Cuba

Sin luz, vigilados y sin poder salir de casa: el operativo de Cuba que bloqueó a activistas, periodistas y familiares de presos políticos

La Seguridad del Estado desplegó patrullas frente a decenas de viviendas en La Habana para impedir que ciudadanos asistieran a un encuentro cultural en la embajada de Estados Unidos. Cortes de electricidad y restricciones de internet completaron el cerco.

Un hombre y una mujer miran por una ventana hacia una calle donde hay un coche patrulla, edificios coloniales y dos personas sentadas.
Dos activistas observan a través de una ventana un vehículo de policía y agentes apostados en una calle de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Seguridad del Estado cubano impidió el viernes 6 de noviembre que la activista Marthadela Tamayo y su esposo, el músico Osvaldo Navarro, asistieran a una actividad cultural de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La pareja quedó sin electricidad, con una conexión limitada a internet y bajo vigilancia policial frente a su vivienda, en un operativo que también alcanzó a periodistas, activistas y familiares de presos políticos.

Los agentes llegaron alrededor de las 11:00 y les comunicaron: “No van a ir a la actividad”. La orden estuvo acompañada por el despliegue de una patrulla en la entrada del edificio, según relató Tamayo a DIARIO DE CUBA.

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La activista, integrante de la Red Femenina de Cuba, afirmó que era la cuarta vez en el año que las autoridades les impedían participar en eventos organizados por la representación diplomática estadounidense. Recordó cercos durante las celebraciones del 4 de julio, el 18 de septiembre y otro operativo ocurrido en marzo.

La prohibición de esta jornada estaba dirigida a impedirles concurrir a “Noches Americanas”, un encuentro cultural previsto en la embajada. Mientras hablaba con el diario, Tamayo aseguró que la patrulla había sido desplazada a la esquina de la calle Tercera y que un joven vigilaba desde el piso inferior del inmueble.

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“Ahora corrieron la patrulla hacia la esquina de calle Tercera, y aún están allí, y un joven en el piso de abajo, sentado, vigila”, describió. Tamayo sostuvo que intentar evadir el cerco podría derivar en su arresto, como ocurrió en situaciones anteriores.

La Seguridad del Estado impidió a la activista Marthadela Tamayo y a Osvaldo Navarro asistir a un evento cultural de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. (Imagen retomada de Diario de Cuba)
La Seguridad del Estado impidió a la activista Marthadela Tamayo y a Osvaldo Navarro asistir a un evento cultural de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

Cortes de luz y vigilancia frente a las viviendas

La falta de electricidad también afectó su posibilidad de comunicar lo que ocurría. Tamayo explicó que no podía publicar denuncias en Facebook y que apenas conseguía enviar mensajes por WhatsApp.

“Ahora dieron tres horas de luz y, así, vigilados, hay que bajar al piso de abajo a cargar agua”, relató sobre las dificultades de abastecimiento que atravesaba junto a Navarro. La restricción de movimiento se sumó a los problemas de acceso a servicios básicos dentro de la vivienda.

Para la activista, los operativos tienen como objetivo impedir el vínculo entre ciudadanos que suelen asistir a actividades culturales. “Eso es para impedir la articulación entre las personas que, de manera normal, asistimos y las actividades, que son puramente culturales, y esto tampoco lo respetan”, declaró.

La periodista Camila Acosta y el escritor Ángel Santiesteban también permanecían bajo vigilancia. Ninguno recibió una explicación oficial sobre el despliegue, aunque Acosta consideró que se trataba del “clásico operativo” vinculado con el evento de la embajada.

“Debe ser por un evento cultural de la embajada que será esta tarde”, precisó la periodista. La directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, denunció a su vez la presencia de Policía Política en los bajos de su edificio para impedirle salir.

El cerco contra Sánchez ocurrió un día después de que fuera detenida durante nueve horas. También reportaron restricciones para abandonar sus domicilios los periodistas Yunia Figueredo y Boris González.

Perfil de una mujer con cables cortados y un símbolo de señal, dos vehículos policiales con el número 444 y la palabra censura en letras rojas.
Dejan sin luz y bajo vigilancia a una activista durante un operativo en La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, denunciaron medidas similares. Ambas habían sido condenadas recientemente a dos años de limitación de libertad por motivos políticos.

Citaciones, detención y reclamos por presos políticos

El colaborador de CubaNet, Adelth Bonne Gamboa, informó que amaneció con la patrulla número 444 frente a su casa. “Para impedir salir de mi domicilio”, escribió en Facebook.

Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera, reportó otra patrulla frente a su vivienda. Según explicó, el operativo respondía a su decisión de “no callar ante la injusticia de ver preso a mi hijo”.

Mauro Reigosa Pérez y Karel Daniel Hernández Bosques, integrantes del proyecto audiovisual Fuera de la Caja, recibieron citaciones para presentarse en la unidad policial de la calle Aguilera, en el municipio habanero de Diez de Octubre. ADN Cuba recogió posteriormente denuncias de que Hernández Bosques llevaba más de dos horas dentro de la estación.

En Guanajay, Artemisa, el activista cristiano Anthony Martínez fue detenido, de acuerdo con una denuncia realizada por su esposa en Facebook. Las citaciones y arrestos se produjeron junto con los operativos desplegados ante las viviendas de opositores y comunicadores independientes.

Las restricciones ocurrieron un día después de que Estados Unidos condenara la represión contra la prensa independiente en Cuba. El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, afirmó que “el régimen cubano muestra su cobardía al recurrir a detenciones arbitrarias porque teme la verdad”.

Tamayo consideró que impedir la asistencia a estos encuentros forma parte de una política para restringir la movilidad y el contacto entre integrantes de la sociedad civil. “Es una manera más, como sabemos, de impedir tu movilidad interna, además de que muchos también seguimos regulados, sin poder salir de Cuba”, sentenció.

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