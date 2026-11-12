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‘The Expanse: Osiris Reborn’ muestra piratas, nanobots y gravedad cero

La nueva misión presenta un rescate opcional dentro de una mina tomada por piratas

The Expanse: Osiris Reborn presenta un nuevo tráiler.
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Owlcat Games presentó un nuevo tráiler con jugabilidad de The Expanse: Osiris Reborn durante los Golden Joystick Awards 2026. El video muestra una misión con decisiones, tiroteos a gravedad cero y órdenes tácticas, mientras que el estreno está previsto para el 2027 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Una decisión abre la misión

La secuencia comienza en un bar, donde un desconocido pide ayuda para rescatar a dos jóvenes retenidos por piratas espaciales. El jugador puede aceptar el encargo o rechazarlo, una elección que determina si esa parte de la historia llega a desarrollarse.

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Los jóvenes están en una mina abandonada situada en un asteroide. Según la información presentada, llegaron allí mientras intentaban impresionar a la Alianza de Planetas Exteriores, una de las facciones centrales de la ficción creada por James S. A. Corey y popularizada mediante su adaptación televisiva.

Si el capitán y su gemelo J aceptan el trabajo, el grupo debe atravesar pasarelas, estructuras dañadas y zonas abiertas al espacio. Los escombros flotan alrededor de los personajes y varias secciones obligan a moverse con cuidado, debido a que la ausencia de gravedad modifica tanto la exploración como los enfrentamientos.

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La misión termina por introducir a uno de los jóvenes rescatados como una posible pieza relevante para el resto de la campaña. El personaje posee una habilidad capaz de desplegar un ejército de nanobots, pequeñas máquinas coordinadas que pueden atacar en grupo y causar daños considerables.

Disparos, habilidades y órdenes tácticas

El combate combina puntería en tercera persona, poderes especiales y control de compañeros. Durante los enfrentamientos, el jugador puede impartir órdenes al resto del equipo para coordinar ataques y responder a enemigos ubicados en distintos niveles de la mina.

La gravedad cero agrega otra variable. Los piratas pueden atacar desde posiciones poco habituales, mientras los restos de las estructuras se desplazan por el escenario. El tráiler también muestra combates en el exterior del asteroide y desplazamientos por sectores donde un paso en falso puede dejar a los personajes expuestos.

Owlcat Games compara su propuesta con Mass Effect por la mezcla de acción, conversaciones, compañeros y decisiones con consecuencias. La diferencia estará en el enfoque habitual del estudio: elecciones capaces de abrir, modificar o eliminar misiones completas, en lugar de limitarse a cambiar una línea de diálogo.

El estudio tiene experiencia en cRPG, sigla utilizada para los juegos de rol para computadora centrados en sistemas complejos, numerosas opciones de conversación y campañas con ramificaciones. Su catálogo incluye Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous, Warhammer 40,000: Rogue Trader y Warhammer 40,000: Dark Heresy.

The Expanse: Osiris Reborn, de Owlcat Games.
The Expanse: Osiris Reborn, de Owlcat Games.

Estreno, reparto e idiomas

The Expanse: Osiris Reborn llegará durante el 2027, aunque Owlcat Games todavía no comunicó una fecha concreta dentro de esa ventana. El lanzamiento abarcará computadoras y las consolas actuales de Sony y Microsoft.

El reparto anunciado incluye a Alice Himora, conocida por su participación en Honkai: Star Rail; María Dupláa, vinculada al personaje Elian; Kerem Erdinc, actor de Overwatch y Ready or Not, como Zafar; y Leonie Schliesing, participante de Cyberpunk 2077, en el papel de Polly.

Owlcat Games también confirmó que el juego tendrá soporte para inglés, español, alemán, francés, ruso, chino simplificado y portugués.

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