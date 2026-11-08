El salto en las importaciones del RIGI que reabre la discusión sobre el lugar de las pyme argentinas

Los 27 proyectos aprobados en el marco del RIGI suman una inversión comprometida de USD 76.173 millones en sectores como minería, petróleo y gas, y energía eléctrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las importaciones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tocaron en octubre un pico de USD 140 millones, el registro mensual más alto desde que comenzó la normativa, y ya acumulan USD 677 millones desde su lanzamiento. El número llega en medio de un debate abierto sobre cuánto derrama la actividad de los proyectos incluidos en el régimen hacia la industria local, que reclama señales concretas del Gobierno para facilitar ese acompañamiento.

La respuesta oficial llegó la semana pasada en forma de ronda de negocios: el Gobierno organizó en Rosario el primer encuentro entre las grandes empresas a cargo de los proyectos RIGI y unas 1.800 pyme de distintas partes del país, con el objetivo de tender puentes entre las inversiones estratégicas y la cadena de valor nacional.

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Los datos surgen de un informe elaborado por Santiago Capdevila, economista especializado en energía de la consultora Empiria, con base en registros de ARCA. El análisis muestra que el grueso de las importaciones acumuladas se concentra en unos pocos proyectos: VMOS, el oleoducto para exportar petróleo que lidera YPF, encabeza el acumulado histórico, seguido por Rincón Mining y Generación Eléctrica Argentina Renovable (GEAR), la empresa detrás del Parque Eólico Olavarría.

En los últimos meses, sin embargo, el mapa se amplió: Tecpetrol y San Matías Pipeline —el gasoducto vinculado al proyecto de GNL de Pan American Energy— ganaron participación en octubre y explicaron en parte el salto al récord mensual.

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La inversión ejecutada ya representa el 10% del total de los proyectos en marcha

El RIGI cuenta hoy con 27 proyectos aprobados que suman una inversión total comprometida de USD 76.173 millones y prometen generar 133.076 empleos directos e indirectos. Sin embargo, la inversión real ejecutada hasta septiembre alcanzó a USD 7.693 millones, según datos del Ministerio de Economía: el 10% de lo comprometido.

La normativa establece que cada proyecto debe ejecutar al menos el 40% del monto mínimo de inversión comprometido en los primeros dos años desde su ingreso al régimen, aunque el Poder Ejecutivo puede reducir ese umbral hasta el 20% en casos excepcionales, lo que implica que el ritmo deberá acelerarse de forma considerable en los próximos meses.

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Cada proyecto debe ejecutar al menos el 40% del monto mínimo de inversión comprometido en los primeros dos años desde su ingreso al régimen

En cuanto a los sectores, la minería domina con 13 proyectos aprobados, seguida por petróleo y gas con 9. Completan el cuadro energía eléctrica (2), siderurgia (1), infraestructura (1) y tecnología (1). El Gobierno destacó además que 1.794 proveedores locales de 19 provincias más la Ciudad de Buenos Aires ya participan en los proyectos del régimen, y que el 82% de las compras totales se realizan a empresas nacionales.

Fue en ese contexto que la Unión Industrial Argentina (UIA) y cámaras sectoriales como la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) impulsaron con fuerza la realización de la Ronda de Negocios. Del encuentro en Rosario participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a otros mandatarios provinciales. La jornada incluyó mesas de financiamiento y encuentros de networking con ejecutivos de los mayores jugadores de la industria minera con proyectos en el país.

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El presidente de la UIA, Martín Rappallini, planteó que el desafío del país no es solo atraer capitales, sino lograr que esas inversiones generen oportunidades reales para la industria local. “Si queremos que estos sectores sean realmente competitivos a nivel global, tenemos que trabajar para que toda la cadena de valor sea competitiva”, afirmó. Como referencia, citó el caso de Italia, donde se consolidaron ecosistemas productivos integrados por grandes compañías y cientos de pymes a partir de la confianza, la inversión y el diálogo entre actores.

La etapa de construcción de cada proyecto cuprífero puede emplear entre 6.000 y 7.000 personas (Foto: Reuters)

Rappallini recordó además el peso del sector: la industria representa el 18% del PBI, el 30% de la recaudación y genera entre el 30% y el 40% del empleo si se consideran los efectos indirectos.

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Los proveedores locales de metalmecánica podrían captar USD 32.000 millones

Un estudio presentado por Alejandro Wagner, director de ProPymes del Grupo Techint, dimensionó el potencial concreto: entre 2026 y 2036 habría una demanda de bienes metalmecánicos por más de USD 32.000 millones que podrían abastecer proveedores nacionales. De ese total, USD 16.413 millones corresponden al desarrollo de Vaca Muerta y otros proyectos de hidrocarburos, y USD 16.054 millones a la minería de cobre y litio.

Entre las oportunidades identificadas figuran la fabricación de válvulas, equipos de tratamiento de gas, estructuras metálicas y componentes para molinos y trituradoras.

El debate no pasa por sustituir importaciones, sino por asegurarse de que todo lo que sí puede hacer la industria argentina efectivamente lo haga

Hay un límite que la propia industria reconoce: ciertos bienes —equipos mineros de gran escala, maquinaria especializada— no se fabrican en el país y, por las características del mercado global, tampoco sería eficiente producirlos localmente. Esa es, en parte, la explicación estructural detrás del crecimiento de las importaciones del RIGI. El debate, entonces, no pasa por sustituir importaciones, sino por asegurarse de que todo lo que sí puede hacer la industria argentina efectivamente lo haga.

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El presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, fue directo: “No tenemos dimensión de lo que viene”. Destacó que el país cuenta con seis proyectos de cobre de clase mundial aún sin desarrollar y que no hay antecedentes de iniciativas de esa magnitud poniéndose en marcha al mismo tiempo. Cada proyecto cuprífero, estimó, puede emplear entre 6.000 y 7.000 personas durante la etapa de construcción, con una demanda enorme de insumos y servicios que van desde la logística y la alimentación hasta la construcción de infraestructura y componentes metálicos.

Luis Caputo confirmó que el presidente Javier Milei participará de la próxima Ronda de Negocios —podría realizarse en Tecnópolis— y buscará repetir la experiencia de Rosario (Foto: Reuters)

El Gobierno ya anunció una segunda edición de la Ronda de Negocios RIGI para el 2 de diciembre, esta vez en la provincia de Buenos Aires y con foco en el sector de hidrocarburos.

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Luis Caputo confirmó que el presidente Javier Milei participará del encuentro, —podría realizarse en Tecnópolis— y buscará repetir la experiencia de Rosario, donde se concretaron más de 3.300 reuniones comerciales entre grandes empresas y proveedores locales.