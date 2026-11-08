Justin Timberlake desmiente por primera vez que "What Goes Around" trate sobre su ex Britney Spears

Justin Timberlake desmintió que su canción "What Goes Around… Comes Around" fuera escrita sobre su expareja Britney Spears. (AP/Mark J. Terrill)

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Justin Timberlake salió al paso de uno de los rumores más persistentes de su carrera: que su sencillo de 2006 “What Goes Around… Comes Around” fue escrito sobre su exnovia Britney Spears.

“Quizás debería desmentir un rumor a estas alturas”, dijo el artista de 45 años en una entrevista publicada el jueves 5 de noviembre.

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En esa misma línea, explicó que la canción no nació de una experiencia propia, sino de la historia de un amigo que atravesaba una relación difícil.

“No es una historia personal mía. Es en realidad la historia personal de un amigo. Le pedí permiso”, afirmó.

Según relató, ese amigo le contó lo que estaba viviendo y él le preguntó si podía escribir sobre ello. La respuesta, según el propio Timberlake, fue directa: “‘¿Te importa si escribo sobre esto?’ Y cito a mi amigo: ‘Sí, arrasa con esa. What goes around comes around.’ Y yo dije: ‘Tengo que irme. Gracias’”, recordó entre risas.

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El cantante compuso el sencillo de 2006 en casi veinte minutos con la autorización de un amigo que atravesaba una crisis amorosa. (Foto AP/Chris Gardner, archivo)

El cantante añadió que los versos del tema fluyeron en “casi 20 minutos” y ubicó la canción entre los primeros puestos de su propia discografía.

“El interludio que la acompaña… y luego el video de diez minutos que grabamos para ella, todo encajó a la perfección para mí”, señaló.

La especulación llevaba años sostenida por la idea de que “What Goes Around… Comes Around” funcionaba como una continuación de “Cry Me a River”, sencillo de 2002 interpretado ampliamente como una respuesta a su separación de Spears, de 44 años.

Ambas canciones comparten un hilo de traición y consecuencias, lo que llevó al público a vincularlas de manera casi automática.

La letra de “What Goes Around” incluye versos como: “¿Es así como realmente termina todo? ¿Es esta nuestra forma de decir adiós? Debí haberlo sabido cuando apareciste, que ibas a hacerme llorar. Me rompe el corazón verte correr por ahí, porque sé que estás viviendo una mentira. Pero está bien, cariño, porque con el tiempo descubrirás… what goes around comes around”.

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El público vinculó la composición con "Cry Me a River" por compartir una temática sobre traición y desamor. (REUTERS/Fred Prouser/File Picture)

Justin Timberlake y Janet Jackson abordarán el escándalo del Super Bowl 2004

Britney Spears reconoció en su libro de memorias The Woman in Me, publicado en 2023, que fue infiel a Justin Timberlake con el coreógrafo Wade Robson durante la relación de tres años que mantuvieron, aunque también alegó que su expareja también le fue infiel.

Tras la publicación, la estrella pop “se disculpó por algunas de las cosas que escribió”, aunque retractó esa disculpa días después.

“Alguien me dijo que alguien me estaba hablando mal en la calle. ¿Quieres llevarlo ante un tribunal o te irás a casa llorando a tu mamá como la última vez? No lo siento”, escribió en Instagram en febrero de 2024.

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En enero de ese mismo año, Timberlake había declarado ante el público de un concierto en Nueva York que no iba a “disculparse con absolutamente nadie”.

El trasfondo de estas disputas y la historia de Timberlake llegarán a Apple TV+ en diciembre, cuando debute una docuserie de cuatro partes sobre su vida y carrera, dirigida por el cineasta Fisher Stevens.

La plataforma Apple TV+ estrenará una serie documental de cuatro episodios sobre la trayectoria de Timberlake dirigida por Fisher Stevens. (EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo)

El proyecto, descrito por fuentes cercanas como un tell-all, incluirá una entrevista con Janet Jackson sobre la actuación del intermedio del Super Bowl XXXVIII, celebrado el 1 de febrero de 2004.

En ese espectáculo, Timberlake jaló el vestido de Jackson y dejó expuesto su pecho derecho ante millones de televidentes en directo. Del incidente nació la expresión wardrobe malfunction —falla de vestuario—, que se instaló en el vocabulario cotidiano.

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Las consecuencias, sin embargo, no fueron simétricas: Jackson fue vetada de las radios y su carrera sufrió un golpe prolongado, mientras que Timberlake recibió escasas repercusiones y regresó como solista al mismo espectáculo de medio tiempo en 2017.