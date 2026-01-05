Deportes

Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

El portugués abandonó el cargo después de 14 meses y una relación rota con la dirigencia

Guardar
Amorim fue destituído del Manchester
Amorim fue destituído del Manchester United (Reuters)

Manchester United anunció el despido de Rubén Amorim como entrenador principal tras un empate 1-1 ante el Leeds United y una serie de declaraciones públicas en las que el portugués expresó su disconformidad con la dirigencia.

Según informaron The Sun y ESPN, la decisión fue comunicada por los directivos de Old Trafford y tuvo efecto inmediato, marcando el final de un ciclo de 14 meses al frente del equipo.

La confirmación oficial llegó mediante un comunicado publicado en los canales institucionales del club inglés, donde se indicó: “Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador en jefe del Manchester United. Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo”. En el mismo texto, los dirigentes señalaron que “con el Manchester United en el sexto lugar de la Premier League, los dirigentes del club han decidido a regañadientes que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de conseguir el mejor resultado posible en la Premier League. El club quiere agradecer a Rubén su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro”.

Durante su gestión, Amorim obtuvo solo 24 victorias en 63 partidos, lo que representa un porcentaje de victorias del 38,71%, una cifra que lo posiciona como el entrenador con peor registro en el club desde 1971, cuando Frank O’Farrell acumuló un 37,04%, según detalló The Sun.

El portugués, de 40 años, había llegado a Manchester tras un paso exitoso por el Sporting de Lisboa y su ciclo estuvo marcado por altibajos tanto dentro como fuera del campo de juego.

El portugués mostró su descontento
El portugués mostró su descontento con la dirigencia (Reuters)

En la conferencia posterior al empate frente a Leeds United, Amorim había manifestado abiertamente su descontento con el rol que se le había asignado. “Vine aquí para ser el gerente del Manchester United, no para ser el entrenador. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (Jose) Mourinho, pero soy el gerente del Manchester United. Y va a ser así por 18 meses o cuando la directiva decida cambiar. Ese era mi punto. Quiero terminar con eso. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo aquí para reemplazarme”, declaró Amorim.

El técnico portugués también había elevado el tono de sus críticas en la previa del partido disputado en Elland Road, donde apuntó especialmente contra el director deportivo Jason Wilcox y el departamento de scouting. Amorim reclamó por la falta de incorporaciones durante el mercado de pases de enero y pidió a los responsables del área que “hagan su trabajo”, según lo publicado por The Sun. “Fui muy claro en eso (...) Ese fue el trato. Ese es mi trabajo. No ser un entrenador”, enfatizó, haciendo referencia a que debía conformar un equipo ganador con fichajes de calidad.

La etapa del exentrenador del Sporting de Portugal se caracterizó por la falta de consistencia en los resultados. El United solo logró hilvanar una seguidilla de triunfos consecutivos en una ocasión, cuando enlazó tres victorias en octubre del año pasado durante una racha invicta de cinco encuentros. En la Premier League, Amorim sumó únicamente 15 victorias y dejó al club en el sexto puesto tras 20 fechas disputadas de la temporada 2025/26, con ocho triunfos.

Manchester United no logró levantar
Manchester United no logró levantar cabeza durante el paso de Amorim por Old Trafford (Reuters)

La relación entre Amorim y la directiva se fue deteriorando con el paso de los meses, especialmente después de la derrota en la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham Hotspur y el decimoquinto puesto obtenido en la liga inglesa la temporada pasada. La incapacidad del equipo para resolver los problemas defensivos persistió pese a las mejoras en algunos tramos del actual certamen.

El comunicado oficial también informó que Darren Fletcher, ex mediocampista del club y entrenador de la categoría sub-18, fue designado como responsable interino del primer equipo para el próximo compromiso ante Burnley por la fecha 21 de la Premier League. Mientras tanto, los nombres de Oliver Glasner, del Crystal Palace, y Andoni Iraola, del Bournemouth, aparecen en la lista de candidatos para reemplazar a Amorim, según detalló The Sun.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRuben AmorimManchester UnitedPremier League

Últimas Noticias

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

El mexicano Checo Pérez, que regresará a la Máxima en 2026 en la escudería Cadillac, analizó el impacto del oriundo de Pilar en el público

Un piloto de la Fórmula

El crudo análisis sobre el presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “No le sale nada”

Un medio español apuntó contra la sequía goleadora que atraviesa el delantero de la selección argentina

El crudo análisis sobre el

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Michael Phelps logró 28 medallas en los Juegos Olímpicos, con 23 de oro. Pero en la previa a Río 2016, atravesó un infierno y sentenció: “No quería estar vivo”. Hoy, a 10 años de su confesión, su rol es clave para dar un mensaje sobre el valor de la salud mental

Es el deportista más ganador

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

De los 5 a los 9 años jugó en el Club Infantil Sarratea de Rosario, donde aprendió a gritar goles. Cómo se hizo hincha de Newell’s y quién era su espejo

Los secretos de Mauro Icardi:

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

El británico confirmó que vuelve del retiro con una particular declaración. Quién sería su nuevo oponente

El peculiar posteo con el
DEPORTES
Un piloto de la Fórmula

Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

El crudo análisis sobre el presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “No le sale nada”

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

TELESHOW
El álbum íntimo de las

El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

La postal inédita de Daniela Christiansson mientras Maxi López regresaba a Argentina

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

INFOBAE AMÉRICA

La nueva doctrina Trump y

La nueva doctrina Trump y el retorno de la seguridad hemisférica: Venezuela como anticipo del orden que viene

El precedente de la detención de Noriega se convierte en referencia para la causa contra Maduro

Cuba confirmó la muerte de 32 militares durante la operación que capturó a Maduro en Venezuela

Orsi reunió su gabinete tras captura de Maduro, habló con Pedro Sánchez y se alineó a países progresistas

Julio María Sanguinetti tras captura de Maduro: “Ha caído un dictador y eso siempre debe ser celebrado”