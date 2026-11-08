Hombres armados vestidos como militares entraron por la fuerza a la casa de una alcaldesa en Ecuador

María del Carmen Aquino (Foto: Christian Medina/Asamblea Nacional/Archivo)

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La alcaldesa de la provincia ecuatoriana de Santa Elena, María del Carmen Aquino, denunció que un grupo de hombres armados y con indumentaria similar a uniformes militares irrumpió de forma violenta en su vivienda durante la madrugada del sábado. Aquino indicó que no estaba en el domicilio cuando ocurrió el hecho.

Según relató, los hombres preguntaron por ella, su esposo y sus hijos, y prohibieron que las personas presentes registraran imágenes de la intervención.

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“Durante la intervención, no se informó sobre los motivos del procedimiento ni se evidenció la presencia de un fiscal o de agentes de la Policía Nacional que explicaran las razones de dicha actuación”, expresó la funcionaria en un comunicado.

En la casa se encontraba la suegra de la alcaldesa, quien requirió hospitalización tras el episodio debido al impacto emocional. Uno de los sobrinos de Aquino sufrió una agresión física, de acuerdo con su denuncia. “Finalmente, estas personas se retiraron del lugar sin llevarse ninguna pertenencia”, afirmó.

La alcaldesa señaló que su familia no recibió notificación oficial sobre una orden judicial u otro documento que respaldara el ingreso al inmueble. Para Aquino, esa ausencia de información genera preocupación e incertidumbre por las circunstancias del procedimiento.

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El comunicado de Maria Del Carmen Aquino vía Instagram (@mariadelcarmenaquino_se)

La Fiscalía no emitió un pronunciamiento sobre el caso. Medios locales indicaron que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tampoco reconocieron participación en el operativo.

“Considero necesario que las autoridades competentes investiguen y esclarezcan lo ocurrido. Santa Elena merece una respuesta”, señaló la alcaldesa.

Aquino rechazó “categóricamente cualquier acto de violencia, intimidación o abuso que atente contra la tranquilidad, la dignidad y la integridad de las personas”. También sostuvo que ninguna persona ni familia debería afrontar temor e incertidumbre dentro de su propio hogar.

Ecuador vive desde 2024 bajo el estado de “conflicto armado interno” que decretó el presidente Daniel Noboa para reforzar la ofensiva contra las bandas criminales, a las que el Gobierno denomina “terroristas”. Pese a esa declaración, Ecuador cerró 2025 con cerca de 9.300 homicidios, la cifra anual más alta registrada en el país, según datos del Ministerio del Interior.

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Un millar de personas protestan en Quito contra el Gobierno de Noboa

Un manifestante utiliza un megáfono mientras otros ocupan la escultura «Lucha Eterna» durante una manifestación denominada «Gobierno contra el pueblo», dirigida contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su gobierno, en Quito, Ecuador, el 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Karen Toro)

Alrededor de 1.000 personas, entre integrantes de organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes, protestaron el sábado en Quito contra la gestión del Gobierno de Daniel Noboa en áreas como educación, salud y seguridad.

La movilización formó parte de una convocatoria en varias ciudades de Ecuador. En la capital, efectivos policiales con equipos antimotines siguieron el recorrido de los manifestantes.

La protesta tuvo lugar a tres semanas de las elecciones locales, en las que la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora, no podrá participar debido a una investigación judicial por presunto lavado de activos vinculada con la campaña presidencial de 2023.

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En aquel proceso, Luisa González fue candidata de la RC y perdió la segunda vuelta frente a Noboa. El mismo resultado se repitió en las presidenciales de 2025.

(Con información de EFE)