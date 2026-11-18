Eduardo Boiero rechazó la iniciativa del ministro Federico Sturzenegger de licitar la explotación de los recursos marítimos argentinos

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La administración de los recursos del mar están en el centro de la pesca argentina después de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteara la posibilidad de abrir licitaciones para su explotación. Para la industria, que opera sobre especies con niveles máximos de aprovechamiento, la propuesta pone en juego un sistema construido durante décadas y una actividad que exporta, emplea y compite en mercados cada vez más exigentes.

Eduardo Boiero, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Pesquera, rechazó la caracterización de Sturzenegger, quien había hablado de una “casta” en referencia a la actividad.

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El dirigente sostuvo que el régimen vigente no distribuye privilegios sin controles, sino que regula el acceso a un recurso limitado. “La pesca no tiene nada que ver con la actividad naviera”, afirmó en Infobae A las Nueve al cuestionar la comparación planteada por el funcionario.

Para Boiero, la discusión no empezó ahora. Dijo que los mismos argumentos ya habían aparecido en el Congreso cuando se debatió la Ley Federal de Pesca, y que entonces no reunieron respaldo por sus posibles consecuencias sobre las empresas, el empleo y la sustentabilidad del caladero. “Son ideas que ya fueron discutidas y no prosperaron”, señaló.

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Los permisos habilitan a pescar, pero las cuotas fijan el volumen

El presidente de la cámara explicó que un permiso no equivale a una autorización ilimitada para extraer especies del mar. “El permiso permite operar en el caladero; la cuota dice cuánto se puede pescar”, resumió, al diferenciar los dos instrumentos que ordenan la actividad.

El marco regulatorio divide la actividad entre los permisos de caladero y las cuotas individuales que limitan el volumen de captura

Esa distinción, sostuvo, es relevante ante la posibilidad de convocar a empresas de otros países. Según planteó, una firma externa podría presentarse a una licitación sin contar con la estructura laboral, las plantas, los barcos ni las obligaciones que ya tienen los operadores instalados en la Argentina. “Competirían con costos que no son los nuestros”, dijo Boiero.

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El límite para ampliar el negocio, añadió, no está dado por la falta de interesados sino por la capacidad de los recursos. “No hay licencias nuevas porque las especies ya están en su máximo nivel de explotación”, afirmó. Quien quiera ingresar al sector, explicó, debe adquirir una compañía o una embarcación que ya cuente con permiso.

Boiero sostuvo que esa posibilidad existe y forma parte de la dinámica empresarial de la pesca. Las cuotas tienen una vigencia de 15 años y, en el caso de algunos permisos destinados al calamar, pueden extenderse hasta 30 años si la firma dispone de una planta en tierra. “Hay movilidad entre las empresas”, aseguró.

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La ley ordenó la jurisdicción sobre los recursos del mar

Antes de la sanción de la Ley Federal de Pesca, recordó el dirigente, la relación entre la Nación y las provincias atravesaba disputas por la jurisdicción de los recursos, en especial en Santa Cruz y Chubut.

La norma estableció el dominio provincial hasta la milla 12 y creó un espacio de decisión compartida. “Había una discusión muy fuerte sobre a quién le correspondía el recurso”, relató.

Ese ámbito es el Consejo Federal Pesquero, integrado por las provincias y el Estado nacional. Para Boiero, la intervención de las jurisdicciones costeras en ese organismo es uno de los fundamentos del esquema actual. “La ley dio participación a las provincias”, sostuvo.

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La Ley Federal de Pesca fijó el dominio provincial hasta la milla 12 y estableció el Consejo Federal Pesquero

La norma también dejó atrás el llamado régimen olímpico, bajo el cual las compañías salían a capturar sin una asignación individual previa hasta que se agotaba el volumen permitido. El sistema de cuotas procuró evitar que se repitieran crisis como la de la merluza en los años 90. “El cambio buscó cuidar el recurso”, explicó Boiero.

Cada año, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) determina la captura máxima permisible para las distintas especies. Luego, los titulares de las cuotas reciben la referencia del volumen que podrán extraer en ese período. “El INIDEP fija cuánto se puede pescar”, indicó el presidente de la cámara.

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La merluza hubbsi permite ver cómo funciona el mecanismo. Si el instituto establece una captura máxima de 330.000 toneladas, ese total se distribuye de acuerdo con las cuotas vigentes, explicó Boiero. “No se sale a pescar sin un límite”, señaló.

El dirigente afirmó que, en líneas generales, la pesca argentina no extrae más de lo que los recursos pueden renovar. Reconoció, de todos modos, que persisten dificultades vinculadas con el descarte y la captura incidental. “Son problemas que tenemos que resolver”, admitió.

Las exportaciones superaron los USD 2.000 millones en nueve meses

En los primeros nueve meses del año, la actividad pesquera exportó casi USD 2.000 millones, de acuerdo con lo planteado durante la entrevista. Boiero destacó que los productos del sector llegan a más de 180 mercados internacionales. “La pesca argentina vende al mundo”, afirmó.

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Entre las gestiones que valoró mencionó las acciones de promoción comercial y la reducción de aranceles para la merluza en Europa. También aludió a encuentros de difusión realizados en París y Nueva York, con acompañamiento de organismos públicos y embajadas. “Hay que sostener la presencia en los mercados”, dijo.

El langostino argentino tiene en Europa su principal destino, con España e Italia entre los compradores más relevantes. Las empresas, señaló Boiero, buscan crecer dentro de los mercados que ya conocen y donde el producto tiene inserción. “Europa sigue siendo el principal destino del langostino”, afirmó.

La competencia, sin embargo, llega con fuerza desde el langostino de cultivo que producen a gran escala países de Asia y Ecuador. Ese producto suele llegar al mercado con un precio cercano a un dólar menos y con oferta durante todo el año. “Ellos tienen volumen y continuidad”, describió el dirigente.

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El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero calcula cada año los topes biológicos admisibles para especies como la merluza hubbsi

Frente a ese escenario, la estrategia pasa por diferenciar al langostino local por su origen. “El argentino es un producto salvaje y natural”, sostuvo Boiero, al explicar que el sector busca un segmento de consumidores que valore esas condiciones.

La estacionalidad es otra de las diferencias que condicionan las ventas. Las empresas pescan en meses determinados, comercializan su producción y no siempre tienen margen para guardarla hasta que surja una oportunidad de precio más conveniente. “No podemos esperar indefinidamente una mejora del mercado”, explicó.

Los costos erosionan la rentabilidad pese al volumen de las ventas

El nivel de empleo y de actividad se mantiene, según Boiero, aunque la ecuación económica se volvió más ajustada para parte de las compañías. Retenciones, derecho único de extracción y otros cargos reducen el ingreso final por las exportaciones. “El problema hoy es la baja rentabilidad”, afirmó.

El combustible, añadió, aumentó más de 70% durante el año, mientras que la energía que consumen las plantas en tierra tuvo subas de entre 80% y 90%. El impacto se siente con mayor fuerza en el sector costero, donde pesan de manera directa el combustible y la mano de obra. “Los costos subieron mucho más de lo que puede absorber la actividad”, señaló.

La situación también atravesó las negociaciones con los gremios, después de la caída del precio internacional del langostino. Los acuerdos salariales ligados a la producción, que empresas y sindicatos sostenían desde hacía años, quedaron bajo presión. “Fueron meses de discusión”, recordó Boiero.

Finalmente, las partes alcanzaron un entendimiento y este año renovaron los convenios, lo que permitió que la flota saliera a pescar en las fechas previstas. “Se logró un acuerdo y la temporada pudo comenzar”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Pesquera.

Boiero también destacó que la reforma laboral volviera a incorporar a la actividad dentro de la ley de navegación. A su entender, ese marco contempla mejor una tarea organizada en campañas de dos o tres meses y con remuneraciones vinculadas a la producción. “La pesca tiene una dinámica propia”, concluyó.

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