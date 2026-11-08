Guatemala

El Ejército de Guatemala prevé adquirir 3,800 fusiles M4 para sus brigadas en 2027

La segunda etapa del programa priorizará las unidades Quinta y Sexta, con compras sujetas a los recursos disponibles, para sustituir equipo usado desde los años setenta y reforzar los despliegues fronterizos

Varios hombres con traje formal y soldados con uniforme militar están en una pista exterior mientras la figura central sostiene un fusil negro
El Ejército de Guatemala proyecta comprar 3.800 fusiles M4 adicionales en 2027 para reforzar las brigadas fronterizas. (Ejercito de Guatemala)
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El Ejército de Guatemala prevé comprar 3,800 fusiles M4 adicionales en 2027 para equipar de forma prioritaria a la Quinta y la Sexta Brigadas, dentro de un plan de renovación que busca reforzar las unidades desplegadas en zonas fronterizas y sustituir armamento utilizado desde la década de 1970.

El modelo elegido es empleado por fuerzas armadas de más de 60 países de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. Su calibre de 5.56 milímetros, considerado estándar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), permitiría facilitar el abastecimiento y la interoperabilidad con ejércitos aliados y contingentes internacionales.

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La primera entrega de fusiles M4A1 fabricados en Estados Unidos llegó al país el 21 de septiembre de 2026, luego de que Guatemala recuperara la posibilidad de comprar armamento militar estadounidense. La adquisición se realizó mediante un mecanismo de cooperación entre ambos gobiernos.

El primer lote será destinado a la Brigada de Operaciones de Selva, que opera en Petén, el departamento más extenso del país y limítrofe con México y Belice.

La prioridad oficial es ampliar la presencia estatal en una región atravesada por rutas utilizadas para el tráfico de cargamentos ilícitos.

Varios hombres con traje formal y soldados con uniforme militar están en una pista exterior mientras la figura central sostiene un fusil negro
El Ejército de Guatemala proyecta comprar 3.800 fusiles M4 adicionales en 2027 para reforzar las brigadas fronterizas. (Ejercito de Guatemala)

Petén, primera zona de despliegue del nuevo armamento

“Empezamos por proteger Petén, nuestro departamento más grande, con la Brigada de Operaciones de Selva”, afirmó el coronel Edwin Vidal Hernández, director general de Política de Defensa, en declaraciones recogidas por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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El funcionario sostuvo que las organizaciones criminales aprovechan territorios con limitada presencia estatal para movilizar sus operaciones.

La extensión del programa alcanzará de manera gradual al norte de Quiché, Huehuetenango y San Marcos. La segunda fase, programada para el próximo año, estará enfocada en la Quinta y la Sexta Brigadas, aunque el ritmo de las compras dependerá de los recursos disponibles.

El Ministerio de la Defensa Nacional también proyecta gestionar helicópteros para la Fuerza Aérea Guatemalteca y embarcaciones tipo Island de 110 pies para la Marina.

La planificación parte de que las redes de narcotráfico y crimen organizado transnacional trasladan cargamentos por rutas terrestres, aéreas y marítimas.

Vidal describió esa adaptación de las organizaciones criminales: “El crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico, cambia sus estrategias para eludir al Estado y mueve sus cargamentos por agua, aire o tierra”.

Un hombre con uniforme militar de camuflaje y boina roja gesticula con las manos sentado detrás de un escritorio en una oficina
El Ejército de Guatemala proyecta comprar 3.800 fusiles M4 adicionales en 2027 para reforzar las brigadas fronterizas. (Agencia Guatemalateca de Noticias)

El fin de una restricción de 47 años sobre la cooperación militar

Las gestiones para adquirir los nuevos fusiles comenzaron en 2024, cuando el Ministerio identificó la necesidad de renovar parte del equipo asignado a sus unidades. Buena parte del armamento disponible procede de los años 70, pese a compras posteriores realizadas en la década de 1990 y en 2019.

La operación se concretó después de que Estados Unidos levantara restricciones a la cooperación militar con Guatemala que habían permanecido vigentes durante 47 años.

Esas limitaciones se originaron en 1977, durante el conflicto armado interno guatemalteco y en un contexto de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

El conflicto concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz. El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció el 9 de marzo de 2026 que Guatemala tendría la posibilidad de adquirir armamento y equipo militar estadounidense.

El proceso incluyó una Letter of Request, una carta de requerimiento presentada ante las autoridades estadounidenses. Tras una evaluación de cerca de ocho meses, el Gobierno de Estados Unidos emitió una Letter of Offer and Acceptance, que estableció los términos de la operación.

La primera fase fue financiada con el presupuesto de 2025 y el desembolso se realizó entre octubre y noviembre de ese año. Aunque el plazo formal de entrega podía extenderse hasta 24 meses, la coordinación bilateral permitió que el lote arribara antes de la fecha inicialmente prevista.

La capacitación militar para reemplazar el fusil Galil

La transición al M4 exigirá modificar la preparación de los soldados, los procedimientos de mantenimiento y la doctrina de instrucción. Las unidades guatemaltecas han empleado principalmente fusiles Galil, de fabricación israelí, desde la década de 1970.

Antes de definir la compra, el Comando de Apoyo Logístico evaluó distintas alternativas a través del Servicio de Material de Guerra. El Ejército optó por un fusil compacto, apto para operaciones en selva, zonas rurales y entornos urbanos, incluidas tareas de apoyo a la Policía Nacional Civil.

A finales de noviembre, un grupo de la Guardia Nacional de Arkansas iniciará una capacitación especializada para personal guatemalteco. El programa abarcará el desmontaje y armado del arma, su mantenimiento y las prácticas de tiro.

El cambio será necesario porque el comportamiento y los componentes del M4 difieren de los del Galil. La formación militar estuvo centrada durante décadas en el fusil israelí, por lo que la institución deberá adecuar sus métodos de instrucción.

Guatemala participó en misiones de paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y Haití. El uso del calibre 5,56 milímetros puede facilitar la integración de sus contingentes con fuerzas que emplean munición bajo el estándar de la OTAN.

Integrantes de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil viajaron este año a Arkansas para entrenarse con el mismo modelo que comenzará a incorporarse al Ejército de Guatemala.

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