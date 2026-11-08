La secuencia en la cancha de Rosario Central que desató el festejo fallido en medio del título de Boca: “Lo anuló, es un cuento de Fontanarrosa”

La secuencia del error en la cancha de Rosario Central por el gol de Boca

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Una increíble imagen se vivió en el estadio Gigante de Arroyito cuando los jugadores y fanáticos de Rosario Central celebraron por un error el título de la Tabla Anual tras vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Boca Juniors marcó en el quinto minuto de descuento ante Defensa y Justicia, ganó 1-0 y se quedó con la Copa por un punto de diferencia.

La confusión en la cancha de Central se generó en medio de la celebración del plantel que dirige Jorge Almirón y el público. “¿Gol de Boca?”, dijo una hincha del Canalla en medio de la platea. A los pocos segundos, lo que era un aura triunfal se transformó en tristeza, hasta que una información le devolvió la alegría a los simpatizantes del club.

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¿Qué sucedió? Según se viralizó en las redes sociales, la transmisión del partido por Radio 2 de Rosario fue la clave de la insólita secuencia. Durante los relatos de Jesús Emiliano y los comentarios de Omar Denoya, se produjo el error que luego se desperdigó por varios sectores del estadio y llegó hasta los futbolistas en el campo de juego.

“Lo anuló, lo anuló, lo anuló. Grito tremendo en Arroyito, es un cuento del Negro Fontanarrosa”, se escucha decir a uno de los comentaristas en la transmisión. Pero a los pocos segundos, sale otra vez a la transmisión y dice: “No, no, esperá. Lo confirma. Una locura eh, lo confirma”, dice otra voz.

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Luego de eso, otro video del programa Paso a Paso de TyC Sports mostró lo que sucedió en el campo de juego una vez que desde las plateas bajó la información errónea. Acto seguido, los jugadores comenzaron a volver a correr desaforados para festejar, mientras varios hinchas se infiltraron en la cancha para celebrar. Hasta que la noticia real se conoció y todo fue bronca y dolor para el Canalla.

*El gol agónico de Enner Valencia para el título de Boca

El conjunto rosarino cumplió con su parte. Emanuel Coronel y Julián Fernández marcaron los goles ante el conjunto de Río Cuarto, en un encuentro que el equipo de Almirón disputó durante más de 20 minutos con un jugador menos por la expulsión de Gastón Ávila. El empate sin goles entre Boca y Defensa y Justicia mantenía el trofeo en Rosario. Después del pitazo final de Hernán Mastrángelo, los jugadores, el público y quienes estaban dentro del estadio siguieron los seis minutos de tiempo añadido que se jugaban en la Bombonera.

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Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando llegaron a treparse al alambrado para celebrar junto a los simpatizantes. “¡Somos bicampeones!”, gritaban algunos hinchas ante las cámaras. Pero una vez que llegó el dato que el gol del ecuatoriano en La Bombonera fue válido, los jugadores del Canalla comenzaron a llorar por la decepción de perder un título que, pensaron, tenían entre sus manos.

“Estuvimos muy cerca, hicimos lo que teníamos que hacer en esta seguidilla de partidos que ganamos, fue un cierre muy bueno. Nos quedamos a 20 segundos de poder ganar. Tenemos tristeza porque, en el momento de incertidumbre, hubo un festejo pensando que se iba a dar”, dijo Jorge Almirón en conferencia de sobre el impacto que produjo la celebración anticipada.

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Ángel Di María también se lamentó por el desenlace del título y aprovechó para felicitar a suamigo Leandro Paredes. “Es lo lindo que tiene el fútbol. Hasta el final podés y no podés. Hoy le tocó a Boca. Felicitarlos. Me pone muy contento por Lea (Paredes), que ganó su título de local. Me pone contento por él. Yo estoy orgulloso de lo que hicimos y de todo el año. Quedan partidos por delante y tenemos que estar enfocados, aunque hoy se nos escapó por nada”, comentó Fideo en zona mixta.

Jorge Almirón se lamentó por el título que no logró su equipo

Boca terminó el año con 63 puntos, producto de acumular 30 unidades en el Apertura y las restantes 33 en el Clausura. Central sumó 62 (28 en el primer torneo y 34 en el segundo), mientras que Argentinos Juniors fue tercero con 60 unidades.

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La definición se resolvió con tres partidos en simultáneo. Boca llegó como líder y dependía de su propio resultado, mientras que Central y Argentinos necesitaban ganar y esperar una caída o un empate del Xeneize. El equipo dirigido por Vasco Arruabarrena resolvió el campeonato en la última jugada y dejó a Central sin la Copa que durante varios minutos creyó haber ganado. El Bicho de la Paternal también tenía posibilidades de alcanzar el primer puesto, pero perdió 2-0 como local ante Huracán y quedó fuera de la pelea por el campeonato.

Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la Tabla Anual, aunque por ahora, los dirigidos por Nicolás Diez irían a la etapa de repechaje. Los tres equipos continuarán en competencia en el Clausura. Boca terminó segundo en la Zona A con 33 puntos, uno menos que Instituto de Córdoba, que acabó líder, y en los octavos de final jugará ante Independiente Rivadavia. Por su parte, Central cerró la Zona B como líder con 34 puntos y se verán las caras contra Gimnasia de Mendoza. Por último, Argentinos clasificó como escolta del Canalla ese grupo con 31 unidades y su rival será Independiente.

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