República Dominicana

Químicos explosivos y otras sustancias: ¿Qué encontraron en la casa de uno de los acusados que planeaba un ataque contra el presidente dominicano?

Las autoridades incautaron nitrato de potasio, líquidos bajo análisis y otros productos durante un allanamiento vinculado con la investigación sobre un presunto plan contra Luis Abinader

Las autoridades investigan el hallazgo de sustancias químicas vinculadas a un presunto plan de atentado contra el presidente Luis Abinader. (Foto: Diario Libre)
Las autoridades investigan el hallazgo de sustancias químicas vinculadas a un presunto plan de atentado contra el presidente Luis Abinader. (Foto: Diario Libre)
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El hallazgo de sustancias químicas en la vivienda de uno de los imputados sumó nuevos elementos a la investigación sobre un presunto plan para atentar contra el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Las autoridades sospechan que los productos incautados iban a ser usados para fabricar artefactos explosivos o incendiarios de elaboración casera.

La pesquisa apunta a Delvinson de la Cruz Sosa, señalado por el Ministerio Público como uno de los involucrados en una supuesta trama contra el mandatario dominicano. El allanamiento permitió incautar materiales que ahora serán sometidos a peritajes para determinar su composición y establecer si tenían capacidad explosiva.

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La información sobre el procedimiento fue publicada por Diario Libre, que citó el acta de allanamiento y documentos de investigación. Según esos registros, el Ministerio Público considera que los elementos encontrados podrían vincularse con los planes atribuidos al grupo bajo investigación.

Un hombre con camiseta blanca camina escoltado por un policía con uniforme celeste, rodeado por personas que graban con teléfonos móviles
Agentes policiales custodian a Delvinson de la Cruz Sosa, investigado por una presunta trama contra el presidente Luis Abinader, frente a varios periodistas. (Foto: Diario Libre)

El allanamiento permitió ocupar sustancias y productos de uso diverso

Entre los materiales incautados figura una funda plástica negra que contenía un polvo blanco, identificado de forma preliminar como nitrato de potasio. El producto tenía un peso aproximado de 6.4 libras, equivalente a cerca de 2.9 kilos. La identificación inicial deberá ser confirmada mediante estudios técnicos.

Los investigadores también encontraron un recipiente gris con un líquido que presumiblemente sería peróxido, además de un galón transparente que contenía una sustancia incolora, considerada de manera preliminar como ácido muriático. El expediente no establece aún la concentración de esos productos ni confirma cuál podría haber sido su uso específico.

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La lista de objetos ocupados incluyó una lata de pintura acrílica roja, una lata de cemento disolvente de color rosado y un envase plástico pequeño con un líquido rosado, presuntamente removedor de esmalte. Las autoridades buscan determinar si esos materiales estaban relacionados entre sí o si formaban parte de una eventual preparación de dispositivos incendiarios.

El allanamiento permitió ocupar recipientes con líquidos identificados de manera preliminar como peróxido y ácido muriático. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El allanamiento permitió ocupar recipientes con líquidos identificados de manera preliminar como peróxido y ácido muriático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Inacif dio inicio a la investigación contra los acusados y los materiales incautados

El Ministerio Público solicitó que todas las sustancias fueran remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Los análisis periciales deberán establecer la composición química de cada producto, sus propiedades y su eventual capacidad para formar parte de explosivos o artefactos incendiarios.

Hasta que concluyan esos estudios, la investigación mantiene como hipótesis que parte de los materiales pudo estar destinada a la fabricación de explosivos artesanales. La información disponible no señala que durante el allanamiento se hayan encontrado dispositivos ya ensamblados ni artefactos listos para ser utilizados.

Los informes de inteligencia y las transcripciones de comunicaciones entre los investigados forman parte de las pruebas examinadas por el órgano acusador. Según la versión oficial recogida en el expediente, los implicados habrían usado distintas plataformas digitales para mantener contacto, convocar a otras personas, coordinar reuniones y organizar las acciones que pretendían llevar adelante.

La investigación también vincula el supuesto plan con posibles acciones contra las instalaciones del Congreso Nacional y contra el mandatario Luis Abinader. El avance del caso dependerá de los resultados de los peritajes químicos y del análisis de las comunicaciones incorporadas a la causa.

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