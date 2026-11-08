Honduras incorporará inyección preventiva contra el VIH que se aplica cada seis meses

Honduras se prepara para implementar el lenacapavir, un medicamento inyectable que permite prevenir la infección por VIH mediante dos aplicaciones al año. (Foto: X)

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Honduras se convertirá en el primer país de América Latina en implementar el lenacapavir, un medicamento inyectable que permite prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) con una aplicación cada seis meses, como parte de una nueva estrategia sanitaria para reducir los contagios.

El anuncio fue confirmado por el subsecretario de Salud, Eduardo Midence, quien explicó que la iniciativa comenzará en 13 clínicas de vigilancia centinela para infecciones de transmisión sexual (VISIT), donde se ofrecerá esta alternativa preventiva a personas que presentan un mayor riesgo de adquirir el virus.

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El medicamento representa una nueva opción frente a la profilaxis preexposición (PrEP) oral, que requiere tomar una pastilla diariamente para reducir las posibilidades de contraer el VIH.

Con el lenacapavir, en cambio, la protección se administra mediante una inyección subcutánea dos veces al año, lo que podría facilitar la continuidad de la prevención entre las personas que tienen dificultades para mantener una rutina diaria de medicamentos.

Las autoridades sanitarias priorizarán inicialmente a personas que no tienen VIH, pero mantienen una exposición elevada al virus, especialmente las parejas serodiscordantes, es decir, aquellas en las que uno de sus integrantes vive con VIH y el otro no.

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El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, confirmó que el país incorporará esta alternativa preventiva como parte de su estrategia para reducir nuevos contagios. (Foto: Cortesía)

Es importante aclarar que el lenacapavir no es una vacuna tradicional ni un tratamiento para curar el VIH. Se trata de un medicamento antirretroviral utilizado como profilaxis preexposición, conocido como PrEP, para prevenir la infección en personas que todavía no tienen el virus.

¿Quiénes podrán recibir la inyección preventiva?

La primera fase de implementación estará dirigida a personas que, pese a no tener un diagnóstico positivo de VIH, enfrentan condiciones que incrementan sus posibilidades de adquirirlo.

Entre los grupos prioritarios se encuentran:

Parejas serodiscordantes: cuando uno de los integrantes vive con VIH y el otro no.

Personas con mayor riesgo de exposición al virus, según la evaluación del personal sanitario.

Personas que buscan una alternativa a la PrEP oral y cumplen los criterios médicos para recibir el medicamento.

La incorporación del lenacapavir permitirá ampliar las herramientas de prevención disponibles en el sistema público de salud hondureño.

Su aplicación semestral también representa una alternativa para quienes tienen dificultades para cumplir con la toma diaria de medicamentos, aunque el acceso estará sujeto a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

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De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud (Sesal), el país registró 457 nuevos diagnósticos hasta la semana epidemiológica 30 de 2026, con una mayor concentración entre la población masculina.

La primera etapa de aplicación del medicamento contempla 13 clínicas de vigilancia centinela para infecciones de transmisión sexual distribuidas en el país. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Del total contabilizado, 336 corresponden a hombres, equivalentes al 73.5%, mientras que 121 fueron identificados en mujeres, que representan el 26.5%.

Los datos también muestran que las personas de entre 25 y 39 años concentran la mayor cantidad de diagnósticos, con 229 casos durante el período analizado.

En cuanto a la distribución geográfica, Cortés encabeza los registros con 133 diagnósticos, seguido de Francisco Morazán, con 86; Atlántida, con 63, y El Paraíso, con 44.

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El panorama se suma a los registros históricos de la enfermedad. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Honduras acumulaba 44,620 diagnósticos de VIH entre 1985 y 2025, de los cuales 17,563 correspondían a personas asintomáticas y 27,057 a casos de infección avanzada.

Mientras se amplían las estrategias de prevención, el sistema público de salud cuenta con 66 establecimientos que brindan atención integral a las personas que viven con el virus.

Estos centros ofrecen acompañamiento, asesoramiento y tratamiento antirretroviral gratuito, medicamentos que permiten controlar la multiplicación del VIH y reducir sus efectos sobre el sistema inmunológico.