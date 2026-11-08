Sociedad

Con sol y temperaturas primaverales: así estará el clima en Buenos Aires durante la llegada del papa León XIV

A casi 40 años de la última vez que un papa visitó la Argentina, este domingo el Sumo Pontífice aterrizará a las 16:30 horas. Tal como indica el cronograma papal, permanecerá en el país hasta el miércoles 11

El papa León XIV llegará a Buenos Aires en una jornada con temperaturas agradables y sin lluvias previstas
El papa León XIV llegará a Buenos Aires en una jornada con temperaturas agradables y sin lluvias previstas
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La llegada del papa León XIV a Buenos Aires estará acompañada por tiempo estable, cielo con pocas nubes y temperaturas en ascenso. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor ganará terreno durante las jornadas siguientes.

Para este domingo, el día comenzará con una mínima de 9 grados y llegará a alcanzar una máxima de 22 grados. El cielo estará mayormente despejado y el viento podría alcanzar los 22 kilómetros por hora durante la tarde, aunque luego disminuirá su intensidad.

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De acuerdo con la agenda a la que tuvo acceso Infobae, está previsto que el Sumo Pontífice aterrice a las 16:30 horas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Así, dará comienzo a la segunda parada planificada en su primera gira papal por Latinoamérica. El inicio del recorrido fue Uruguay y, tras encontrarse con los fieles argentinos, partirá a Perú.

La recepción oficial comenzará con un homenaje en la Plaza San Martín. Después, el líder religioso se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Por último, se dirigirá hacia el Palacio Libertad, en donde participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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Así se encontrará el clima durante la visita del papa León XIV en Buenos Aires
Así se encontrará el clima durante la visita del papa León XIV en Buenos Aires

El lunes 9 se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 25 grados. Según el organismo meteorológico, el cielo se mantendrá despejado y con una leve presencia de viento. De esta manera, el panorama se perfila con condiciones agradables para las actividades del día.

El buen tiempo acompañará uno de los momentos centrales de la visita de León XIV: la misa que celebrará a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Además, por la tarde, el papa mantendrá encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

En el caso del martes 10, la previsión indicó una mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados. Mientras que el papa León XIV se encontrará de visita en Córdoba, la jornada en la Ciudad de Buenos Aires será mayormente nublada, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora.

No obstante, el miércoles 11 será el día más cálido de la estadía papal, con una mínima de 17 grados y una máxima prevista de 28 grados. Se espera cielo mayormente nublado durante todo el día y viento de hasta 22 kilómetros por hora.

Infografía con el cronograma detallado de la visita del papa León XIV a Argentina, con su foto y el logotipo de Infobae
Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

De este modo, se esperan condiciones óptimas para la misa de despedida que el Sumo Pontífice brindará a cielo abierto para los fieles desde la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia está programada para las 10:00 horas y ya para las 13:30 horas el líder religioso partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Lima, Perú.

Córdoba tendrá chaparrones durante la visita papal

El panorama será distinto en Córdoba el martes 10, fecha prevista para la visita de León XIV a la ciudad. Según la previsión del SMN, se esperan chaparrones durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 40%. La temperatura oscilará entre los 14 y los 26 grados, mientras que el viento podría alcanzar los 31 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido para la ciudad de Córdoba
El pronóstico extendido para la ciudad de Córdoba

A las 10:00 horas, el papa León XIV celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Más tarde, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí, la temperatura será de una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados, con un cielo mayormente nublado y viento de hasta 22 km/h.

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