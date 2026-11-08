Sociedad

La agenda del papa León XIV en CABA hoy, 8 de noviembre

El Sumo Pontifice aterrizará esta tarde en Aeroparque y tendrá sus primeros compromisos con autoridades nacionales antes de comenzar su agenda pastoral

El papa León XIV llegará esta tarde al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para iniciar su visita a la Argentina (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV llegará esta tarde al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para iniciar su visita a la Argentina (REUTERS/Remo Casilli)
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Después de 39 años sin la visita de un pontífice, el papa León XIV llegará este domingo a la Argentina para desarrollar una agenda de cuatro días con misas abiertas al público, encuentros institucionales y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su paso por el país formará parte de una gira sudamericana con escalas en Uruguay y Perú.

El viaje marcará el regreso de un pontífice a la Argentina por primera vez desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país. Durante ese período transcurrió todo el pontificado de Francisco, el primer argentino en conducir la Iglesia católica, quien no regresó a su tierra natal durante su papado.

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La programación incluye actividades públicas y gratuitas en Palermo, Córdoba y Luján, además de reuniones de acceso restringido con autoridades nacionales, dirigentes sindicales y empresariales, referentes sociales y representantes de distintos credos.

El cronograma fue difundido por la Santa Sede y por las autoridades argentinas a cargo de la organización.

Cómo es la agenda del papa León XIV este 8 de noviembre

El avión papal aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. La primera actividad prevista será en la Plaza San Martín, donde el pontífice participará de un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

Luego se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. La audiencia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno y será uno de los principales compromisos institucionales de la primera jornada de la visita.

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A las 18:30, León XIV encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Allí pronunciará uno de los discursos de su estadía en la Argentina. El Gobierno nacional anticipó que declarará la visita de interés nacional.

La primera jornada de León XIV en la Ciudad de Buenos Aires incluirá un homenaje en Plaza San Martín y una audiencia con el presidente Javier Milei (Europa Press)
La primera jornada de León XIV en la Ciudad de Buenos Aires incluirá un homenaje en Plaza San Martín y una audiencia con el presidente Javier Milei (Europa Press)

Las actividades del lunes 9 de noviembre

El lunes será feriado en todo el país y concentrará la agenda más extensa de la visita. A las 9:15, el papa viajará a Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione. En la institución se encontrará con trabajadores y personas asistidas.

Una de las principales actividades abiertas al público será la misa programada para las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. La celebración no requerirá inscripción obligatoria, aunque se habilitó un registro voluntario para calcular la cantidad de asistentes. La organización informó que los sectores preferenciales ya fueron asignados mediante un sistema de acreditaciones.

Por la tarde, a las 16:10, la agenda continuará en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Allí, León XIV mantendrá un encuentro con dirigentes sindicales, empresarios, trabajadores y referentes de movimientos sociales. El mundo laboral será el eje de esa reunión.

A las 17:30, se reunirá en el Palacio San Martín con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. Más tarde, a las 18:45, compartirá las vísperas con el Episcopado argentino y equipos diocesanos en la Catedral Metropolitana. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en el Arzobispado.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Argentina

El martes 10, el pontífice partirá a las 7:30 desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Córdoba y arribará al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00. Una hora después celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), otro de los actos abiertos al público. La elección de Córdoba apunta a facilitar la llegada de fieles desde distintas regiones del interior del país.

A las 15:15, León XIV encabezará en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Esta será la única actividad que exigirá inscripción previa para todos los asistentes.

Luego de regresar a la Ciudad de Buenos Aires, el papa presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. El evento también será gratuito y abierto al público. Junto con las misas de Palermo, Córdoba y Luján, integrará el grupo de cuatro celebraciones a las que podrán asistir fieles sin inscripción previa obligatoria.

La despedida será el miércoles 11. A las 8:00, el pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en Villa Devoto. Dos horas más tarde, presidirá una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación católica del país.

La ceremonia de salida está prevista para las 13:30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Media hora después despegará el vuelo hacia Lima, donde comenzará el último tramo de la gira.

Fieles de San Cayetano se preparan para las celebraciones vinculadas con la visita del papa León XIV (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Fieles de San Cayetano se preparan para las celebraciones vinculadas con la visita del papa León XIV (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

El calendario de la visita incluirá feriados diferenciados según la jurisdicción. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional, en coincidencia con la misa que se realizará en Palermo. El martes 10, la medida regirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, donde se desarrollarán la ceremonia en FAdeA y la vigilia juvenil.

El miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires por la misa de Luján. Los feriados fueron establecidos mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial.

En la Ciudad de Buenos Aires, el operativo incluirá restricciones progresivas de tránsito en los alrededores del Monumento de los Españoles, con especial impacto sobre la avenida del Libertador. Los desvíos podrán modificarse de acuerdo con las necesidades de seguridad y montaje.

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