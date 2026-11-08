Federico Coria, íntimo: su última ilusión en el tenis, por qué le ganó “la guerra a su cabeza” y el sueño de una clase con Messi

Federico Coria alcanzó las semifinales en el Challenger de Villa María (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

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Federico Coria lleva 16 años de recorrido en el circuito profesional. Conoció los triunfos, las derrotas, los viajes interminables y la exigencia de una actividad que cada semana obliga a empezar de nuevo. También alcanzó algunos de los objetivos que parecían lejanos cuando era un chico que soñaba con convertirse en tenista: fue Top 50, representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos y jugó la Copa Davis, con el aliciente de haber compartido esa experiencia con su hermano Guillermo como capitán.

En los últimos años, sin embargo, encontró otra manera de vincularse con el deporte que marcó su vida. A través de las redes sociales, Coria empezó a mostrar el detrás de escena de sus viajes, sus entrenamientos y sus partidos. Después llegaron las clases de tenis con figuras del espectáculo, deportistas y creadores de contenido. Una faceta que creció hasta convertirse en una marca propia.

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Esta semana, durante su participación en el Challenger de Villa María, el rosarino habló con el equipo de comunicación de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) sobre su presente, el desgaste de la competencia, su relación con las redes y la posibilidad de construir un futuro dentro del tenis desde otro lugar.

“Disfruto mucho lo que es poder seguir viajando, poder seguir yendo a lugares que me traen lindos recuerdos. Ahora, lo que es la competencia en sí, al sentir tanta inseguridad tenística, de confianza y física, porque las lesiones también me vienen pegando, sería muy caradura si te digo que lo disfruto”, reflexionó Coria, que alcanzó la semifinal ante Genaro Olivieri y debido a inconvenientes físicos debió retirarse cuando el partido estaba igualado en un set por lado.

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La frase sorprende por la naturalidad con la que Coria expone una sensación que suele quedar fuera del discurso público de los deportistas profesionales. Aunque todavía sigue en actividad, admite que ya no encuentra en la competencia el mismo estímulo que antes. “Es lo que más me está costando. Sería el más feliz del mundo si no tuviera que competir”, reconoció.

Coria también mencionó un cambio en su manera de afrontar las situaciones adversas. Antes, la frustración podía trasladarse a las condiciones de juego, a su propio rendimiento o, incluso, a terceros. Hoy, en cambio, ya no le sale reaccionar de la misma manera. “A veces me pregunto si lo necesito, a veces intento hasta forzarlo. Pero no me puedo enojar con algún entrenador, con las condiciones o conmigo mismo, si estoy jugando mal”, contó.

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La alta competencia, subraya Coria, suele exigir una búsqueda permanente de nuevos objetivos. “Primero decís ‘quiero estar 250 porque entro a las qualies de los Grand Slams’. Después decís ‘quiero estar 180 para jugar las qualies de los ATP’. Después decís ‘quiero ser Top 100. Luego, pensás: ‘si soy Top 80 entro en los main draw de los ATP. Después decís ‘che, si soy top 50, soy otro nivel’. Luego querés ser Top 30 y, después, Top 10, ¿entendés? Y siempre estás enojado o exigiéndote algo, y creo que es super necesario para seguir mejorando”, analizó. Y concluyó: “Los objetivos que realmente me movilizan hoy los veo casi imposibles de lograr”.

Federico Coria celebra un punto en el Challenger de VIlla María (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El contenido digital apareció en un momento particular. En 2024, cuando tenía 32 años, Coria empezó a mostrar más de su vida como tenista. Según dice, no fue una decisión tomada desde la comodidad de una carrera consolidada, sino una manera de canalizar los miedos que le generaba el futuro. “Lo arranqué en un momento en el que sentía que se me acababa la nafta. Había tenido unos meses muy buenos, una final de Challenger, me había visto veintipico en la Race y me agarró un miedo tremendo. Dije: ‘Bueno, lo canalizo por hacer contenido y descontracturarme un poco’”, recordó.

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La experiencia le permitió mirar su propia carrera desde otra perspectiva. Al grabar los viajes y los torneos, y después volver a verlos, tomó dimensión de situaciones que durante la rutina profesional muchas veces pasaban inadvertidas.

“Cuando empecé a hacer contenido volví a decir: ‘Wow, mirá dónde estoy’. Tal vez ya había jugado ese torneo cinco veces, pero retratarlo en un video y volver a verlo me hizo ser mucho más consciente de lo que significaba eso”, explicó.

El proyecto también le abrió una posibilidad que no había imaginado: acercar el tenis a personas que nunca habían practicado el deporte. En sus videos y clases participaron figuras como Luquitas Rodríguez, Coscu, Grego Rossello, Sofi Martínez y Davo Xeneize, entre otros.

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“Lo que a mí me gusta es intentar promover el tenis por sobre todas las cosas, tratar de invitar a la mayor cantidad de gente posible a que pruebe por primera vez lo que es jugar”, señaló.

Uno de los aspectos que más lo sorprendió fue la respuesta de quienes se acercaron a una cancha después de ver sus publicaciones. “Los mensajes que más me pegaron fueron los de alguien que me decía que había ido a una clase de tenis o que había salido a jugar con un amigo por un video mío de YouTube. No estaba preparado para eso”, reconoció.

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Federico Coria recibió el cariño del público en el Challenger de Villa María (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Para Coria, ese efecto tiene un valor especial. Desde chico, el tenis ocupó un lugar central en su vida y hoy disfruta la posibilidad de transmitir ese entusiasmo a personas que quizá nunca habían tenido contacto con el deporte. “Mi primer recuerdo en la vida es con una raqueta. Siempre voy a levantar la bandera del tenis y del deporte”, afirmó.

Las clases con invitados también tienen un costado humorístico. Una de las que más disfrutó fue la que grabó con Luquitas Rodríguez, a quien conocía de antes y había ido a ver al teatro. También recordó la experiencia con Coscu, de quien era seguidor. “Yo era recontra fan del flaco y, de golpe, que venga a grabar con vos... Estaba re cagado, como antes de un partido”

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El desafío de grabar una clase con Messi

Entre las personas con las que le gustaría compartir una cancha hay un nombre que sobresale. Coria tiene pensado un lugar especial para una eventual clase 10: Lionel Messi.

“Esa no va a salir nunca hasta que la pueda conseguir. Sería la más grosa de todas”, aseguró La Mojarra, quien fue invitado por el crack rosarino a su casa en París en junio de 2023. En aquellos días, Coria había visitado la capital francesa en ocasión de su participación en Roland Garros. Messi pasaba sus últimos días allí: días después, finalizó su contrato con el PSG y abandonó la ciudad.

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“Me encantaría hacer esa clase. Imaginate el contenido que sería: Leo en una cancha de tenis. Siempre pensando en promover el tenis, desde ese lado”, explicó.

Aunque hoy disfruta de esa nueva actividad, Coria todavía no tiene definido qué hará cuando termine su carrera profesional. La posibilidad de alejarse durante un tiempo de las redes también está sobre la mesa. Sin embargo, no se imagina completamente apartado del tenis.

“Creo que, sin dejar de hacer contenido de tenis, me veo tomándome un tiempo y alejándome un poco para después volver. Voy a nacer y morir en una cancha de tenis. Veré en qué rol, si como entrenador o como profesor”, reflexionó.

Su padre, Oscar -Cacho- se dedica a enseñarles a jugar a los más chicos y él también encuentra atractivo ese camino. “Me encantaría ayudar a las generaciones más chicas, enseñarles a jugar al tenis y transmitirles los valores del deporte y lo hermoso que es”, sostuvo.

Federico Coria alcanzó las semis en el AAT Challenger de Villa María (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

“Le gané la guerra a mi cabeza”

Cuando mira hacia atrás, el rosarino identifica tres experiencias que se llevaría para siempre. La primera tiene que ver con una batalla personal que considera ganada: la que libró contra sus propios pensamientos y la tendencia a quitarse mérito.

“Siento que tuve una cabeza muy destructiva, de no valorarme nada, de pensar que tuve suerte o que mi rival jugó mal. Lo primero que me llevaría es que le gané la guerra a mi cabeza. Perdí mil batallas, pero la guerra se la gané porque logré un montón de cosas”, explicó.

Y amplió: “Después, jugar la Copa Davis fue lo más groso que me pasó. Y hacerlo con mi hermano de capitán, a nivel familiar creo que fue lo más fuerte que nos tocó vivir”.

Semanas atrás, Coria empezó a deslizar la idea del retiro. “Si no gano un torneo de acá a febrero de 2027, me retiro”, advirtió tras su eliminación en el Challenger de Buenos Aires. hacia allá va la Mojarra, subido a una última ilusión en el tenis.