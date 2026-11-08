Crimen y Justicia

Detuvieron a un menor de 16 años acusado de asesinar de una puñalada a su primo en Chaco: escondió el cuchillo bajo el colchón

La víctima, un joven de 17 años, murió tras ser trasladado al hospital de Tres Isletas. El sospechoso aseguró que había actuado en defensa propia y reveló dónde estaba el arma

Un cuchillo con vaina de cuero junto a una escena donde una persona con guantes levanta un colchón de una cama de madera en una habitación
El cuchillo tenía una hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros y manchas rojizas similares a sangre
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“Yo me defendí nomás porque me quería matar. El cuchillo guardé debajo de mi colchón”. Esa fue la frase que, según fuentes policiales, pronunció un adolescente de 16 años cuando los efectivos llegaron a su casa para detenerlo, acusado de asesinar de una puñalada a su primo de 17 años durante la madrugada de este domingo en una zona rural de la provincia de Chaco.

El crimen ocurrió alrededor de la 1.45 en el Lote 9 del paraje El Tacuruzal, en jurisdicción de Tres Isletas. La víctima fue identificada como Alan Oscar Romero, quien fue encontrado gravemente herido en un camino vecinal y murió poco después.

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Según el parte policial al que accedió Infobae, los efectivos recibieron un aviso radial sobre la presencia de un joven con una herida de arma blanca. Cuando llegaron al lugar, encontraron a Romero con una lesión en la zona lumbar y signos vitales débiles.

Ante la gravedad de su estado, solicitaron una ambulancia del puesto sanitario de El Palmar, que trasladó al adolescente de urgencia al hospital de Tres Isletas. Sin embargo, poco después, los médicos informaron que había ingresado sin signos vitales.

Un cuchillo con funda de cuero, una riñonera violeta y un cinturón enrollado sobre una estructura de madera
“El cuchillo guardé debajo de mi colchón”, confesó el acusado

En el lugar del ataque, los investigadores entrevistaron a la madre de la víctima, quien señaló como presunto responsable a un primo de su hijo, también menor de edad.

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Con esa información, la Policía desplegó un operativo en la zona para localizar al sospechoso. Las averiguaciones y los testimonios de personas cuya identidad se mantiene bajo reserva apuntaron hacia un adolescente de 16 años que vivía en el mismo paraje.

Los agentes identificaron su domicilio y, al llegar, fueron recibidos por su abuela, una mujer de 49 años, quien les indicó que el joven estaba durmiendo.

La mujer lo despertó y, cuando el adolescente se encontró frente a los policías, aseguró espontáneamente que se había defendido porque su primo quería matarlo. Además, reveló que había escondido el cuchillo debajo de su colchón.

Una persona con guantes blancos sostiene un sobre de papel y el mango de un cuchillo junto a una cama con el colchón levantado
Personal policial secuestrando el arma blanca para las pericias correspondientes

Tras esa declaración, los efectivos solicitaron autorización para ingresar a la vivienda. La abuela accedió al procedimiento y los agentes encontraron un arma blanca con una hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros, mango de madera con dos remaches y una vaina de cuero.

El cuchillo presentaba manchas rojizas similares a sangre y fue secuestrado para las pericias correspondientes.

El sospechoso fue trasladado al hospital de Tres Isletas para ser examinado por un médico. Según consta en el informe policial, no presentaba lesiones, aunque tenía aliento etílico. Posteriormente, quedó alojado en una dependencia policial.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 1, encabezada por Gustavo Rafael Valero, quien ordenó el traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia y ordenó tomar declaraciones testimoniales para reconstruir lo ocurrido.

Tres policías uniformados custodian a un hombre esposado de espaldas frente a una puerta en una sala con piso de baldosas
El detenido tiene 16 años y aseguró que “se defendió de la víctima porque lo quería matar”

Debido a que el acusado tiene 16 años, también intervino el juez de Menores, Adolescencia y Familia, Marcelo Benítez, quien dispuso que permaneciera alojado y solicitó que las actuaciones fueran remitidas a su juzgado para resolver su situación procesal.

Por el momento, los investigadores buscan determinar qué ocurrió entre los dos primos antes del ataque y si existen elementos que permitan corroborar la versión de defensa propia que dio el adolescente cuando fue localizado por la Policía.

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