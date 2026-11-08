Cuba

Régimen acusa a las estaciones portátiles de agravar las averías en transformadores eléctricos

En la provincia cubana se averían entre tres y cuatro transformadores cada día. Más de 15,000 habitantes viven vinculados a equipos fuera de servicio, y la fábrica que debería reponerlos lleva semanas prácticamente paralizada.

Batería portátil con pantalla digital sobre una mesa de madera y, tras la ventana, un poste con un transformador que desprende chispas y humo.
Entre tres y cuatro transformadores sufren daños diarios en Matanzas por el impacto de tormentas y la sobrecarga del servicio. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las estaciones de energía portátiles o baterías conocidas popularmente en Cuba como “ecoflow” fueron señaladas como responsables de una parte de las averías que afectan a los transformadores eléctricos del país, por parte de Alejandro Rodríguez Azpeitía, director de la Empresa Eléctrica Provincial de Matanzas. El funcionario aseguró, en declaraciones citadas por Diario de Cuba, que en esa provincia se averían entre tres y cuatro transformadores cada día.

Rodríguez Azpeitía atribuyó esos daños a una combinación de factores. Por una parte, mencionó las afectaciones provocadas por las últimas tormentas y, por otra, la sobrecarga de los equipos durante los breves períodos en que se restablece el servicio eléctrico.

PUBLICIDAD

Hoy los equipos que las personas usan para alumbrarse, como los ecoflow y las estaciones de carga, han incrementado considerablemente la carga en los transformadores”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con su explicación, una estación de energía de este tipo tarda alrededor de 40 minutos en cargarse y durante ese tiempo consume unos 1,200 vatios. En un barrio donde al menos 10 hogares utilizan esos equipos, la demanda adicional puede alcanzar los 12 kilovatios sobre un transformador de 50 kilovatios. Esa carga representa casi el 20% de la capacidad para la que fue diseñado el equipo, señaló.

Dibujo de un hombre en un podio que apunta a un cargador portátil frente a postes inclinados, cables caídos y un transformador que pierde líquido.
La Empresa Eléctrica de Matanzas vinculó las averías en los transformadores al uso simultáneo de estaciones de energía portátiles ecoflow. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario también relacionó el aumento de la demanda con la concentración de actividades en los momentos en que regresa la electricidad. En Matanzas, explicó, existen zonas que pueden permanecer más de 24 horas sin servicio. Cuando se produce el restablecimiento, los residentes cocinan, lavan, enfrían sus refrigeradores y cargan sus equipos al mismo tiempo, lo que eleva el consumo.

PUBLICIDAD

En ese contexto, las estaciones portátiles se han convertido en una forma de conservar algo de energía durante los cortes del servicio. Sin embargo, el funcionario reconoció que el uso simultáneo de esos equipos incrementa la presión sobre una red con transformadores dañados y dificultades para reponerlos.

La Empresa Eléctrica de Matanzas reporta 162 transformadores fuera de servicio: 37 de 19.000 kVA, 116 de 7.620 kVA y nueve de 2.400 kVA. Las averías afectan a 5,687 clientes. Si se calcula un promedio de tres personas por vivienda, más de 15,000 habitantes de la provincia estarían vinculados a esos transformadores sin funcionamiento, indicó Rodríguez Azpeitía.

La reposición de los equipos se ha retrasado durante meses. El funcionario también reconoció que uno de los transformadores espera ser sustituido desde el 23 de julio en un caserío situado antes de la zona industrial de Matanzas, donde 70 viviendas permanecen sin servicio. Otro equipo está pendiente desde el 3 de agosto.

Ilustración de un transformador metálico agrietado en el centro, conectado mediante cables anaranjados a casas oscuras dispuestas en círculo.
Los residentes de zonas con apagones de más de 24 horas concentran el uso de electrodomésticos en los momentos de restablecimiento eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de la empresa provincial explicó que los transformadores se distribuyen de acuerdo con la antigüedad de las afectaciones. De los 16 recibidos recientemente, las autoridades priorizaron los sitios con mayor cantidad de viviendas afectadas. Algunos equipos abastecían a 10 hogares, mientras que otros estaban vinculados a 50, por lo que estos últimos recibieron prioridad.

La falta de aceite también limita la producción. Rodríguez Azpeitía admitió que la fábrica de transformadores está “prácticamente parada” porque no dispone de ese insumo y que la provincia llevaba alrededor de 15 días sin recibir equipos nuevos. Añadió que se esperaba la llegada de aceite para reanudar la fabricación.

Las autoridades también justifican los desperfectos en transformadores con el robo de aceite dieléctrico.

Ante la falta de equipos, la Empresa Eléctrica de Matanzas anunció además que reducirá los circuitos protegidos vinculados a los hospitales. Con 12 seccionadores, la entidad espera disponer de 19 megavatios que actualmente se destinan a proteger esas instalaciones y repartir esa energía entre otros circuitos. La medida busca mantener el suministro hospitalario y reducir las horas de afectación en el resto de la red.

Temas Relacionados

apagones en CubaEnergía eléctricaCubaCrisis energética

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La crisis energética y de suministros pone en riesgo a pacientes críticos en Cuba

Un reportaje documentó en el hospital William Soler cortes eléctricos durante guardias pediátricas, faltantes de anestésicos y medicamentos oncológicos, y procedimientos quirúrgicos realizados con la luz de teléfonos celulares

La crisis energética y de suministros pone en riesgo a pacientes críticos en Cuba

La suspensión de navieras deja más de 7,000 contenedores varados y agrava el abastecimiento en Cuba

La interrupción del transporte marítimo mantiene productos adquiridos en el exterior sin ingresar a la isla y restringe el suministro para empresas privadas, según informó IPS Cuba, en una economía dependiente de importaciones

La suspensión de navieras deja más de 7,000 contenedores varados y agrava el abastecimiento en Cuba

Denuncian que un supuesto error administrativo retrasa seis meses la liberación del preso político cubano Francisco Rangel Manzano

Su familia acudió a la cárcel de Matanzas el 1 de noviembre para recibirlo, pero las autoridades cancelaron su salida y extendieron su reclusión

Denuncian que un supuesto error administrativo retrasa seis meses la liberación del preso político cubano Francisco Rangel Manzano

La Asamblea de Guantánamo limita el aceite y los chícharos subsidiados a 11,653 personas por falta de inventarios

La quinta ronda bimestral del módulo del Programa Mundial de Alimentos solo alcanzará a una fracción de los 49,842 inscritos provinciales, mientras el arroz llegará a todo el padrón con cuatro kilogramos por consumidor

La Asamblea de Guantánamo limita el aceite y los chícharos subsidiados a 11,653 personas por falta de inventarios

Los espacios de cotrabajo crecen en La Habana ante los apagones y la falta de conexión doméstica

Las cafeterías, hoteles privados y emprendimientos ofrecen internet y respaldo energético a profesionales que requieren mantener empleos remotos durante interrupciones eléctricas de horas o días en distintos barrios de la capital cubana

Los espacios de cotrabajo crecen en La Habana ante los apagones y la falta de conexión doméstica

TECNO

Altman dijo que quienes dejaron OpenAI para crear laboratorios rivales "solo confían en sí mismos"

Altman dijo que quienes dejaron OpenAI para crear laboratorios rivales "solo confían en sí mismos"

Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Akatsuki de Naruto: así puedes recrear la imagen

Sam Altman afirmó que India ya tiene más usuarios de ChatGPT que Estados Unidos

La fecha en la que Google borrará los "Gems" de Gemini: qué archivos se pierden si no se descargan

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

ENTRETENIMIENTO

Gisele Bündchen celebró el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente: “Qué afortunada soy”

Gisele Bündchen celebró el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente: “Qué afortunada soy”

Justin Timberlake desmiente por primera vez que "What Goes Around" trate sobre su ex Britney Spears

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

MUNDO

Israel afirmó que la misión contra el régimen de Irán “aún no está completa” y advirtió a Hezbollah

Israel afirmó que la misión contra el régimen de Irán “aún no está completa” y advirtió a Hezbollah

Cómo los parásitos logran controlar el comportamiento de otros animales sin dominar su cerebro

La Policía polaca confirmó que los tres cuerpos hallados en la vivienda del presunto tirador de Cracovia pertenecían a su familia

Qué les resulta más difícil a los cuervos: ¿vocalizar o picotear?

La central nuclear de Zaporizhzhia perdió su última conexión eléctrica externa tras un ataque contra la red de suministro