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La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El arquero argentino alentó a sus compañeros en la previa del duelo con Bucaramanga por la liga colombiana

La arenga de Franco Armani al plantel de Atlético Nacional en el vestuario

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Franco Armani se volvió viral luego de llevar a cabo una encendida arenga para sus compañeros de Atlético Nacional antes del partido ante Atlético Bucaramanga, disputado el lunes 2 de noviembre por la fecha 17 de la Liga colombiana. El encuentro, jugado en el estadio Américo Montanini, terminó 1-1 y dejó al Verdolaga en la cima de la tabla con 36 puntos, aunque con el liderato en riesgo.

El arquero, de 40 años, tomó la palabra en el vestuario minutos antes de la salida al campo de juego. “Muchachos, sigamos ratificando por qué estamos ahí primeros en la tabla. Sigamos ratificando”, arrancó Armani. El exguardameta de River Plate llamó a sus compañeros a recordar el recorrido del equipo: “Acuérdense de cuando arrancamos, del primer entrenamiento, todo lo que conseguimos hasta ahora, viejo, y todo lo que tenemos todavía por delante”.

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Armani insistió en la exigencia constante que impone la camiseta de Atlético Nacional. “Con esta camiseta, todos los partidos son un examen”, repitió dos veces durante su alocución. A partir de esa premisa, remarcó la necesidad de mantener la concentración desde el arranque: “Nada de relajamiento, nada de relajamiento. Salimos a la cancha a conseguir los tres puntos, viejo”.

La arenga de Armani
La arenga de Armani

El pedido se dio en un contexto de presión deportiva. Nacional llegaba al duelo con la obligación de sostener la punta de la tabla, ya que un resultado favorable al América de Cali en la fecha dejaría al Verdolaga expuesto a perder el primer lugar. El equipo dirigido por Lucas González sumó una victoria 2-0 ante Independiente Santa Fe en su presentación anterior.

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En el tramo final de su arenga, Armani se refirió a un pedido específico para la defensa del equipo. “Fundamental que lo cuidemos a Escorcia, que lo cuidemos porque lo van a ir a buscar, que no lo saquen del partido”, sostuvo, en referencia a Rafael Escorcia, volante ofensivo del plantel. “Lo defendemos ahí adentro de la cancha”, agregó, antes de cerrar con un llamado a la unión del grupo: “Dale, viejo. Bendiciones para todos. Vamos, vamos”.

El partido confirmó en parte la advertencia del arquero. Nacional se puso en ventaja temprano con un penal convertido por Edwin Cardona, tras una mano de Nilson Castrillón dentro del área. Escorcia, por su parte, estrelló un remate en el palo durante la primera mitad. Bucaramanga, que también tuvo sus ocasiones con un disparo de Félix Charrupí que exigió una atajada de Armani, igualó el marcador en el segundo tiempo mediante un penal convertido por Luciano Pons, luego de una falta de Xavi Ríos sobre Fabián Sambueza dentro del área.

En la próxima fecha, el Verdolaga deberá medirse ante Deportivo Pereira, en condición de local, el sábado 7 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot. El América de Cali es el único equipo que le puede arrebatar la cima.

Por otro lado, Atlético Nacional confirmó su clasificación a la Copa Libertadores 2027 luego de este empate 1-1 ante Bucaramanga. De esta manera, Franco Armani podría asegurar un lugar entre los jugadores con más presencias en la historia del certamen: el arquero acumula 112 apariciones en el torneo, la tercera marca más alta de la historia, y con al menos un partido más en la edición 2027 superará a Ever Hugo Almeida, segundo en ese ranking con 113 encuentros disputados.

El primer puesto de esa tabla pertenece a Fabio, arquero de Fluminense. Armani se ubica a diez partidos de ese registro, por lo que, de sostener continuidad en el plantel verdolaga durante 2027, tendría la posibilidad de convertirse en el futbolista con más partidos jugados en la historia de la Copa Libertadores.

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