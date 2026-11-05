Marcelo Tinelli habló de Dancing with the stars de Santiago Del Moro en Telefe: “Siempre está bueno ser inspirador”

El conductor respaldó la elección de su colega para el formato internacional, la versión original del que surgió Bailando por un sueño, y confirmó la preproducción de su histórico formato (Video: SQP/ América TV)

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Marcelo Tinelli puso el foco en su regreso al baile mientras presentó la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, el reality de Prime Video que conducirá desde el 20 de noviembre. El conductor confirmó que trabaja en el regreso del Bailando una apuesta que coincidirá con el anuncio del desembarco de Santiago del Moro con Dancing with the Stars por Telefe.

En paralelo a ese estreno, el conductor de Dale Match en Infobae en vivo adelantó en declaraciones a SQP (América TV), que su equipo ya lleva dos meses de preproducción para recuperar el género que marcó buena parte de su carrera. “Estamos preparando un Bailando para la tele. Tenemos visto el estudio”, afirmó. También definió a la propuesta como un proyecto multiplataforma, con presencia en televisión, streaming y contenidos digitales.

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Marcelo Tinelli en la final de Bailando 2023

Tinelli no precisó la señal, la fecha de salida al aire ni las figuras que integrarán su futuro certamen. Sí anticipó que la pantalla argentina podría tener dos programas de baile en simultáneo. “Habrá dos certámenes de baile”, sostuvo.

La otra producción será encabezada por Santiago del Moro, quien confirmó que prepara para 2027 la versión local de Dancing with the Stars, conocida en español como Bailando con las estrellas. El conductor señaló en su programa radial El Club del Moro, de La 100, que será su proyecto previo a una nueva edición de Gran Hermano y aclaró que la producción todavía no definió al jurado ni al elenco.

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Al referirse a la elección de Del Moro para el formato de Telefe, Tinelli valoró su vínculo con la señal. “Entiendo que Santiago es cercano a Telefe, el conductor más importante del canal, está bueno que lo conduzca”, expresó. “Siempre está bueno ser inspirador de situaciones, así que me encanta”, señaló el conductor. Por ahora, ambos proyectos permanecen en fase de preparación.

Después de su conducción de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro se pondrá al frente de Dancing with the stars

Aunque ambas competencias parten de una competencia entre figuras y bailarines profesionales, presentan diferencias de formato. Dancing with the Stars se organiza alrededor de parejas que preparan coreografías de distintos ritmos para las galas; el jurado califica las presentaciones y el público interviene con su voto. El seguimiento de los ensayos, la evolución técnica de los participantes y el desempeño sobre la pista suelen concentrar el desarrollo del programa.

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El Bailando de Tinelli también incluyó parejas, devoluciones y votación del público en sus distintas etapas, pero construyó su identidad con una mayor presencia de la dinámica del jurado, los cruces entre participantes y las historias que se desarrollan fuera de las coreografías. El conductor sostuvo que su nueva versión sumará herramientas digitales, aunque todavía no detalló de qué forma se integrarán a la competencia.

Dancing with the stars es el formato original del que proviene Bailando por un sueño, la adaptación de Televisa (Disney)

La historia del ciclo de Tinelli comenzó el 17 de abril de 2006 como un segmento de ShowMatch en El Trece y parte de Bailando por un sueño, la adaptación de Televisa al formato Dancing with the stars. La primera edición reunió a ocho parejas y mantuvo la lógica que luego se volvería central: una figura conocida bailaba junto a un profesional que representaba un sueño.

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Con el paso de los años, el certamen se convirtió en el eje de ShowMatch y tuvo sucesivas ediciones entre 2006 y 2019, con pausas y cambios de nombre. En 2023 volvió por América TV con una nueva temporada que finalizó en enero de 2024: Tuli Acosta y Sandro Leone fueron los últimos campeones, tras imponerse a Noelia Marzol y Jony Lazarte con el 50,1 % de los votos. Ese antecedente explica la expectativa alrededor de un posible regreso del formato bajo una propuesta renovada.

En medio de los rumores respecto a la llegada del Bailando con las Estrellas a Telefe, Santiago del Moro se refirió al respecto y dio detalles sobre el proyecto en marcha (El Club del Moro - La 100)

Tinelli conversó con el ciclo de Yanina Latorre en la presentación de LOL Argentina, la competencia de humor que venía teniendo a Susana Giménez al frente, y reunirá a diez comediantes durante seis horas, con una regla central: deberán intentar hacer reír a sus rivales sin perder la seriedad. La tercera temporada contará con Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada.

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