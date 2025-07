Se quedó sin butaca en la F1 y estuvo casi un año sin pisar un circuito: “Estoy disfrutando la vida en el carril lento”

Ricciardo fue reemplazado por Liam Lawson en la F1

“Solo estoy disfrutando un poco la vida en el carril lento. Suena raro decir retiro cuando tengo 36 años, pero es un retiro al menos del mundo en el que vivía. Está bien”, expresó Daniel Ricciardo durante su reciente visita a un circuito de karting en el Reino Unido. El piloto australiano, quien celebró su cumpleaños número 36, compartió con Motorsport.com sus sensaciones tras varios meses alejado de la Fórmula 1, un mundo que, según sus palabras, ha dejado atrás al menos por ahora. Su reflexión, cargada de honestidad y serenidad, marca un punto de inflexión en la carrera de uno de los nombres más reconocidos del automovilismo contemporáneo.

La última aparición de Ricciardo en la máxima categoría del automovilismo se produjo en el Gran Premio de Singapur 2024, donde disputó su última competición antes de ser reemplazado por Liam Lawson en el equipo Racing Bulls. Desde entonces, el piloto de Perth no ha vuelto a competir en la F1, aunque su vínculo con el deporte permanece intacto a través de su labor en el desarrollo de jóvenes talentos. Se ha volcado su energía en la Daniel Ricciardo Series, una competición de karting juvenil que se celebra en el Reino Unido y que busca fomentar la pasión por el automovilismo desde sus bases.

El recorrido de Ricciardo en los últimos años ha estado marcado por desafíos y cambios drásticos. Tras una etapa complicada en McLaren, que culminó con la rescisión mutua de su contrato a finales de 2022, el australiano se quedó sin asiento al inicio de 2023. Su regreso a la estructura de Red Bull como piloto de reserva le permitió mantenerse cerca de la acción, y poco después fue llamado para sustituir a Nyck de Vries en el entonces denominado AlphaTauri. Sin embargo, la temporada 2024 no trajo el resurgimiento esperado, y tras el evento en Singapur, la escudería optó por darle paso a Lawson para el resto del campeonato.

A pesar de este giro en su trayectoria, Ricciardo ha encontrado en el karting una fuente de satisfacción y una oportunidad para reconectar con los orígenes de su pasión. Durante la última ronda de la Daniel Ricciardo Series en Buckmore Park, el australiano se mostró cercano a los jóvenes pilotos y compartió con ellos recuerdos y aprendizajes de sus primeros años en el deporte. “Volver a la pista de karts… Es la primera vez que estoy en un circuito desde Singapur, así que han pasado ya unos meses. Es bueno ver a los chicos… Por esto empecé en el karting…”, relató.

El ambiente en el circuito resultó propicio para la nostalgia y la reflexión. “Me tomé fotos con grupos de chicos y se nota la amistad que tienen, muchas de esas amistades les durarán toda la vida. Mi mejor amigo hasta hoy fue alguien con quien corrí karts. Es agradable volver a lo básico, a la forma más pura de las carreras”, afirmó.

El contacto con los jóvenes pilotos también le permitió a Ricciardo valorar la perspectiva que se gana al tomar distancia del vértigo competitivo. “Ahora que estoy algo alejado y la vida ya no es tan caótica, es bueno recordar cómo se sentía estar al inicio de la carrera”, explicó el australiano.

La admiración que despierta entre los jóvenes no pasa desapercibida para Ricciardo, quien reconoce la importancia de los ídolos en la formación de los futuros pilotos. “Todos tenemos héroes… Me pondría muy nervioso al conocer a alguien a quien admiraba, así que entiendo que a veces esas situaciones resultan abrumadoras. Pero todos parecen estar tranquilos. Supongo que no soy el único piloto que han conocido antes; ¡hay muchos fans de la F1 aquí!”, comentó.

“Creo que tener a alguien a quien admirar, alguien que pueda inspirar… si puedo aportar un poco de inspiración o motivación hoy al estar aquí y hablar con algunos chicos, está bien. Eso es algo que yo valoraba cuando tenía ocho, nueve o diez años”, añadió.

En su diálogo con el medio británico, Ricciardo se detuvo a pensar en el consejo que le hubiera gustado recibir cuando era un niño apasionado por el karting. “Creo que tuve suerte con los consejos”, concedió el australiano. “Siempre era: ‘Ve y diviértete’. No se trataba de impresionar a alguien o de ser alguien que no eres. ‘Si haces esto, saldrás en la tele y ganarás dinero’. No era así, solo se trataba de ‘Ve y diviértete’”, recordó.

“Es agradable volver a lo básico, a la forma más pura de las carreras”, concluyó en su nueva faceta el piloto que disputó 258 carreras, en las que logró ocho victorias.