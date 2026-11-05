‘Ova Magica’ lleva su mezcla de granja, JRPG y criaturas a consolas en noviembre

Ova Magica presenta su tráiler.

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Top Hat Studios y el estudio Skinny Frog anunciaron que Ova Magica llegará a PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Switch el 10 de noviembre. El lanzamiento abarcará de forma simultánea dos generaciones de consolas y trasladará a esos sistemas su combinación de simulación agrícola, crianza de criaturas, elementos de JRPG y vida social.

El recorrido de Ova Magica desde PC

Antes de su llegada a consolas, Ova Magica comenzó su recorrido en acceso anticipado para PC a través de Steam el 23 de julio de 2024. Esa modalidad permite publicar un juego mientras todavía está en desarrollo y recibir comentarios de los jugadores antes de completar su contenido. La edición final para computadoras quedó fechada para el 28 de mayo de 2026.

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La publicación en consolas ampliará considerablemente la disponibilidad del título. Skinny Frog y Top Hat Studios preparan versiones para los modelos actuales de Sony, Microsoft y Nintendo, pero también mantendrán soporte para PlayStation 4, Xbox One y la Switch original. El anuncio no detalló diferencias de resolución, rendimiento o contenido entre generaciones, ni informó precios o fechas para el inicio de las reservas.

El proyecto nació con apoyo de una campaña de financiación colectiva en Kickstarter. Su propuesta toma referencias de juegos de granja, rol y colección de criaturas. Entre las influencias citadas por sus responsables aparecen Stardew Valley, Slime Rancher, Harvest Moon, Story of Seasons, Pokémon, Grandia, Jade Cocoon y Azure Dreams.

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La historia comienza cuando el personaje del jugador se muda a una granja de Clover Town. Allí descubre a los Blobs, criaturas redondas que nacen de huevos y pueden convertirse en compañeros para el trabajo diario, la exploración y los enfrentamientos contra otros entrenadores.

Granjas, vínculos y crianza de Blobs

Los Blobs son el centro de varios sistemas de Ova Magica. El jugador debe alimentarlos, acariciarlos, conocer sus comidas favoritas y entrenarlos para mejorar sus capacidades. Existen ejemplares de diferentes colores y formas, además de tipos como Bosque, Tormenta y Magma. Sus habilidades influyen tanto en los combates como en las tareas que pueden realizar.

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Una criatura entrenada puede recibir trabajos programados dentro de la granja. El ejemplo ofrecido por los desarrolladores es un Blob tortuga capaz de regar diariamente una sección del terreno. Esta ayuda tiene límites: las criaturas pueden cansarse y dejarán de trabajar si tienen hambre, de modo que automatizar la producción también exige atender sus necesidades.

La agricultura incluye cultivos tradicionales, arbustos de bayas y árboles frutales, junto con frutas con forma de corazón, hierbas extrañas y hongos procedentes de otras dimensiones. La cosecha sirve para cocinar alimentos destinados a los Blobs o para obtener dinero mediante su venta en el mercado de Clover Town.

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Todos los Blobs podrán cruzarse entre sí. La crianza permitirá combinar características y formar equipos adaptados a distintas tareas o estrategias. Para conseguir huevos poco comunes, objetos legendarios y materiales de fabricación, será necesario abrir portales y participar en expediciones.

La vida cotidiana también incluye pesca, captura de insectos y minería. Los recursos obtenidos pueden utilizarse en un banco de trabajo para fabricar objetos, decorar la casa y modificar la granja. Algunos planos desbloquean instalaciones útiles, como un horno o una máquina para preparar jugos, mientras que otros permiten procesar materiales y cultivar nuevas especies.

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Ova Magica

Combates, expediciones y secretos de Clover Town

Los enfrentamientos utilizan un sistema Active Time Battle, conocido como ATB. En este formato, cada personaje debe esperar a que se complete una barra antes de ejecutar una acción. En Ova Magica, los ataques pueden retrasar al rival dentro de esa barra e incluso cancelar la acción que estaba preparando, por lo que defenderse en el momento correcto y aprovechar las ventajas elementales resulta clave.

Los combates incluyen Blobs salvajes, entrenadores rivales y jefes. Las expediciones conducen a mazmorras que cambian cada vez que el jugador entra, una estructura que altera la distribución de zonas y recompensas entre recorridos. Al final puede aparecer un Blob Emperador que protege huevos raros.

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Clover Town también tendrá habitantes con los que será posible entablar amistad o iniciar relaciones románticas. Conversar, entregar regalos y participar en batallas aumenta el nivel de afinidad. Esos vínculos desbloquean misiones, eventos, lugares y fragmentos de las historias personales de cada personaje.

A medida que progresa la relación con el pueblo, quedan disponibles templos ocultos, mazmorras y portales hacia otras dimensiones. Allí se encuentran artefactos vinculados con el futuro de la localidad y del protagonista. La fecha elegida para llevar todas estas actividades a PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Switch es el 10 de noviembre.

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