluyó sobre la disputa interna.

Un peronismo con orden fiscal

La dirigente de Unión por la Patria sostuvo que el peronismo debe ordenar sus diferencias alrededor de definiciones programáticas. En ese marco, evitó pronunciarse por una figura o candidatura en particular. “No se está empezando a aglutinar a partir de un candidato o candidata, que sería para mí el error, sino a partir de las ideas que son las que ordenan”, afirmó. “La elección del candidato o candidata es lo último que tenemos que hacer”, insistió.

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Entre los asistentes, Tolosa Paz destacó la participación de Sergio Massa y del Frente Renovador, la diputada cordobesa Natalia de la Sota, el diputado Miguel Ángel Pichetto y referentes de partidos provinciales. Según señaló, esos sectores habían desarrollado plenarios y discusiones por separado antes de la convocatoria de San Fernando.

La legisladora se refirió a la proyección en el escenario un simulacro de entrevista con Juan Domingo Perón, hecho con inteligencia artificial. “El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña en serio”, dijo el General. Durante toda la actividad no hubo discursos de otros dirigentes. “El formato fue novedoso y lo que dijo Perón fue muy importante”, expresó sobre el acto.

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La diputada planteó que el peronismo se opone a “este plan económico” que “es una catástrofe que arruina la vida de millones de argentinos”, y subrayó cuál será la hoja de ruta del espacio nucleado en San Fernando. “El peronismo lo que dice es orden fiscal u orden macroeconómico, pero con la gente adentro, con equilibrio social”, dijo.

Tolosa Paz cuestionó que el Gobierno presente el resultado de sus cuentas públicas como una señal de estabilidad. “Acá hay un orden que es ficticio”, afirmó antes de referirse al tratamiento del Presupuesto. En concreto, criticó la asignación de recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles. “Estamos hablando de 1,3 billones de pesos que se recaudan, que tienen un destino específico, que son las rutas nacionales”, señaló.

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Al explicar la posición que pretende sostener su sector, Tolosa Paz afirmó: “Hacemos política para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”. También citó como idea directriz el postulado que mencionó el papa León XIV en su visita en Argentina: “La economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”.

Tolosa Paz aseguró que el peronismo definirá candidaturas mediante su carta orgánica en caso de que el Congreso elimine las elecciones PASO.

“La Argentina tiene que volver a tener una planificación para que todos los sectores productivos que generan trabajo y oportunidades estén puestos en la agenda pública”, expresó. Además, elogió el modelo de Brasil, que “exporta 2,8 veces lo que exportaba hace 20 años con respecto a la Argentina”. Sobre ese punto, consideró que “no tiene retenciones” en el campo, pero ostenta “una matriz impositiva que es progresiva, genera condiciones para la maquinaria agrícola, el riego y tiene ley de semillas”.

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La diputada reconoció que la experiencia del actual Gobierno modificó parte de las discusiones dentro de la oposición. “Hubo un 56% de personas que lo votaron en un ballotage”, señaló sobre el respaldo que recibió Milei, y vinculó ese resultado con la necesidad de reconstruir confianza entre quienes se alejaron del peronismo.

En ese marco, se mostró de acuerdo en que una futura gestión combine disciplina fiscal, producción y empleo. “La Argentina no puede redistribuir lo que no produce y no genera”, concluyó.

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