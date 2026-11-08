América Latina

Santiago Peña permanecerá en prisión preventiva mientras Paraguay da paso a un nuevo Gobierno

El ex presidente fue recluido en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, luego de que la Justicia considerara necesaria la medida para asegurar su comparecencia en la causa. El nuevo mandatario Pedro Alliana ya organizó su gabinete y anunció sus prioridades para respaldar a los afectados por Ueno Bank

El ex jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña (EFE/ Presidencia de Paraguay)
El ex jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña (EFE/ Presidencia de Paraguay)
Guardar

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva del ex presidente Santiago Peña, quien permanecerá recluido en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción, tras su destitución por el Senado en el marco de la crisis que derivó del cierre de Ueno Bank.

La medida alcanzó al ex mandatario luego de su imputación por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. Peña había perdido la Presidencia el viernes, cuando los senadores lo declararon culpable de “mal desempeño de funciones”.

PUBLICIDAD

El fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez, precisó que ambos hechos punibles, “en su modalidad agravada”, contemplan penas de hasta 10 años de cárcel. La investigación se centra en la administración de recursos públicos y previsionales dentro de la entidad financiera.

El ex mandatario compareció ante la Fiscalía General con un pantalón y una campera azul oscura, prendas acompañadas por una camisa blanca, y escoltado por un grupo reducido de custodios. Las autoridades trasladaron la diligencia a esa sede ante la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, mientras periodistas y personas afectadas por la situación de Ueno Bank se concentraban en el lugar.

PUBLICIDAD

Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del ex presidente Santiago Peña (c) este sábado, en la audiencia de imposición de medidas ante el juez, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Corte Suprema de Justicia de Paraguay)
Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del ex presidente Santiago Peña (c) este sábado, en la audiencia de imposición de medidas ante el juez, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Corte Suprema de Justicia de Paraguay)

La imputación sostiene que el ex presidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en el banco. El expediente agrega que Peña “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno Holding, el grupo empresario al que pertenecía la entidad financiera.

Según el documento fiscal, el entonces mandatario tenía acciones que equivalían al 1,58% del capital de Ueno Holding, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en Itti. Las tres compañías formaban parte del Grupo Vázquez. La acusación impulsada por los diputados que promovieron el juicio político indica que Peña vendió esa participación en marzo de 2025, ya durante su mandato presidencial. Luego de la audiencia de imposición de medidas, Otazú justificó la resolución al considerar que el ex jefe de Estado “debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”.

El proceso contra Peña ocurre después de la intervención y posterior resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia. La situación alcanzó a unos 2,94 millones de clientes, incluidos ahorristas particulares, jubilados y organismos públicos que mantenían depósitos e inversiones en la entidad.

Mientras el ex mandatario permanece detenido, el presidente Pedro Alliana, quien ocupaba la Vicepresidencia, comenzó su gestión con reuniones en el Palacio de López. El abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y la restitución de fondos a los afectados por Ueno figuran entre los asuntos iniciales de su administración.

Tres hombres en traje sentados ante un escritorio de madera con banderas de Paraguay y lámparas en la sala
Pedro Alliana en el Palacio de López, durante su primer día como presidente de Paraguay (@pedroalliana)

El presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta, informó que 1.196.000 personas ya cobraron la garantía estatal. Los pagos sumaron 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a USD 160 millones, según las cifras presentadas tras los primeros dos días de desembolsos.

Las transferencias comenzaron el jueves. Varios bancos abrieron el sábado para facilitar la creación de nuevas cuentas para los clientes perjudicados por Ueno. El nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, anticipó que el Ejecutivo acudirá a países “aliados” para rastrear los fondos administrados por la entidad financiera y “saber dónde está el dinero”.

Alliana también avanzó con las primeras definiciones de su gabinete. El abogado Ariel Martínez asumió como ministro del Interior y Rolando de Barros quedó al frente del Gabinete Civil. En un comunicado, la Cancillería sostuvo que el nuevo Gobierno salió “fortalecido de esta crisis puntual” y señaló que la respuesta de las instituciones confirma que en Paraguay “rige el Estado de derecho”. Alliana también ratificó en X su intención de “seguir fortaleciendo” la alianza estratégica con Estados Unidos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaSantiago PeñaParaguayAsunicónPedro AllianaUeno BankBanco Central de ParaguayPalacio de López

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aduanas encuentra miles de pastillas de Viagra sin registro sanitario en pleno Casco Antiguo de Panamá

La diligencia permitió incautar también cigarrillos valorados en USD 18.000, en un país donde el comercio ilícito de tabaco mueve cantidades millonarias.

Aduanas encuentra miles de pastillas de Viagra sin registro sanitario en pleno Casco Antiguo de Panamá

Detienen a un exagente de la Policía de Nueva York por el asesinato de la joven salvadoreña Katie Suarez

El sospechoso, que actualmente trabajaba como asistente en una escuela pública, habría sido identificado a través de cámaras de seguridad próximas al lugar donde ocurrió el ataque contra la salvadoreña

Detienen a un exagente de la Policía de Nueva York por el asesinato de la joven salvadoreña Katie Suarez

Costa Rica registró 40 casos de malaria por transmisión local y Crucitas concentró el 75%

El Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud identificó a Crucitas, en San Carlos, como el principal foco de transmisión, con 30 de los 40 contagios

Costa Rica registró 40 casos de malaria por transmisión local y Crucitas concentró el 75%

El dengue entra en zona de alarma en República Dominicana tras duplicar sus casos este año 2026

Con un incremento del 103% en su tasa de incidencia y 556 casos confirmados en lo que va de año, la curva epidemiológica del dengue rompió la franja de seguridad sanitaria e ingresó de lleno en la zona de alarma

El dengue entra en zona de alarma en República Dominicana tras duplicar sus casos este año 2026

Elecciones en Guatemala: las organizaciones políticas perfilan a sus aspirantes presidenciales para 2027

La agrupación realizó una asamblea extraordinaria en la capital y designó al empresario y exdiputado para encabezar su postulación, acompañado por el general retirado, quien dirigió Defensa Nacional entre 2017 y 2019

Elecciones en Guatemala: las organizaciones políticas perfilan a sus aspirantes presidenciales para 2027
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violencia escolar en Neuquén: cinco adolescentes golpearon a una alumna con autismo

Violencia escolar en Neuquén: cinco adolescentes golpearon a una alumna con autismo

La agenda del papa León XIV en CABA hoy, 8 de noviembre

Alcaldía de Bogotá convocó reunión urgente de inteligencia tras alerta de posibles atentados contra medios de comunicación

Detectaron un murciélago con rabia en La Plata y activaron un operativo de vacunación

Victoria Garabal: “Abuela te tengo que contar algo, estoy de novia, se llama Sofi”

DEPORTES

El debut en el Mundial ‘82, un gran Vilas y Rosario Central campeón: qué pasaba en el deporte argentino en las otras visitas papales

El debut en el Mundial ‘82, un gran Vilas y Rosario Central campeón: qué pasaba en el deporte argentino en las otras visitas papales

“Tengo muchas ganas de volver a la pista”: el deporte que apasiona al papa León XIV y el debate alrededor de qué club es hincha

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

El posteo de Ángel Di María luego del título que se le escapó a Rosario Central en el último minuto

ENTRETENIMIENTO

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante