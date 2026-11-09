Córdoba se prepara para recibir a León XIV: una misa multitudinaria, cortes de tránsito y un operativo especial

El operativo de movilidad incluye transporte público gratuito y cortes de tránsito que obligarán a los peregrinos a caminar el tramo final

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Córdoba ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, en una jornada que convocará a cientos de miles de fieles y requerirá un importante despliegue de organización y seguridad. El principal acontecimiento será la misa que el pontífice celebrará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde las autoridades esperan entre 700.000 y 800.000 personas.

La agenda también contempla encuentros con representantes de la Iglesia local y una reunión privada con vecinos que atraviesan distintas problemáticas sociales. Para garantizar el desarrollo de las actividades, la provincia dispuso restricciones de circulación, transporte público gratuito y un esquema especial para los traslados del Papa.

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Durante una cobertura desde la Plaza San Martín, frente a la Catedral de Córdoba, Federico Mayol describió en diálogo con Infobae al Mediodía el clima que se vive en la capital provincial: “La ciudad de Córdoba está completamente revolucionada”.

Una misa multitudinaria en el predio de FAdeA

El cronograma prevé que León XIV llegue al aeropuerto de Córdoba a las 9, donde será recibido por el gobernador Martín Llaryora. Después de un encuentro privado, se trasladará hacia FAdeA, ubicado en las inmediaciones de la avenida Circunvalación.

Las autoridades provinciales esperan entre 700.000 y 800.000 fieles para la misa del papa León XIV en el predio de FAdeA

Una vez allí, recorrerá parte del predio en el papamóvil para saludar a los peregrinos antes de encabezar la misa, prevista para las 10. El espacio, de aproximadamente siete u ocho hectáreas, fue organizado en cuadrículas para distribuir a los asistentes y facilitar la circulación del vehículo entre los distintos sectores.

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La actividad comenzará el lunes a las 18 con una vigilia que incluirá una oración de jóvenes y presentaciones musicales. Entre los artistas convocados estará Jairo, quien participará de la programación previa a la celebración religiosa.

Uno de los principales desafíos será garantizar el acceso de los asistentes. Las autoridades dispusieron cortes de tránsito varios kilómetros antes del predio y transporte público gratuito para quienes concurran a la misa. Sin embargo, los colectivos no llegarán hasta el lugar de la celebración, por lo que los fieles deberán completar parte del recorrido a pie.

“Va a ser bastante difícil llegar. Es un predio que ya va a estar algún kilómetro cortado antes”, advirtió Mayol, quien recomendó anticipar los traslados y contemplar posibles demoras.

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El gobernador Martín Llaryora recibirá a León XIV en el aeropuerto de Córdoba al inicio de su itinerario

León XIV se reunirá con 20 cordobeses elegidos por la Iglesia

Después de la misa, el Papa mantendrá un encuentro reservado con 20 vecinos seleccionados por el arzobispado de Córdoba. Entre los participantes habrá mujeres responsables de comedores populares, personas en situación de calle y ciudadanos afectados por problemas de ludopatía.

La reunión se realizará en la sacristía, detrás del escenario principal. “Va a tener un encuentro cara a cara con veinte cordobeses y cordobesas que fueron elegidos por la Iglesia local”, explicó Mayol.

La agenda fue consensuada entre el Vaticano y el arzobispado, encabezado por el cardenal Ángel Rossi. Según el periodista, uno de los temas que podría aparecer durante la conversación es la ludopatía entre adolescentes y jóvenes, una problemática sobre la que el religioso viene expresando preocupación.

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“Rossi está muy enfocado en la ludopatía, muy enfocado en la adicción al juego en los menores y en la juventud”, señaló.

León XIV mantendrá una reunión reservada en la sacristía con veinte vecinos cordobeses en situación de vulnerabilidad social (EFE)

La situación económica y sus consecuencias sociales también forman parte de las preocupaciones públicas del arzobispo. Durante el programa, Maru Duffard recordó algunas de sus críticas al Gobierno nacional y citó una de sus definiciones sobre las dificultades que atraviesan las familias: “La macroeconomía no baja el plato”.

Antes de concluir su estadía en Córdoba, León XIV se reunirá con las autoridades eclesiásticas en la sede del arzobispado, ubicada a pocas cuadras de la Plaza San Martín. Allí también está previsto que salude a los fieles desde uno de los balcones del edificio.

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La última actividad será en la Catedral, adonde llegará en papamóvil. Frente al templo se dispusieron alrededor de 3.500 sillas para los asistentes que participarán del saludo final. Luego, el pontífice emprenderá su regreso a Buenos Aires.

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