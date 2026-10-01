Asistencia perfecta de Palacios y definición de lujo: el golazo de Nico Paz para Argentina ante Bolivia

El atacante del Como de Italia amplió diferencias en Córdoba

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El público argentino tiene gran expectativa en Nicolás Paz, llamado a ser el conductor en esta nueva era del seleccionado ante el retiro de Lionel Messi. El volante ofensivo apareció otra vez en toda su dimensión en el partido amistoso entre Argentina y Bolivia, el primer encuentro luego del Mundial 2026.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni controló las acciones en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se había puesto en ventaja con el tanto de Lautaro Martínez. La plena posesión fue capitalizada otra vez cerca de la media hora.

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La jugada del segundo tanto nació en una recuperación de Román Vega quien cedió para Gianluca Prestianni. La conexión llegó a Exequiel Palacios que metió un gran pase filtrado para Nico Paz, quien recibió dentro del área y picó la pelota con su guante zurdo para ampliar las diferencias.

Fue un golazo del futbolista de 22 años que milita en el Como 1907. Este martes llegó a 15 cotejos con la Selección y firmó su tercer tanto. El joven nacido en España e hijo del mundialista en Francia 1998, Pablo Paz, lleva a cabo una temporada en su club con seis encuentros, un gol y tres asistencias. Con el equipo italiano debutó en la Champions League.

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El juego de Paz se luce por su habilidad, cambio de ritmo, visión de juego y una zurda prodigiosa. Se formó en el Real Madrid, que si bien lo vendió al conjunto italiano, tiene una cláusula exclusiva para recomprarlo en la próxima temporada.

En la primera mitad el elenco albiceleste no apabulló y generó cuatro llegadas y convirtió dos goles. Con esa ventaja se fueron al vestuario.

En el comienzo del complemento llegó el tercero del seleccionado subcampeón mundial y bicampeón de la Copa América. Nuevamente Paz fue protagonista ya que asistió para ampliar las diferencias. Su tiro libre desde la izquierda fue conectado de cabeza por Cristian “Cuti” Romero, que ganó de arriba y convirtió en el encuentro que estrenó la capitanía plena luego del mencionado retiro de Messi. Fue un tanto muy especial para el defensor cordobés ya que celebró ante su gente en el mismo recinto donde debutó en la Primera de Belgrano hace una década.

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El segundo amistoso de la selección argentina será el sábado ante Burkina Faso, en el Monumental desde las 21.00. En el mismo recinto, pero a las 20:00, el martes 6 se llevará a cabo el cotejo ante Benín, con la despedida a Lionel Messi.

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