Mundo

Arabia Saudita interceptó cinco misiles disparados por los rebeldes hutíes sobre Riad y el sur

Las defensas aéreas detectaron los proyectiles al ingresar en el espacio aéreo y abatieron dos artefactos de crucero y tres balísticos, según el portavoz militar Turki al Maliki este domingo. El Gobierno saudita afirma que el edificio de Aramco en la capital fue unos de los blancos del ataque

Las fuerzas de defensa aérea sauditas aumentan su preparación para proteger el espacio aéreo sobre los lugares sagrados de Arabia Saudita (Europa Press)
Las fuerzas de defensa aérea sauditas aumentan su preparación para proteger el espacio aéreo sobre los lugares sagrados de Arabia Saudita (Europa Press)
Guardar

La coalición militar liderada por Arabia Saudita informó este domingo que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron cinco misiles lanzados hacia Riad y otras regiones del país, en una nueva ofensiva atribuida a los rebeldes hutíes de Yemen.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, comunicó la destrucción de dos misiles de crucero en las regiones de Riad y del sur del reino. Las fuerzas saudíes también derribaron tres misiles balísticos: dos que tenían como objetivo la capital y otro dirigido contra la Provincia Oriental.

PUBLICIDAD

Las autoridades activaron alertas de emergencia en Riad, Najran, Dammam, Dhahran, Buqayq y Al Hofuf. La Defensa Civil comunicó después que el riesgo había pasado en las zonas alcanzadas por las advertencias. Hasta el momento, las autoridades locales no difundieron reportes de víctimas, heridos ni daños materiales.

Las baterías antiaéreas actuaron tras detectar la incursión de los proyectiles en el espacio aéreo saudita. “Intercepción y destrucción de dos misiles crucero en las regiones de Riad y el Sur”, señaló Al Maliki en una publicación en redes sociales.

Arabia Saudita interceptó cinco misiles disparados por los rebeldes hutíes sobre Riad y el sur (Europa Press)
Arabia Saudita interceptó cinco misiles disparados por los rebeldes hutíes sobre Riad y el sur (Europa Press)

El ataque se suma a los lanzamientos de misiles y drones contra infraestructuras, aeropuertos y núcleos urbanos saudíes que los insurgentes ejecutan en el marco del conflicto de Yemen. El grupo controla Saná, la capital yemení, desde 2014.

PUBLICIDAD

Varios testigos mencionaron el domingo a la agencia AFP que el distrito financiero de Riad fue blanco de un ataque y que la torre de Aramco de la zona resultó dañada.

Los hutíes iniciaron el 3 de septiembre una ofensiva de gran escala en el oeste de Yemen. Desde entonces, lanzaron ataques contra territorio saudita en respuesta al apoyo de la coalición encabezada por Riad a las fuerzas del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

Aumentan las víctimas fatales tras el ataque contra los hutíes

El Ministerio de Salud controlado por los rebeldes informó este domingo que 33 civiles murieron y otros 39 resultaron heridos en un ataque aéreo contra la aldea de Al Shariya, en el distrito de Bani Hashish, al este de Saná. El organismo atribuyó la operación a la coalición militar liderada por Arabia Saudita.

De acuerdo con el balance difundido por las autoridades hutíes, entre las víctimas mortales hay 12 hombres. El recuento de heridos incluye 16 hombres, diez mujeres y 13 menores.

Ha aumentado la cifra de fallecidos a causa de la atroz masacre perpetrada por la agresión liderada por Arabia Saudí en la aldea de Al Shariya, en el distrito de Bani Hashish, al este de Saná”, señaló el ministerio en un comunicado.

Activistas hutíes permanecen de pie sobre una plataforma frente a una pancarta que muestra misiles hutíes (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)
Activistas hutíes permanecen de pie sobre una plataforma frente a una pancarta que muestra misiles hutíes (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)

Las cifras no cuentan con verificación independiente. Arabia Saudita no reivindicó el bombardeo, aunque su Centro de Comunicación Internacional indicó que investigaba los reportes sobre el ataque.

La dependencia afirmó que varios ataques alcanzaron viviendas civiles, carreteras, equipos de primera respuesta y unidades de Defensa Civil. También denunció que las aeronaves atacaron ambulancias y rescatistas cuando asistían a personas atrapadas bajo los escombros.

El ataque ocurrió un día después de otro bombardeo contra un mercado en la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, que dejó 30 muertos. Los hutíes responsabilizaron a la coalición liderada por Riad, mientras que el portavoz militar del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Majid al Nuzaili, acusó a los insurgentes de ejecutar esa acción en un área bajo disputa.

Ninguna de las versiones sobre el ataque en Taiz pudo confirmarse de manera independiente. La ONU calcula que la actual ofensiva en Yemen dejó más de 1.700 muertos desde agosto.

(Con información de Europa Press y AFP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteArabia SauditaRiadrebeldes hutíesÚltimas noticias AméricaYemen

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Macabro hallazgo en Polonia: encontraron tres cadáveres en la casa del presunto tirador de Cracovia

Donald Tusk señaló que las víctimas podrían ser familiares directos del detenido, cuya captura siguió al ataque en la plaza del Mercado Principal, donde murieron seis personas y 16 resultaron heridas

Macabro hallazgo en Polonia: encontraron tres cadáveres en la casa del presunto tirador de Cracovia

El primer ministro de Polonia denunció que el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos fue un acto de terrorismo

“No habíamos tenido casos de terrorismo tan graves”, afirmó Donald Tusk. El agresor abrió fuego contra peatones en el centro histórico, antes de escapar hacia Kazimierz y ser arrestado tras resultar lesionado por disparos policiales

El primer ministro de Polonia denunció que el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos fue un acto de terrorismo

El presidente Isaac Herzog le encargará a Gadi Eisenkot la formación de un nuevo Gobierno en Israel

La oficina del mandatario indicó que el nombramiento formal tendrá lugar en una ceremonia oficial el domingo en la residencia presidencial de Jerusalén

El presidente Isaac Herzog le encargará a Gadi Eisenkot la formación de un nuevo Gobierno en Israel

Francia volvió a las calles en una nueva jornada de violentas protestas que dejó enfrentamientos con la Policía

El Ministerio del Interior cifró en 146.000 los participantes en todo el país, mientras la intersindical estudiantil elevó el cálculo a 250.000

Francia volvió a las calles en una nueva jornada de violentas protestas que dejó enfrentamientos con la Policía

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

El informe elaborado por especialistas analiza cambios de concurrencia, crecimiento desigual y presencia de palacios junto con galerías reconocidas

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lluvias fuertes en parte del país, tormentas y nieblas: la previsión del tiempo para este domingo en España

Lluvias fuertes en parte del país, tormentas y nieblas: la previsión del tiempo para este domingo en España

Alcaldesa de Acapulco critica inversión en “programitas pende...” y revive sus choques con Morena

Empanada de manzana y canela, un postre fácil y reconfortante

Deicy Jiménez defendió a Vicky Dávila y lanzó mensaje a Matador: “Eso es machismo e inseguridad”

El hombre vestido de blanco llegó al Río de la Plata

DEPORTES

El debut en el Mundial ‘82, un gran Vilas y Rosario Central campeón: qué pasaba en el deporte argentino en las otras visitas papales

El debut en el Mundial ‘82, un gran Vilas y Rosario Central campeón: qué pasaba en el deporte argentino en las otras visitas papales

“Tengo muchas ganas de volver a la pista”: el deporte que apasiona al papa León XIV y el debate alrededor de qué club es hincha

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

El posteo de Ángel Di María luego del título que se le escapó a Rosario Central en el último minuto

ENTRETENIMIENTO

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante