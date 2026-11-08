A 17 años de la tormenta Ida: el desastre que dejó 199 muertos y 76 desaparecidos en El Salvador

Dos mujeres permanecieron frente a una vivienda dañada por el deslave que arrasó sectores de Verapaz, en San Vicente, tras las lluvias asociadas a la tormenta Ida en noviembre de 2009 (Cortesía: El Salvador.com).

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La madrugada del 8 de noviembre de 2009 no trajo un amanecer ordinario a las faldas del volcán Chinchontepec. Alrededor de las dos de la mañana, un rugido sordo cortó el estruendo de la lluvia ininterrumpida que azotaba el departamento de San Vicente.

En cuestión de minutos, una gigantesca masa viscosa de lodo, bloques de roca volcánica y árboles arrancados descendió por la quebrada La Quebradona, embistiendo de lleno el casco urbano de Verapaz.

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El torrente alcanzó casi dos metros de altura y sepultó calles, comercios, la plaza central y decenas de viviendas mientras la mayoría de familias dormían.

La oscuridad absoluta, provocada por el colapso inmediato del tendido eléctrico, y el bloqueo violento de las vías de escape convirtieron el pueblo en una trampa mortal. Los sobrevivientes emergieron entre el fango con palas, piochas y sus propias manos, guiados únicamente por los gritos de auxilio que brotaban bajo los escombros.

La catástrofe suele asociarse al paso del huracán Ida por Centroamérica, pero los análisis del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelaron un mecanismo más complejo y letal: la interacción sinérgica entre Ida y un sistema de baja presión estacionado en el océano Pacífico.

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Habitantes de Verapaz recorrieron una calle cubierta de lodo, piedras y escombros tras el deslave que golpeó al municipio de San Vicente durante la tormenta Ida, en noviembre de 2009.

Este vórtice canalizó masivas corrientes de aire húmedo directamente contra la cadena volcánica salvadoreña. En el Chinchontepec cayeron 355 milímetros de lluvia concentrados en solo cinco horas, con picos demoledores de 81 milímetros por hora. Durante tres jornadas, el acumulado superó los 450 milímetros, quintuplicando el promedio histórico de todo noviembre.

Los suelos piroclásticos y porosos del cono volcánico colapsaron al llegar a su punto de saturación hídrica. A lo largo de una cuenca de seis kilómetros, la montaña desprendió cerca de 240 mil metros cúbicos de material sólido que se transformaron en lahares de gran densidad, arrastrando peñascos de varias toneladas con una fuerza destructiva imposible de contener.

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La anatomía del desastre: balance humano y causas de muerte

El saldo fatal en el territorio salvadoreño fue devastador: Protección Civil y la evaluación posterior de la CEPAL consolidaron la cifra en 199 víctimas mortales y 76 personas desaparecidas.

El departamento de San Vicente concentró la mayor cuota de dolor, con 92 fallecidos confirmados. Dentro de ese registro, el municipio de Verapaz fue el epicentro del duelo: allí murieron 68 personas, mientras que el vecino municipio de Guadalupe contabilizó más de una veintena de decesos.

Las causas directas de fallecimiento durante la emergencia se dividieron en tres patrones clínicos y forenses:

Asfixia mecánica por sofocación y sepultamiento: Fue la causa predominante en Verapaz y Guadalupe, producto de los lahares que penetraron en las habitaciones y cubrieron a los habitantes bajo metros de sedimento mientras dormían.

Traumatismos múltiples severos: Lesiones provocadas por el impacto de rocas de gran tonelaje, vigas colapsadas y el arrastre violento de los aludes de escombros ladera abajo.

Ahogamiento por sumersión: Ocurrido en las cuencas bajas y costeras tras las crecidas intempestivas de los ríos Acahuapa, Jiboa, Huiza y Jalponga, así como en los afluentes del río Acelhuate en el Área Metropolitana de San Salvador.

Testimonios desgarradores de las víctimas del Huracán Ida en El Salvador, mostrando la profunda angustia y el impacto psicológico de la tragedia. Un vistazo a la resiliencia y la necesidad de apoyo en la reconstrucción.

A la tragedia fúnebre se sumó el desarraigo de más de 18,000 salvadoreños que debieron huir hacia 130 albergues provisionales en San Vicente, La Paz y San Salvador, tras perderlo todo.

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Fractura territorial y pérdidas millonarias

El temporal no se detuvo en las faldas del Chinchontepec; partió en dos la conectividad y la economía rural del país. Puentes colapsados y cortes viales aislaron caseríos enteros durante días, retrasando la llegada de maquinaria pesada y ayuda médica.

El decreto de emergencia nacional emitido la mañana de aquel domingo 8 de noviembre desencadenó un despliegue humanitario que, con el tiempo, obligó a reconstruir Verapaz lejos del cauce asesino de La Quebradona, reubicando a decenas de familias sobrevivientes en nuevas zonas urbanizadas.

Una infografía de Infobae detalla que la tormenta Ida generó pérdidas por 314,84 millones de dólares en El Salvador tras afectar la infraestructura y los cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del lodo y la reconstrucción física, el paso de Ida transformó la concepción del riesgo en El Salvador. La tragedia evidenció que las amenazas no se restringen a los desbordamientos convencionales en las planicies; los suelos volcánicos habitados actúan como detonadores latentes ante la precipitación extrema.

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