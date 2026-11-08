Un panameño espera la ratificación del organismo para seguir al frente de la Organización Marítima Internacional desde el 2027

Arsenio Domínguez fue eligió al mando del organismo internacional en julio de 2023, durante su 129.ª sesión. (OMI)

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El panameño Arsenio Domínguez seguiría al frente de la Organización Marítima Internacional (OMI) hasta finales de 2031, si la Asamblea del organismo lo ratifica en 2027.

De confirmarse, el diplomático panameño completará ocho años consecutivos al mando de la entidad encargada de regular el transporte marítimo internacional.

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El Consejo de la OMI resolvió prorrogar el mandato de Domínguez por un segundo período de cuatro años, que se extendería desde el 1 de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2031. La decisión se tomó durante la 138.ª sesión del órgano, celebrada en Londres.

El presidente del Consejo, Víctor Jiménez, de España, dio a conocer la resolución y felicitó al secretario general en nombre del organismo.

Jiménez confirmó además que la decisión deberá someterse a la aprobación de la Asamblea de la OMI, prevista para finales de 2027.

Sede de la Organización Marítima Internacional (OMI), ubicada en Londres, Reino Unido. (Internet)

La renovación del mandato de un secretario general de la OMI requiere un proceso en dos etapas: primero la designación del Consejo y después la ratificación de la Asamblea, el órgano plenario que reúne a todos los Estados miembros de la organización.

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Ese mismo mecanismo se aplicó cuando Domínguez asumió por primera vez. El Consejo lo eligió en julio de 2023, durante su 129.ª sesión, y la Asamblea avaló esa elección en diciembre de ese año, en su 33.ª sesión.

Durante su intervención ante la reunión, Domínguez se dirigió a los integrantes del Consejo y al resto de los países que conforman la organización, agradeciendo la continua confianza y apoyo que le han expresado los miembros del Consejo y de los Estados miembros de la organización,

El panameño añadió un compromiso explícito con el rumbo fijado por el organismo: “Mantengo mi compromiso de seguir sus orientaciones y contribuir a nuestros esfuerzos colectivos en apoyo del transporte marítimo mundial y de la gente de mar”.

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Arsenio Antonio Domínguez Velasco es el décimo secretario general en la historia de la OMI. Asumió el cargo el 1 de enero de 2024, con más de tres décadas de trayectoria en el sector marítimo global.

La OMI desarrolla temas relativos a la seguridad marítima y prevención de la contaminación dirigidas a los Gobiernos, entre otros. (Internet)

Su carrera comenzó en representación de Panamá, su país natal. Trabajó primero dentro de la Autoridad Marítima de Panamá y luego ocupó el cargo de embajador panameño ante la propia OMI.

Esa trayectoria lo llevó a presidir, por elección de sus pares, varias reuniones intergubernamentales relevantes del organismo.

Entre ellas, el Comité de Protección del Medio Ambiente Marino, el Comité Técnico de la 29.ª Asamblea y el grupo dedicado a seguridad marítima, piratería y robos a mano armada. También ejerció distintos cargos de vicepresidente y de miembro del Consejo.

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Ya dentro de la estructura de la organización, Domínguez se desempeñó primero como jefe de Gabinete y después como director administrativo, puesto desde el que condujo a la entidad durante la pandemia de covid-19.

Antes de su elección como secretario general en julio de 2023, dirigía la División de Medio Ambiente Marino.

La OMI es un organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina. (OMI)

El Consejo, que decidió la prórroga, tiene 40 Estados miembros y es el órgano ejecutivo de la OMI que responde ante la Asamblea. Supervisa el trabajo cotidiano de la organización y asume casi todas sus funciones en los períodos entre sesiones de la Asamblea.

La única excepción corresponde a las recomendaciones sobre seguridad marítima y prevención de la contaminación dirigidas a los Gobiernos, una atribución que la Convención reserva exclusivamente a la Asamblea.

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El órgano está compuesto por 40 Estados miembros, elegidos por la Asamblea para mandatos de dos años. Para el bienio 2026-2027, la 34.ª Asamblea eligió en la categoría de los países con mayor interés en ofrecer servicios de transporte marítimo internacional a China, Grecia, Italia, Japón, Liberia, Noruega, Panamá, República de Corea, Reino Unido y Estados Unidos.

Con la resolución adoptada en Londres, la continuidad de Domínguez al frente de la OMI queda en manos de la Asamblea, que deberá pronunciarse en su próxima sesión ordinaria de 2027.