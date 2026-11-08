Israel afirmó que la misión contra el régimen de Irán “aún no está completa” y advirtió a Hezbollah

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una imagen de archivo. (Europa Press)

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este domingo que su país “no ha terminado” con Irán y acusó a Teherán de intentar reanudar sus esfuerzos para obtener armas nucleares, algo que la república islámica niega desde hace años.

“En lo que respecta a Irán, la misión aún no está completa”, dijo Katz durante una ceremonia en Jerusalén en memoria de soldados israelíes muertos en un ataque de 1956 contra Egipto. Según el ministro, Irán procura retomar su programa atómico “junto con otros esfuerzos graves que colocan al Estado de Israel en un peligro real”. Aseguró que Israel está “preparado para todos los escenarios” y “dispuesto a actuar tanto como sea necesario” para proteger a sus ciudadanos.

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Katz advirtió que, si Hezbollah, el movimiento libanés respaldado por Irán, decide unirse a Teherán en un ataque, “sufrirá golpes extremadamente severos”. También afirmó que las tropas israelíes no se retirarán de las “zonas de seguridad” que mantienen en Gaza, el sur del Líbano y el sur de Siria, donde Israel reforzó su presencia desde la caída del presidente Bashar al Asad, en diciembre de 2024.

Transición política en Israel

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar ("Recto"), saluda a sus seguidores tras la publicación de los primeros resultados en las elecciones generales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Baz Ratner)

Las declaraciones llegan en medio de la incertidumbre tras las elecciones del 27 de octubre, en las que el bloque de Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria. El presidente Isaac Herzog anunció el sábado que encargará a Gadi Eisenkot, líder del partido de oposición Yashar, la formación del próximo gobierno. La entrega formal del mandato será este domingo a las 17:00 en Israel (12:00 en Argentina). Eisenkot tendrá 28 días para armar una coalición, con una posible prórroga de 14 más.

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Según Herzog, los partidos que suman 67 de los 120 diputados recomendaron a Eisenkot y los que suman 46, a Netanyahu. Ninguno de los dos bloques alcanza por sí solo los 61 escaños necesarios. Eisenkot, ex jefe del Ejército, advirtió a los militares que Netanyahu no tiene mandato y que no debe llevar al país a la guerra por “necesidades políticas”, aunque él mismo respaldó en gran medida las decisiones bélicas del primer ministro. Según el Canal 12 israelí, citado por AFP, Netanyahu y el Mossad intentaron una operación contra Irán en vísperas de las elecciones, pero Estados Unidos la frenó.

La guerra y la diplomacia

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán, con el argumento de eliminar la “amenaza existencial” que, según Israel, suponen sus programas nuclear y balístico. El conflicto se extendió después al Golfo, Líbano y Yemen. Más de ocho meses después, continúan las gestiones diplomáticas. Qatar media desde hace semanas en negociaciones indirectas entre Teherán y Washington, y el canciller iraní, Abás Araqchí, dijo haber hablado con 12 homólogos en 48 horas. El presidente estadounidense, Donald Trump, habló de “muchos avances”. Al mismo tiempo, Estados Unidos realizó nuevos ataques “limitados” contra defensas antiaéreas iraníes en la isla de Qeshm, e Irán afirmó haber derribado un dron MQ-9 estadounidense.

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