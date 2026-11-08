Las fuerzas de defensa aérea sauditas aumentan su preparación para proteger el espacio aéreo sobre los lugares sagrados de Arabia Saudita (Europa Press)

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La coalición militar liderada por Arabia Saudita informó este domingo que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron cinco misiles lanzados hacia Riad y otras regiones del país, en una nueva ofensiva atribuida a los rebeldes hutíes de Yemen.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, comunicó la destrucción de dos misiles de crucero en las regiones de Riad y del sur del reino. Las fuerzas saudíes también derribaron tres misiles balísticos: dos que tenían como objetivo la capital y otro dirigido contra la Provincia Oriental.

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Las autoridades activaron alertas de emergencia en Riad, Najran, Dammam, Dhahran, Buqayq y Al Hofuf. La Defensa Civil comunicó después que el riesgo había pasado en las zonas alcanzadas por las advertencias. Hasta el momento, las autoridades locales no difundieron reportes de víctimas, heridos ni daños materiales.

Las baterías antiaéreas actuaron tras detectar la incursión de los proyectiles en el espacio aéreo saudita. “Intercepción y destrucción de dos misiles crucero en las regiones de Riad y el Sur”, señaló Al Maliki en una publicación en redes sociales.

Arabia Saudita interceptó cinco misiles disparados por los rebeldes hutíes sobre Riad y el sur (Europa Press)

El ataque se suma a los lanzamientos de misiles y drones contra infraestructuras, aeropuertos y núcleos urbanos saudíes que los insurgentes ejecutan en el marco del conflicto de Yemen. El grupo controla Saná, la capital yemení, desde 2014.

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Varios testigos mencionaron el domingo a la agencia AFP que el distrito financiero de Riad fue blanco de un ataque y que la torre de Aramco de la zona resultó dañada.

Los hutíes iniciaron el 3 de septiembre una ofensiva de gran escala en el oeste de Yemen. Desde entonces, lanzaron ataques contra territorio saudita en respuesta al apoyo de la coalición encabezada por Riad a las fuerzas del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

Aumentan las víctimas fatales tras el ataque contra los hutíes

El Ministerio de Salud controlado por los rebeldes informó este domingo que 33 civiles murieron y otros 39 resultaron heridos en un ataque aéreo contra la aldea de Al Shariya, en el distrito de Bani Hashish, al este de Saná. El organismo atribuyó la operación a la coalición militar liderada por Arabia Saudita.

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De acuerdo con el balance difundido por las autoridades hutíes, entre las víctimas mortales hay 12 hombres. El recuento de heridos incluye 16 hombres, diez mujeres y 13 menores.

“Ha aumentado la cifra de fallecidos a causa de la atroz masacre perpetrada por la agresión liderada por Arabia Saudí en la aldea de Al Shariya, en el distrito de Bani Hashish, al este de Saná”, señaló el ministerio en un comunicado.

Activistas hutíes permanecen de pie sobre una plataforma frente a una pancarta que muestra misiles hutíes (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)

Las cifras no cuentan con verificación independiente. Arabia Saudita no reivindicó el bombardeo, aunque su Centro de Comunicación Internacional indicó que investigaba los reportes sobre el ataque.

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La dependencia afirmó que varios ataques alcanzaron viviendas civiles, carreteras, equipos de primera respuesta y unidades de Defensa Civil. También denunció que las aeronaves atacaron ambulancias y rescatistas cuando asistían a personas atrapadas bajo los escombros.

El ataque ocurrió un día después de otro bombardeo contra un mercado en la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, que dejó 30 muertos. Los hutíes responsabilizaron a la coalición liderada por Riad, mientras que el portavoz militar del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Majid al Nuzaili, acusó a los insurgentes de ejecutar esa acción en un área bajo disputa.

Ninguna de las versiones sobre el ataque en Taiz pudo confirmarse de manera independiente. La ONU calcula que la actual ofensiva en Yemen dejó más de 1.700 muertos desde agosto.

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(Con información de Europa Press y AFP)