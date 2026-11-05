Honduras prepara envío de 2,000 trabajadores a España y anuncia nuevos trámites digitales para migrantes

Nasry Asfura enfatizó la importancia de España como socio histórico y estratégico durante su encuentro con el monarca español, Felipe VI. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció en Madrid que su Gobierno prepara las condiciones para que alrededor de 2.000 hondureños puedan viajar a España y acceder a oportunidades de empleo entre finales de febrero y marzo de 2027, como parte de un mecanismo de migración laboral ordenada que se encuentra en proceso de preparación.

Asfura explicó que las gestiones incluyen la preparación de pasaportes y la realización de análisis clínicos de los posibles participantes, en el marco de las conversaciones sostenidas con autoridades españolas para facilitar la movilidad de trabajadores hondureños.

PUBLICIDAD

La iniciativa se desarrolla bajo un esquema de economía circular, mediante el cual los trabajadores podrían trasladarse temporalmente a España para desempeñar actividades laborales y regresar luego a Honduras.

Sin embargo, todavía no se han detallado los sectores económicos en los que serían contratados, los salarios que recibirían, los requisitos definitivos de selección ni las condiciones específicas de los contratos.

El anuncio se produjo durante la visita oficial de Asfura a España, donde participa en actividades relacionadas con la XXX Cumbre Iberoamericana y ha sostenido encuentros con autoridades y miembros de la comunidad hondureña residente en ese país.

Trámites pendientes

De acuerdo con lo informado por Asfura, el traslado de los trabajadores podría concretarse entre finales de febrero y marzo de 2027. El Gobierno ya trabaja en la documentación de los posibles beneficiarios, particularmente en la preparación de pasaportes y los análisis médicos necesarios para avanzar en el proceso.

PUBLICIDAD

Asfura señaló que el tema fue abordado durante sus conversaciones con el rey Felipe VI, como parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral y abrir alternativas de empleo para ciudadanos hondureños.

El anuncio no constituye aún una convocatoria laboral con condiciones definitivas. Quedan pendientes los mecanismos de inscripción, los criterios de selección, las empresas participantes y las garantías que tendrán los trabajadores durante su permanencia en España. Tampoco se han precisado los salarios, las jornadas laborales ni los sectores que concentrarán las contrataciones.

Esos datos serán importantes para que los interesados puedan conocer las condiciones reales de las oportunidades anunciadas y distinguir los procedimientos oficiales de posibles ofertas fraudulentas.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Honduras prepara el traslado laboral de 2.000 ciudadanos hacia España en 2027.

Digitalización de documentos personales

El presidente anunció que su administración trabaja en incorporar la firma electrónica y la partida de nacimiento a la billetera digital nacional denominada BIEN, con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar gestiones sin necesidad de viajar a Honduras ni acudir presencialmente a oficinas consulares.

La propuesta busca reducir los desplazamientos, los costos y los tiempos que enfrentan los migrantes para obtener documentos oficiales o completar procedimientos administrativos. La iniciativa también responde a las dificultades planteadas por miembros de la comunidad hondureña en España, quienes expusieron problemas relacionados con los costos de los documentos y la atención consular.

PUBLICIDAD

Durante uno de los encuentros, se mencionó el pago de hasta 200 euros por gestiones de antecedentes penales mediante intermediarios, una situación que muestra los gastos adicionales que pueden enfrentar algunos compatriotas para completar trámites desde el exterior.

Con la incorporación de nuevos documentos y servicios a BIEN, el Gobierno pretende ampliar la atención digital y reducir la dependencia de intermediarios. Sin embargo, todavía falta conocer el calendario de implementación, los procedimientos para validar la identidad de los usuarios y los trámites específicos que podrán realizarse desde otros países.

Los migrantes hondureños en España reportaron pagos de hasta 200 euros por trámites de antecedentes penales mediante intermediarios.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita de Asfura a España coincide con el cambio de liderazgo de la Comunidad Iberoamericana: Honduras asumirá la Secretaría Pro Tempore para el período 2026-2028.

PUBLICIDAD

Asfura mencionó la educación, la infraestructura, la salud y el turismo como sectores que requieren inversión para impulsar el crecimiento económico hondureño.

En materia educativa, recordó el convenio suscrito con Google que contempla 60,000 becas destinadas a docentes, además de programas de capacitación y acciones para ampliar la conectividad de los centros educativos mediante tecnología satelital.