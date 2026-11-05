Honduras

Honduras prepara envío de 2,000 trabajadores a España y anuncia nuevos trámites digitales para migrantes

Los primeros hondureños podrían viajar entre febrero y marzo de 2027 bajo un programa de migración laboral ordenada. El Gobierno también prevé incorporar la firma electrónica y las partidas de nacimiento a la billetera digital BIEN para facilitar gestiones desde el extranjero

Nasry Asfura enfatizó la importancia de España como socio histórico y estratégico durante su encuentro con el monarca español, Felipe VI. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
Nasry Asfura enfatizó la importancia de España como socio histórico y estratégico durante su encuentro con el monarca español, Felipe VI. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció en Madrid que su Gobierno prepara las condiciones para que alrededor de 2.000 hondureños puedan viajar a España y acceder a oportunidades de empleo entre finales de febrero y marzo de 2027, como parte de un mecanismo de migración laboral ordenada que se encuentra en proceso de preparación.

Asfura explicó que las gestiones incluyen la preparación de pasaportes y la realización de análisis clínicos de los posibles participantes, en el marco de las conversaciones sostenidas con autoridades españolas para facilitar la movilidad de trabajadores hondureños.

PUBLICIDAD

La iniciativa se desarrolla bajo un esquema de economía circular, mediante el cual los trabajadores podrían trasladarse temporalmente a España para desempeñar actividades laborales y regresar luego a Honduras.

Sin embargo, todavía no se han detallado los sectores económicos en los que serían contratados, los salarios que recibirían, los requisitos definitivos de selección ni las condiciones específicas de los contratos.

El anuncio se produjo durante la visita oficial de Asfura a España, donde participa en actividades relacionadas con la XXX Cumbre Iberoamericana y ha sostenido encuentros con autoridades y miembros de la comunidad hondureña residente en ese país.

Trámites pendientes

De acuerdo con lo informado por Asfura, el traslado de los trabajadores podría concretarse entre finales de febrero y marzo de 2027. El Gobierno ya trabaja en la documentación de los posibles beneficiarios, particularmente en la preparación de pasaportes y los análisis médicos necesarios para avanzar en el proceso.

PUBLICIDAD

Asfura señaló que el tema fue abordado durante sus conversaciones con el rey Felipe VI, como parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral y abrir alternativas de empleo para ciudadanos hondureños.

El anuncio no constituye aún una convocatoria laboral con condiciones definitivas. Quedan pendientes los mecanismos de inscripción, los criterios de selección, las empresas participantes y las garantías que tendrán los trabajadores durante su permanencia en España. Tampoco se han precisado los salarios, las jornadas laborales ni los sectores que concentrarán las contrataciones.

Esos datos serán importantes para que los interesados puedan conocer las condiciones reales de las oportunidades anunciadas y distinguir los procedimientos oficiales de posibles ofertas fraudulentas.

El presidente Nasry Asfura trató las opciones de empleo para ciudadanos hondureños en su reunión con el rey Felipe VI.
El Gobierno de Honduras prepara el traslado laboral de 2.000 ciudadanos hacia España en 2027.

Digitalización de documentos personales

El presidente anunció que su administración trabaja en incorporar la firma electrónica y la partida de nacimiento a la billetera digital nacional denominada BIEN, con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar gestiones sin necesidad de viajar a Honduras ni acudir presencialmente a oficinas consulares.

La propuesta busca reducir los desplazamientos, los costos y los tiempos que enfrentan los migrantes para obtener documentos oficiales o completar procedimientos administrativos. La iniciativa también responde a las dificultades planteadas por miembros de la comunidad hondureña en España, quienes expusieron problemas relacionados con los costos de los documentos y la atención consular.

Durante uno de los encuentros, se mencionó el pago de hasta 200 euros por gestiones de antecedentes penales mediante intermediarios, una situación que muestra los gastos adicionales que pueden enfrentar algunos compatriotas para completar trámites desde el exterior.

Con la incorporación de nuevos documentos y servicios a BIEN, el Gobierno pretende ampliar la atención digital y reducir la dependencia de intermediarios. Sin embargo, todavía falta conocer el calendario de implementación, los procedimientos para validar la identidad de los usuarios y los trámites específicos que podrán realizarse desde otros países.

Ilustración de acuarela con mapa de Honduras, personas con una bandera hondureña, una flecha azul, un mapa de España y personas con banderas.
Los migrantes hondureños en España reportaron pagos de hasta 200 euros por trámites de antecedentes penales mediante intermediarios.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita de Asfura a España coincide con el cambio de liderazgo de la Comunidad Iberoamericana: Honduras asumirá la Secretaría Pro Tempore para el período 2026-2028.

Asfura mencionó la educación, la infraestructura, la salud y el turismo como sectores que requieren inversión para impulsar el crecimiento económico hondureño.

En materia educativa, recordó el convenio suscrito con Google que contempla 60,000 becas destinadas a docentes, además de programas de capacitación y acciones para ampliar la conectividad de los centros educativos mediante tecnología satelital.

Temas Relacionados

HondurasEspañatrámitesBIENdigitalizaciónmigrantes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras asignará bienes y fondos incautados al crimen entre instituciones de seguridad y justicia

El nuevo mecanismo contempla porcentajes específicos para siete instituciones del sistema de seguridad y justicia, establece la obligación del Estado de reintegrar los recursos si una resolución judicial así lo dispone

Honduras asignará bienes y fondos incautados al crimen entre instituciones de seguridad y justicia

Honduras completa el pago de salarios pendientes a 149 médicos tras irregularidades administrativas

El Colegio Médico de Honduras deberá realizar una nueva revisión de los 721 casos identificados al inicio de las negociaciones para determinar cuántos profesionales continúan con problemas salariales y cuántos ya recibieron sus pagos

Honduras completa el pago de salarios pendientes a 149 médicos tras irregularidades administrativas

Honduras primer caso de chikungunya en el occidente y registra casi 13,000 contagios de dengue

Un hombre de 28 años es el nuevo paciente diagnosticado con chikungunya, mientras las autoridades investigan cómo adquirió el virus. En paralelo, el país reportó 714 nuevos contagios de dengue durante la última semana

Honduras primer caso de chikungunya en el occidente y registra casi 13,000 contagios de dengue

Honduras activa coordinación consular con países latinoamericanos para localizar a 13 desaparecidos en zona de guerra entre Rusia y Ucrania

Las autoridades reconocen que los compatriotas están dispersos en diferentes zonas del conflicto y que todavía no existe certeza sobre el paradero de cada uno

Honduras activa coordinación consular con países latinoamericanos para localizar a 13 desaparecidos en zona de guerra entre Rusia y Ucrania

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

Las nuevas disposiciones contemplan penas de hasta 40 años de prisión para cabecillas criminales que utilicen menores de edad, allanamientos bajo condiciones especiales y un régimen de máxima seguridad para condenados por terrorismo.

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

TECNO

Google revela solución para el fallo de los Pixel Watch que drena su batería

Google revela solución para el fallo de los Pixel Watch que drena su batería

La basura invisible de WhatsApp: cómo eliminar los archivos residuales que la app no te muestra

Desarrollan biocomputadora que utiliza bacterias para funcionar y usa menos memoria RAM que los ordenadores

Cómo darle identidad y control a los agentes de IA para que hagan tareas por nosotros

Ciberdelincuentes ahora hackean congeladores de bancos de sangre en Europa

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Entre herencias, música y hallazgos inesperados: así luce la casa de Emma Chamberlain por dentro

Dylan Sprouse afirma que solo recibió “5 centavos” por las retransmisiones de ‘Zack y Cody’

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

MUNDO

El jefe del SBU destituyó a dos altos funcionarios investigados por corrupción en Ucrania

El jefe del SBU destituyó a dos altos funcionarios investigados por corrupción en Ucrania

Eisenkot recibe el respaldo de Israel Beitenu para intentar formar el próximo gobierno israelí

Zelensky reclamó avances “a toda máquina” en las negociaciones antes de la reunión con Rusia en Abu Dabi

Ataques rusos dejaron sin agua ni electricidad a varios sectores de Kiev durante horas

Entre mover las orejas y estirar la trompa: qué revelan los 41 gestos que usan los elefantes para comunicarse