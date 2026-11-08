Cultura

Una rara obra de Leonora Carrington sale a subasta tras permanecer oculta por siete décadas

Una familia californiana guardó la pintura " Fil d’Or" durante 70 años y rechazó ofertas privadas en repetidas ocasiones. Ahora la obra sale a remate en Nueva York en pleno auge del surrealismo

Leonora Carrington
Durante siete décadas, "Fil d’Or", la pintura de Leonora Carrington realizada en 1953, permaneció fuera de la vista pública
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Durante siete décadas, Fil d’Or, la pintura de Leonora Carrington realizada en 1953, permaneció fuera de la vista pública en una colección familiar de California. La obra, que encabeza una subasta de Heritage Auctions en Nueva York el 10 de noviembre, tiene una estimación de USD 250.000–350.000 y vuelve al mercado en un período de alta demanda por el arte surrealista.

El cuadro representa un búho de apariencia sobrenatural, construido a partir de una red de líneas que se cruzan. Sus ojos dominan la composición, mientras el cuerpo se prolonga en alas delicadas y apéndices retorcidos.

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Su título en francés significa “hilo de oro” y alude a las marcas finas que Carrington obtuvo mediante el grattage, una técnica que raspa capas de pintura húmeda para revelar las texturas inferiores. Se trata de uno de los pocos ejemplos de esa práctica de la artista que llegan a una subasta.

Leonora Carrington, fotografiada por Lee Miller en 1939
Leonora Carrington, fotografiada por Lee Miller en 1939

Carrington pintó Fil d’Or en México, país donde se refugió tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La obra reúne su interés por la alquimia y el misticismo, dos elementos presentes en buena parte de su producción.

“El carácter elusivo de la obra parece muy propio de Carrington”, señaló Aviva Lehmann, vicepresidenta de arte fino de Heritage. “Sus criaturas parecen habitar un mundo con creencias y una lógica propios, y se nos permite asomarnos a su interior”.

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La técnica también remite a Max Ernst, expareja de Carrington y figura del surrealismo alemán. Hacia 1926, Ernst desarrolló el grattage como una derivación de su método de frottage, basado en frotar grafito sobre superficies para obtener texturas.

Max Ernst y su apasionada relación con el séptimo arte
Los artistas surrealistas Max Ernst y Dorothea Tanning jugando al ajedrez en Sedona, Arizona, en 1951 (Bob Towers)

Más tarde empleó ese procedimiento en pinturas como Leonora in the Morning Light, de 1940. El recurso quedó asociado al automatismo surrealista, una práctica orientada a reducir el control consciente durante la creación artística.

La Galería de Arte Mexicano, en Ciudad de México, vendió Fil d’Or a una familia de mecenas californianos el mismo año en que fue pintada. La pieza permaneció desde entonces en manos de esa familia y fue heredada por el actual consignador.

Lehmann explicó que los propietarios recibieron ofertas privadas durante años, pero no quisieron desprenderse del cuadro. La especialista espera competencia internacional tanto de coleccionistas establecidos de Carrington como de compradores interesados en adquirir por primera vez una obra de la artista.

distracciones de Dagoberto de Leonora Carrington _ Malba
"Las distracciones de Dagoberto", de 1945, que alcanzó USD 28,5 millones, se encuentra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

El regreso de la pintura coincide con una escalada de precios para el surrealismo. Frida Kahlo alcanzó un récord en 2025, cuando El Sueño, de 1940, se vendió por USD 54,7 millones en Sotheby’s Nueva York.

Carrington también fijó su propia marca en 2024: Las distracciones de Dagoberto, de 1945, alcanzó USD 28,5 millones, igualmente en Sotheby’s y que hoy se encuentra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Aunque el mercado de la artista se moderó desde aquel máximo, sus obras acumularon ventas públicas por USD 8,1 millones en 2025 y por más de USD 6 millones en lo que va de 2026, de acuerdo con Artnet Price Database.

La venta de Heritage incluirá además dos lienzos de Kim Whanki realizados durante los años decisivos del artista coreano en Nueva York, una rata de Banksy y una maqueta de bronce de Joan Miró fechada en 1962. Esta última fue concebida para el arco del jardín de esculturas de la Fondation Maeght, en Saint-Paul-de-Vence, Francia.

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