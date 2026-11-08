El minuto a minuto del frenético final en el que Boca Juniors se quedó con el título de la Tabla Anual: cómo se vivió el festejo del gol de Valencia

El final del partido de Boca-Defensa y Justicia

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Durante alrededor de una hora, Boca Juniors vio como se le escurría de las manos un título que había merecido más que ninguno de sus competidores por consistencia futbolística, por las dificultades que representaron sus adversarios en la temporada (tanto Argentinos Juniors como Rosario Central jugaron dos partidos contra los equipos descendidos por las disparidades que presenta el formato de torneo) y porque se mantiene sobre la recta final del año apuntando en todos los frentes. En una tarde deslucida, donde sus intérpretes estuvieron lejos de exhibir el mejor nivel, el oportunismo de Enner Valencia, una de las apuestas de Juan Román Riquelme en el último mercado, sacó las papas del fuego y evitó el incendio en la Bombonera.

Es verdad, con estos extraños campeonatos organizados por la AFA, quizás esta estrella número 75 del club no sea la más valiosa de todas, pero sin lugar a dudas simbolizó un desahogo muy importante para los hinchas y también varios protagonistas. Es, por caso, el primer lauro de Riquelme como presidente y de Leandro Paredes como capitán. El delirio no se hubiera gestado con un 2-0 fácil consumado en el primer tiempo: el tinte de épica que tomó sobre el final le entregó una cuota de emotividad al asunto que terminó potenciando el triunfo. Boca tachó el primero de sus casilleros, pero va por más, ya que debe definir la Copa Argentina, la Sudamericana y los playoffs del Clausura.

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El minuto a minuto de la infartante definición por el título en la Bombonera

17:00 La tarde empieza a tener clima de definición de campeonato. “A pesar de los gases, los palos recibidos, siempre estaré a tu lado, Boca Juniors querido...”.

(REUTERS/Rodrigo Valle)

17:15 Como no podía ser de otra forma, hay cargadas para River por el resultado del último Superclásico. “Decime River, ¿qué tengo que hacer? Me duele la p... de tanto c...“. Y le sigue ”el que no salta, se fue a la B". En La Boca es todo algarabía y los hinchas boquenses confían en una victoria segura contra Defensa y Justicia.

17:23 “Por eso, yo te quiero dar, Boca, mi corazón, yo te sigo a todas partes, gracias por salir campeón”, es el cántico que suena en la previa a la salida de los equipos. Estallan los cuatro costados y la gente se une en una nueva melodía: “Para ser campeón, hoy hay que ganar”.

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17.29 Justo antes del inicio, el hit del momento en la Bombonera se hace presente: “En todas partes vamo’ a estar, esta es la barra de Boca...”. Y el alarido es ensordecedor cuando Sebastián Zunino da la orden para el inicio del match.

El once de Boca que fue por el título de Tabla Anual (Fotobaires)

1′ PT: Defensa arranca con la tenencia de la pelota y la gente de Boca empuja: “Y dale, dale, dale, Bo...”.

8′ PT: Boca empieza a insinuar. Buena combinación entre Paredes, Merentiel y Velasco que termina con remate desviado en el camino del 20 y un córner generado. Hay novedades en La Paternal: ya gana Huracán, resultado positivo para el Xeneize. “Hay que ganar acá igual”, dice un zorro viejo en la platea.

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10′ PT: La primera ovación de la tarde se la gana Paredes después de barrer y frenar un contragolpe de Defensa tras un pase atrás fallido de Velasco.

18′ PT: Ahora los aplausos son para el arquero Álvaro Montero, que desactiva una buena jugada de ataque de Defensa, que ya asoma peligro. Enseguida, Zunino se le mete en el camino a Milton Delgado y la gente reprueba al árbitro por no darle lugar para la contra.

28′ PT: “Boca mi vida, es la alegría, sos lo más grande, de la Argentina”, canta La 12. Pero el equipo del Vasco no responde en cancha y hay ciertos murmullos ante una repetición de imprecisiones. Ya son varios los que relojean el celular para saber cómo están los resultados en otras canchas.

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Boca estuvo lejos de jugar su mejor partido, pero lo buscó hasta el final y tuvo premio: Paredes salió lesionado

30′ PT: Merentiel erra un gol insólito y genera el “uhhh” de todo el estadio. Un gran balón largo para Villa le abrió el espacio al colombiano, que asistió perfecto al uruguayo. Fue clara. Mientras tanto, hay otro gol de Huracán. Uno de los rivales de Boca, Argentinos Juniors, queda en el camino. Central sigue 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto en Rosario.

35′ PT: La más clara del partido es para defensa. El ex River David Martínez cabeceó dentro del área y estrelló la pelota en el palo. La gente se levanta y trata de animar al equipo. “Vamos Boca Juniors que tenés que ganar, y de la cabeza la vuelta vamo’ a dar, y descontrolados vamo’ a festejar...”.

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38′ PT: Lejos de una reacción positiva, los de Florencio Varela otra vez están a punto de quebrar el cero. Martínez, otra vez, cabecea y casi la pone contra un palo.

40′ PT: ¡Gol de Boca, gol de Merentiel, explota la Bombonera! Pero... un finísimo offside le pone suspenso a la tarde. Pese a las quejas y que muchos creen que está habilitado milimétricamente, desde el VAR le avisa Yamil Possi a Zunino que anule el tanto.

El gol anulado a Merentiel contra Defensa y Justicia

44′ PT: En la Bombonera no pasa nada y en Rosario hay novedades. Central se impone 1-0 y lo obliga a Boca a ganar sí o sí.

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46′ PT: Se diluye la primera parte y el público en la Bombonera se hace sentir. “Que esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar”, les gritan a los jugadores camino al túnel.

0′ ST: “Vamos, vamos Xeneize, te vinimos a ver, La 12 está re loca no podemos perder”. Así arranca el complemlento.

5′ ST: La hinchada de Boca se levanta y toma ímpetu el equipo con un par de córners a favor y un contragolpe que dilapida Leandro Fernández en Defensa y Justicia. El arquero Borgogno le saca el primero a Di Lollo de cabeza.

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10′ ST: Los nervios e impaciencia se hacen notar. “Hay que gritar, señor hay que gritar, y vamos, vamos Boca que tenemos que ganar”. El Xeneize tiene una falta a favor y busca sacar provecho. Mientras, Velasco se acalambra una pierna y mira al banco pidiendo precaución.

14′ ST: Preocupación en todo el estadio porque Paredes lanza una bocha larga y queda tendido, muy dolorido, en el suelo. Pide atención médica y sale.

El mediocampista pidió ser reemplazado en la definición de la tabla anual

17′ ST: Arruabarrena llama a Tomás Aranda, que vuelve después de su fractura de peroné, y Leonel Flores. La gente se percata de los cambios que vienen y vitorea. En ese interín, Merentiel erra un gol claro.

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19′ ST: La cancha se viene abajo, sobre todo, con el ingreso de Aranda. Salen Sebastián Villa y Velasco.

24′ ST: No sobran las ideas, pero La 12 intenta empujar. “Y vamos Boca, no podemos perder, y vamos Boca que tenés que ganar, daría la vida por un campeonato y una vuelta más”.

30′ ST: Córner a favor de Boca. “Ohhh, nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamos”. El Vasco Arruabarrena agota las fichas: sale Paredes lesionado e ingresa Enner Valencia. Fue toda la carne al asador.

32′ ST: Defensa ya ni siquiera apuesta al contragolpe, solamente atina a aguantar el empate. El arquero Borgogno se tira al suelo, pide atención médica y roba un par de minutos que luego serán claves en el descuento.

Riquelme vio el partido en su palco junto a Mariano Herrón, Claudio Morel Rodríguez y Clemente Rodríguez (Fotobaires)

40′ ST: Gol de Central, que liquida el partido cuando jugaba con 10 por la roja a Gastón Ávila. A Boca le quedan cinco minutos y el descuento para ir por el triunfo y el campeonato.

46′ ST: Completamente volcado en ataque, Jagger Herrera guapea en el área rival, pero define a colocar y se la entrega a las manos al arquero. Fue una de las más claras y la desaprovechó.

48′ ST: ¡Otra vez lo tuvo Jagger Herrera! La gente se agarra la cabeza y muchos plateístas se desploman entendiendo que fue la última ocasión para revertir la historia. El defensor encontró un buscapié de Ascacibar, pero la pelota se le fue por encima del travesaño. Miles de hinchas le reconocen el esfuerzo al juvenil, que se tapa el rostro con la camiseta por sus fallos. En Rosario, ya empieza a festejarse el título...

51′ ST: Se juega el sexto y último minuto de descuento marcado por Zunino. Blanco escala por izquierda y envía un centro pasado, Di Lollo trata de cabecear ante la salida de un Borgogno que queda mal pisado, Valencia se encuentra el regalo y remata frente a dos hombres de Defensa que están sobre la línea. Ezequiel Burdín la estaba por rechazar, pero Damián Fernández se la desvía y el balón ingresa al arco. ¡GOL DE BOCA! Se cae abajo la Bombonera. Los jugadores de Defensa ensayan una protesta que no llegará a buen puerto y el campo de juego y las tribunas son un descontrol. El tanto del ecuatoriano vale un título.

Desenlace de Boca-Defensa

53′ ST: Defensa saca del medio y envía automáticamente a todos sus futbolistas al área rival para buscar ganar un pelotazo, pero Boca consigue una falta que le da aire y el título de campeón. Final del juego y los corazones bajan de la garganta. El elenco conducido por un emocionado Arruabarrena se subió a lo más alto de la Tabla Anual y suma una estrella después de tres años.

Festejos en la Bombonera y Arroyito: insólitamente, mientras todo Boca delira en el campo de juego, algunas pantallas en los palcos reflejan lo que ocurre en Rosario, donde varios fanáticos canallas creyeron que se les había dado el título por la mano de Defensa y Justicia que no llegó. En el Alberto J. Armando se extiende el repertorio de cánticos: del “dale campeón” a “vamo’ a traer la Copa a la Argentina, la Copa que perdieron las Gallinas, las Gallinas”, en referencia a la final de la Sudamericana que jugará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Colombia. También hay reconocimiento al Vasco Arruabarrena y el ya repetido “que de la mano, de Leo Paredes, todos la vuelta vamos a dar”. Hay algo de repudio contra Claudio Tapia, cuando irrumpe en escena y se sube al escenario para entregar las medallas y la copa al campeón. Hubo cientos de silbidos, aunque no generalizados sino más bien aislados. Inmediatamente después de eso, el último estallido: Paredes se abre lugar entre el cartel que reconoce a Boca como campeón y sus compañeros, alza el trofeo y sella una tarde gloriosa que será difícil de olvidar por la emotividad del epílogo de la historia.

Boca Juniors se consagró campeón de la Liga Profesional 2026 (Fotobaires)