Superintendencia de Bancos reporta más de USD 2 millones en operaciones electrónicas no reconocidas en Guatemala

Cuatro funcionarios de la Superintendencia de Bancos permanecen sentados ante una mesa con micrófonos y documentos durante una reunión oficial. (congreso de la República de Guatemala)

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La Superintendencia de Bancos reportó más de USD 2 millones en operaciones electrónicas no reconocidas entre enero y octubre de 2026, mientras que las entidades financieras reintegraron apenas el 12% de los casos plenamente identificados. Miguel Alberto Arriaga Cruz, director del Departamento de Desarrollo Institucional de la SIB, advirtió que el organismo no puede obligar a los bancos a devolver los montos reclamados por los usuarios.

Las denuncias por extorsión descendieron de 21.021 en 2025 a 11.673 durante 2026, una diferencia de 9.348 casos. La Policía Nacional Civil informó además la captura de 2.797 personas por ese delito, la realización de 982 allanamientos y el impacto sobre 36 estructuras criminales.

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El planteamiento fue expuesto ante la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso, presidida por el diputado Ronald Portillo, durante una reunión con representantes del sistema bancario, la Policía Nacional Civil, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia.

La SIB identificó tres mecanismos recurrentes en las estafas financieras: la suplantación de identidad para realizar movimientos bancarios, el phishing, una modalidad que busca obtener datos personales mediante enlaces o comunicaciones fraudulentas, y la duplicación ilegal de tarjetas SIM.

Arriaga Cruz explicó que la institución interviene en los reclamos relacionados con ataques digitales, aunque no dispone de facultades coercitivas sobre los bancos. El funcionario sostuvo: “La Superintendencia de Bancos como tal no tiene, por decirlo así, un poder coercitivo para obligar a las entidades a que devuelvan todos los las gestiones o reclamos que la población está presentando por esta forma en que los delincuentes están acechando a la población”.

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Cuatro funcionarios de la Superintendencia de Bancos permanecen sentados ante una mesa con micrófonos y documentos durante una reunión oficial. (congreso de la República de Guatemala)

Alertas por compras y promociones de fin de año

El aumento de compras y consumos durante diciembre elevó la preocupación de las autoridades por los fraudes a través de páginas desconocidas y promociones falsas. La SIB intensificó durante noviembre sus campañas preventivas y anunció para diciembre mensajes de ciberseguridad destinados a proteger el aguinaldo, difundidos por redes sociales, radio, televisión y prensa.

Los usuarios también reciben enlaces o números telefónicos mediante supuestas promociones, que pueden conducir al acceso indebido a sus cuentas. Arriaga Cruz alertó: “Otra forma es también que los usuarios reciben en sus teléfonos particulares ciertas direcciones a través de promociones que se están haciendo y caen en darle clic a esas direcciones o a los números de teléfonos que se marcan ahí y ahí es donde se activan, desafortunadamente, los temas cuando son sorprendidos en sus cuentas monetarias”.

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La Policía Nacional Civil desplegará su plan de prevención de fin de año entre el 1 de diciembre de 2026 y el 4 de enero de 2027. La estrategia contará con 43.559 agentes operativos activos y reforzará la presencia policial en bancos, cajeros automáticos, mercados, centros comerciales, sectores con mayor incidencia delictiva y autobuses.

Las acciones contra las extorsiones incluyeron la incautación de 719 teléfonos celulares y 247 vehículos. Las autoridades detallaron que los operativos formaron parte de las medidas de seguridad previstas para el período de mayor circulación comercial.

Verificaciones comerciales y propuestas legislativas pendientes

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor inició verificaciones en dos centros comerciales para detectar posible publicidad engañosa. María Mercedes Mora, directora de la Diaco, indicó que la revisión busca comprobar la veracidad de las ofertas y atender denuncias de los consumidores.

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Portillo informó también que la iniciativa 6776, orientada a regular el servicio de parqueos, ya cuenta con una propuesta de dictamen. La comisión mantiene además el seguimiento a una propuesta sobre horarios escalonados para reducir el tráfico vehicular, pendiente de observaciones de los diputados.

La reunión contó con la participación virtual de los diputados Faver Salazar, Víctor Cifuentes, León Felipe Barrera y Mynor de la Rosa.