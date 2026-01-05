Impacto en la Premier League: Manchester United echó a su entrenador Rubén Amorim

Amorim fue destituído del Manchester United (Reuters)

Manchester United anunció el despido de Rubén Amorim como entrenador principal tras un empate 1-1 ante el Leeds United y una serie de declaraciones públicas en las que el portugués expresó su disconformidad con la dirigencia.

Según informaron The Sun y ESPN, la decisión fue comunicada por los directivos de Old Trafford y tuvo efecto inmediato, marcando el final de un ciclo de 14 meses al frente del equipo.

La confirmación oficial llegó mediante un comunicado publicado en los canales institucionales del club inglés, donde se indicó: “Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador en jefe del Manchester United. Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo”. En el mismo texto, los dirigentes señalaron que “con el Manchester United en el sexto lugar de la Premier League, los dirigentes del club han decidido a regañadientes que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de conseguir el mejor resultado posible en la Premier League. El club quiere agradecer a Rubén su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro”.

Durante su gestión, Amorim obtuvo solo 24 victorias en 63 partidos, lo que representa un porcentaje de victorias del 38,71%, una cifra que lo posiciona como el entrenador con peor registro en el club desde 1971, cuando Frank O’Farrell acumuló un 37,04%, según detalló The Sun.

El portugués, de 40 años, había llegado a Manchester tras un paso exitoso por el Sporting de Lisboa y su ciclo estuvo marcado por altibajos tanto dentro como fuera del campo de juego.

El portugués mostró su descontento con la dirigencia (Reuters)

En la conferencia posterior al empate frente a Leeds United, Amorim había manifestado abiertamente su descontento con el rol que se le había asignado. “Vine aquí para ser el gerente del Manchester United, no para ser el entrenador. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (Jose) Mourinho, pero soy el gerente del Manchester United. Y va a ser así por 18 meses o cuando la directiva decida cambiar. Ese era mi punto. Quiero terminar con eso. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo aquí para reemplazarme”, declaró Amorim.

El técnico portugués también había elevado el tono de sus críticas en la previa del partido disputado en Elland Road, donde apuntó especialmente contra el director deportivo Jason Wilcox y el departamento de scouting. Amorim reclamó por la falta de incorporaciones durante el mercado de pases de enero y pidió a los responsables del área que “hagan su trabajo”, según lo publicado por The Sun. “Fui muy claro en eso (...) Ese fue el trato. Ese es mi trabajo. No ser un entrenador”, enfatizó, haciendo referencia a que debía conformar un equipo ganador con fichajes de calidad.

La etapa del exentrenador del Sporting de Portugal se caracterizó por la falta de consistencia en los resultados. El United solo logró hilvanar una seguidilla de triunfos consecutivos en una ocasión, cuando enlazó tres victorias en octubre del año pasado durante una racha invicta de cinco encuentros. En la Premier League, Amorim sumó únicamente 15 victorias y dejó al club en el sexto puesto tras 20 fechas disputadas de la temporada 2025/26, con ocho triunfos.

Manchester United no logró levantar cabeza durante el paso de Amorim por Old Trafford (Reuters)

La relación entre Amorim y la directiva se fue deteriorando con el paso de los meses, especialmente después de la derrota en la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham Hotspur y el decimoquinto puesto obtenido en la liga inglesa la temporada pasada. La incapacidad del equipo para resolver los problemas defensivos persistió pese a las mejoras en algunos tramos del actual certamen.

El comunicado oficial también informó que Darren Fletcher, ex mediocampista del club y entrenador de la categoría sub-18, fue designado como responsable interino del primer equipo para el próximo compromiso ante Burnley por la fecha 21 de la Premier League. Mientras tanto, los nombres de Oliver Glasner, del Crystal Palace, y Andoni Iraola, del Bournemouth, aparecen en la lista de candidatos para reemplazar a Amorim, según detalló The Sun.