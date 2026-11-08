Economía

Con el riesgo país en alza, el Gobierno identificó tres amenazas globales: qué factores preocupan al equipo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, advirtieron sobre el escenario mundial. La variable que mejoró en los últimos días y qué pretende hacer el Gobierno

Un hombre con traje y corbata habla en un atril transparente frente a una pantalla azul con una ilustración de huella dactilar
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo en un evento de la Fundación FIEL que su principal preocupación se concentra en el escenario internacional.(Foto: Maximiliano Luna)
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En un contexto global complejo que impulsó el riesgo país por arriba de los 900 puntos básicos, el equipo económico advirtió que distintos factores externos condicionan a la economía argentina y empeoran las variables financieras.

Durante el Foro Abeceb 2026, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, enumeró tres inquietudes que preocupan a las autoridades argentinas. La primera se vinculó con la guerra, el precio del petróleo y las consecuencias inflacionarias de un shock energético. La segunda apuntó al efecto de la inflación y de las tasas de interés sobre el crecimiento. La tercera se concentró en los déficits fiscales y la presión que ejercen sobre el costo del financiamiento.

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También Caputo expresó, en un evento organizado con FIEL, una mirada crítica sobre la situación de las economías desarrolladas. El ministro de Economía sostuvo que los países emergentes y de América Latina muestran una mayor ortodoxia que los países centrales y cuestionó el concepto de resiliencia que, según relató, escuchó en las reuniones del Grupo de los Veinte (G20).

Más exposición

“Estamos insertos en un mundo y es un desafío. Tenemos muchos desafíos internos y, a medida que avanzamos y logramos objetivos, nuestra economía está más expuesta a lo que pasa en el mundo”, afirmó Werning.

Vladimir Werning, un hombre de mediana edad con cabello blanco, de pie en un podio con micrófonos, vistiendo traje oscuro y corbata, frente a una pantalla con el logo IAEF
Vladimir Werning expuso en el Foro Abeceb 2026 los riesgos externos que, según indicó, condicionan a la economía argentina. (Foto: IAEF)

“Hay tres preocupaciones: una, obviamente, es el tema de la guerra, el precio del petróleo y la inflación que puede generar en el corto plazo”, dijo. De ese modo, ubicó al conflicto internacional y a la evolución del crudo como el primer foco de atención.

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El segundo factor se relacionó con el impacto de las tasas de interés sobre la actividad. “El segundo tema importante es el riesgo que genera esa inflación y la suba de tasas sobre el crecimiento”, sostuvo. El funcionario señaló además un tercer frente: “El tercero son los déficit fiscales y la presión que generan sobre las tasas de interés”. La referencia apuntó a los desequilibrios de las cuentas públicas de distintos países y a sus efectos sobre el costo del dinero.

En su Informe de Política Monetaria del tercer trimestre de 2026, el Central advirtió que la prolongación de la guerra en Medio Oriente volvió a impulsar los precios de la energía y reavivó las presiones inflacionarias globales. El conflicto había ocupado el primer lugar entre los riesgos identificados en el informe anterior y se mantuvo como uno de los principales factores bajo observación.

“Los riesgos vuelven a concentrarse en tres frentes: que el shock energético se prolongue, que las condiciones financieras internacionales se deterioren de forma abrupta y que la economía mundial crezca menos”, destacó el reporte.

¿Nuevo piso del Brent?

Uno de los elementos señalados por Werning mostró una moderación durante la última jornada. Tras el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el precio del barril de Brent bajó de forma abrupta.

El alza internacional del petróleo y los efectos del fenómeno El Niño sobre la agricultura podrían mantener la presión sobre los precios en Perú durante los próximos meses.
El Brent cayó a USD 97 después de mantenerse durante semanas por encima de los USD 100 y de alcanzar los USD 110. (Foto: EFE)

El Brent funciona como referencia para Argentina. Durante varias semanas, su cotización superó los USD 100 y alcanzó incluso los USD 110. El barril cayó a 97 dólares en las últimas horas.

La evolución del Brent ocupa un lugar central en el análisis de las autoridades económicas por su vínculo con los precios de la energía. Un aumento del valor del petróleo puede trasladarse a costos energéticos y generar nuevas presiones inflacionarias, relación que Werning incluyó dentro de la primera preocupación que enumeró.

La visión de Caputo

Durante su participación en un evento de la Fundación FIEL, organización de investigación económica, Luis Caputo afirmó que su principal preocupación es el contexto internacional. El ministro de Economía sostuvo que mantiene desde hace tiempo una visión negativa sobre la situación política y económica global.

Mi lectura política del mundo es muy negativa y viene siendo negativa, en mi caso, desde hace mucho tiempo. Lo expreso cada vez que voy al G20 y se lo digo a los ministros”, afirmó y opinó que “el nivel de fundamentos de los países desarrollados hoy es muy malo”.

“Hoy los países emergentes o de Latinoamérica son más ortodoxos que los países centrales y yo veo situaciones que son un tema de tiempo”, expresó.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo que lo que más les importa es generar estos mecanismos de transmisión monetaria para que fluya el crédito interno.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo que lo que más les importa es generar estos mecanismos de transmisión monetaria para que fluya el crédito interno.

El funcionario relató además el contenido de las conversaciones que mantuvo en las reuniones del G20: “Dicen que no tenemos buenos fundamentos, pero la resiliencia económica y de los mercados es muy importante”. Caputo cuestionó esa definición como respuesta frente a los problemas de fondo de las economías desarrolladas.

“La resiliencia compra tiempo, no cambia los fundamentos”, afirmó el ministro. Luego agregó que esa capacidad ofrece un margen para que los responsables de la política económica modifiquen esos fundamentos. Las declaraciones de Caputo sumaron una advertencia sobre la fragilidad de las cuentas y las políticas de los países desarrollados. El planteo se conectó con la preocupación de Werning por los déficits fiscales y por la presión que esos desequilibrios ejercen sobre las tasas de interés.

Las prioridades del Central

Werning también se refirió a las prioridades del BCRA en la economía local. El vicepresidente afirmó que la institución concentra su atención en aspectos microeconómicos, pese a que los bancos centrales suelen asociarse con los debates sobre variables macroeconómicas.

“Hablamos mucho de la macro los banqueros centrales, pero hoy estamos enfocados 100% a la micro en el BCRA”, sostuvo. El funcionario dijo que la autoridad monetaria logró un contexto para continuar con el proceso de estabilidad y que el objetivo es fortalecer los mecanismos de transmisión monetaria. “Ya hemos logrado un contexto para continuar afianzando la estabilidad y lo que más nos importa es generar estos mecanismos de transmisión monetaria para que fluya el crédito interno”, afirmó.

El vicepresidente del BCRA también habló sobre la conducta de las empresas frente a la incertidumbre. Según dijo, algunas compañías optan por esperar ante riesgos negativos, aunque esa decisión puede generar un costo de oportunidad.

“Creo que Argentina lo que está mostrando también es mirar los riesgos hacia la derecha, es decir lo que puede salir bien, lo que está bien encaminado”, afirmó Werning. “Frente a los riesgos negativos muchas empresas se quedan esperando, pero hay un riesgo que es el costo de oportunidad”, añadió. El funcionario señaló que una compañía no debe esperar una acción del Estado, sino considerar que un competidor puede tomar decisiones antes.

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