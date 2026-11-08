Activista cubana denuncia operativo de seguridad en los alrededores de su vivienda

Anna Bensi denunció un operativo de vigilancia en Alamar que le impidió asistir a una actividad de la Embajada de Estados Unidos. (Cubanet)

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Anna Bensi denunció un operativo de vigilancia en el edificio donde reside en Alamar, La Habana, que, según afirmó, le impidió asistir a una actividad cultural de la Embajada de Estados Unidos. Su madre, Caridad Silvente, también permaneció bajo vigilancia durante esa jornada, de acuerdo con lo informado por CiberCuba.

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre. La activista sostuvo que las personas apostadas en los accesos al inmueble permanecieron allí desde las primeras horas del día hasta la noche.

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La denuncia se produjo en un contexto de medidas dirigidas contra periodistas, activistas y creadores de contenido independiente en la capital cubana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 387 acciones represivas en octubre y contabilizó 3,438 desde el comienzo de 2026.

Bensi afirmó que no pudo salir de su edificio en Alamar

Según el reporte de CiberCuba, Bensi aseguró en sus redes sociales que la vigilancia alcanzó todas las entradas y salidas del edificio. La activista interpretó el operativo como un impedimento para acudir a una actividad programada en la Casa Cultural de la Embajada de Estados Unidos.

“Como saben, desde bien temprano, mi mamá y yo estuvimos sitiadas. En todas las entradas y salidas de mi edificio hubo vigilancia hasta la noche”, escribió Bensi.

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La activista relató que, durante el día, observó el paso de personas que identificó como presuntos agentes encubiertos. Según su versión, algunas aparentaban ser enfermeras o vendedores ambulantes de torticas, rosquitas y cloro.

También mencionó a un hombre que se presentó como panadero. “Con decirles que pasó un panadero y no traía ni un pan”, señaló Bensi, al describir la situación.

La activista afirmó que presuntos agentes encubiertos simularon vender productos frente a los accesos de su edificio.

La opositora dijo que no logró asistir al evento cultural previsto en la sede diplomática estadounidense. En su publicación, cuestionó a quienes, según consideró, colaboraron con las tareas de vigilancia.

“No pude disfrutar del desfile en la Casa Cultural de la Embajada Norteamericana, pero tuve la oportunidad de ver desfilar todo el día a personas que se prestan para seguirle el juego a la Seguridad del Estado”, expresó.

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Bensi indicó que durante la jornada tuvo problemas para acompañar a otras personas que habían sido citadas por las autoridades. Según relató, la situación no solo limitó su presencia física, sino también sus posibilidades de brindar apoyo a través de internet.

“Fue duro para mí no poder apoyar físicamente a algunos de los que citaron. Y casi no pude hacerlo virtualmente, pues las comunicaciones, como saben, están horribles”, afirmó la activista.

La denunciante sostuvo que las limitaciones de conexión dificultaron el intercambio con otras personas. También manifestó su malestar por no poder intervenir con mayor facilidad ante esas situaciones.

El cerco denunciado por Bensi y Silvente coincidió con otras medidas contra integrantes de la sociedad civil cubana. CiberCuba informó que la periodista Yoani Sánchez fue detenida durante cerca de nueve horas y que, tras recuperar la libertad, quedó bajo vigilancia.

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La reportera Camila Acosta fue esposada y retenida durante más de ocho horas, según la misma información. El activista Anthony Martínez Román recuperó la libertad después de permanecer retenido por más de 20 horas.

El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a Bensi y a su madre a dos años de limitación de libertad. (Cubanet)

En Santiago de Cuba, las fuerzas especiales ingresaron en la vivienda de Yoel Alejandro Pérez Serrano, promotor de un proyecto humanitario que atendía a más de 400 personas.

La activista había denunciado impedimentos similares en 2026

El caso no sería el primero en que Bensi denunció restricciones para acudir a actividades organizadas por la representación diplomática estadounidense.

Según el antecedente citado, la activista había enfrentado impedimentos para participar en la celebración del 4 de julio y en “Noches Americanas”, una actividad realizada en septiembre.

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Bensi y su madre tienen además un antecedente judicial reciente. El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las condenó a dos años de limitación de libertad.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó 387 acciones represivas durante el mes de octubre. (EFE/ Ernesto Mastracusa)

La decisión se produjo después de que ambas grabaran y difundieran la visita de un agente del Ministerio del Interior que entregó una citación en su domicilio.

La Embajada de Estados Unidos cuestionó esa sentencia con el mensaje: “Pensar diferente no es un crimen”. El subsecretario de Estado Juan Pablo Segura calificó la medida de “cobardía”.

En su publicación posterior al operativo, Bensi pidió mantener el apoyo entre las personas afectadas por estas acciones. “Mientras más intenten hacernos daño, más nos uniremos y apoyaremos”, escribió.

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