Régimen acusa a las estaciones portátiles de agravar las averías en transformadores eléctricos

Entre tres y cuatro transformadores sufren daños diarios en Matanzas por el impacto de tormentas y la sobrecarga del servicio. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las estaciones de energía portátiles o baterías conocidas popularmente en Cuba como “ecoflow” fueron señaladas como responsables de una parte de las averías que afectan a los transformadores eléctricos del país, por parte de Alejandro Rodríguez Azpeitía, director de la Empresa Eléctrica Provincial de Matanzas. El funcionario aseguró, en declaraciones citadas por Diario de Cuba, que en esa provincia se averían entre tres y cuatro transformadores cada día.

Rodríguez Azpeitía atribuyó esos daños a una combinación de factores. Por una parte, mencionó las afectaciones provocadas por las últimas tormentas y, por otra, la sobrecarga de los equipos durante los breves períodos en que se restablece el servicio eléctrico.

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“Hoy los equipos que las personas usan para alumbrarse, como los ecoflow y las estaciones de carga, han incrementado considerablemente la carga en los transformadores”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con su explicación, una estación de energía de este tipo tarda alrededor de 40 minutos en cargarse y durante ese tiempo consume unos 1,200 vatios. En un barrio donde al menos 10 hogares utilizan esos equipos, la demanda adicional puede alcanzar los 12 kilovatios sobre un transformador de 50 kilovatios. Esa carga representa casi el 20% de la capacidad para la que fue diseñado el equipo, señaló.

La Empresa Eléctrica de Matanzas vinculó las averías en los transformadores al uso simultáneo de estaciones de energía portátiles ecoflow. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario también relacionó el aumento de la demanda con la concentración de actividades en los momentos en que regresa la electricidad. En Matanzas, explicó, existen zonas que pueden permanecer más de 24 horas sin servicio. Cuando se produce el restablecimiento, los residentes cocinan, lavan, enfrían sus refrigeradores y cargan sus equipos al mismo tiempo, lo que eleva el consumo.

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En ese contexto, las estaciones portátiles se han convertido en una forma de conservar algo de energía durante los cortes del servicio. Sin embargo, el funcionario reconoció que el uso simultáneo de esos equipos incrementa la presión sobre una red con transformadores dañados y dificultades para reponerlos.

La Empresa Eléctrica de Matanzas reporta 162 transformadores fuera de servicio: 37 de 19.000 kVA, 116 de 7.620 kVA y nueve de 2.400 kVA. Las averías afectan a 5,687 clientes. Si se calcula un promedio de tres personas por vivienda, más de 15,000 habitantes de la provincia estarían vinculados a esos transformadores sin funcionamiento, indicó Rodríguez Azpeitía.

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La reposición de los equipos se ha retrasado durante meses. El funcionario también reconoció que uno de los transformadores espera ser sustituido desde el 23 de julio en un caserío situado antes de la zona industrial de Matanzas, donde 70 viviendas permanecen sin servicio. Otro equipo está pendiente desde el 3 de agosto.

Los residentes de zonas con apagones de más de 24 horas concentran el uso de electrodomésticos en los momentos de restablecimiento eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de la empresa provincial explicó que los transformadores se distribuyen de acuerdo con la antigüedad de las afectaciones. De los 16 recibidos recientemente, las autoridades priorizaron los sitios con mayor cantidad de viviendas afectadas. Algunos equipos abastecían a 10 hogares, mientras que otros estaban vinculados a 50, por lo que estos últimos recibieron prioridad.

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La falta de aceite también limita la producción. Rodríguez Azpeitía admitió que la fábrica de transformadores está “prácticamente parada” porque no dispone de ese insumo y que la provincia llevaba alrededor de 15 días sin recibir equipos nuevos. Añadió que se esperaba la llegada de aceite para reanudar la fabricación.

Las autoridades también justifican los desperfectos en transformadores con el robo de aceite dieléctrico.

Ante la falta de equipos, la Empresa Eléctrica de Matanzas anunció además que reducirá los circuitos protegidos vinculados a los hospitales. Con 12 seccionadores, la entidad espera disponer de 19 megavatios que actualmente se destinan a proteger esas instalaciones y repartir esa energía entre otros circuitos. La medida busca mantener el suministro hospitalario y reducir las horas de afectación en el resto de la red.

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