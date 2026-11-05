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‘Silly Polly Beast’ llegará a Nintendo Switch 2 en noviembre con horror psicológico

Top Hat Studios y Anji Games lanzarán el juego de acción y horror psicológico durante noviembre, aunque todavía no informaron el día exacto

Silly Polly Beast presenta su tráiler.
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Top Hat Studios y el estudio Anji Games anunciaron que Silly Polly Beast llegará a Nintendo Switch 2 durante noviembre. El juego de acción, supervivencia y horror psicológico ya se encuentra disponible en otras consolas y PC, y presentó su nueva versión con un tráiler centrado en la plataforma de Nintendo.

Una nueva plataforma tras el estreno original

Silly Polly Beast debutó el 28 de octubre de 2025 en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC mediante Steam. Su incorporación a Nintendo Switch 2 se producirá pocas semanas después de ese lanzamiento inicial.

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Los responsables todavía no comunicaron el día exacto de publicación dentro de noviembre. Tampoco detallaron el precio de esta edición ni posibles diferencias técnicas frente a las versiones que ya están a la venta.

El anuncio confirma que el título tendrá presencia en las dos generaciones recientes de PlayStation y Xbox, además de PC y la nueva consola de Nintendo. La versión de Switch 2 fue presentada mediante un tráiler específico, aunque la información difundida se concentra en la propuesta general del juego.

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Acción, monstruos y horror psicológico

Silly Polly Beast es un shooter narrativo con combates agresivos, criaturas hostiles y elementos de supervivencia. La categoría de horror psicológico indica que parte de la tensión surge de los recuerdos, temores y percepciones de la protagonista, además de las amenazas físicas que aparecen durante la aventura.

La historia sigue a Polly, una joven obligada por las circunstancias a enfrentarse a una bestia y comprender su naturaleza para recuperar su libertad. Durante el recorrido debe explorar escenarios inquietantes y encontrarse con figuras vinculadas con su pasado.

El combate combina armas de fuego con hechizos prohibidos. La descripción oficial no especifica cómo se administran estos poderes ni qué recursos de supervivencia debe controlar el jugador, pero presenta ambas herramientas como piezas centrales de los enfrentamientos.

El componente narrativo está ligado al objetivo de Polly: descubrir qué es la criatura, superar las presencias que la persiguen y encontrar una salida. Los monstruos y los personajes de su pasado funcionan como obstáculos dentro de ese recorrido.

Silly Polly Beast, de Andrei Chernyshov.
Silly Polly Beast, de Andrei Chernyshov.

Lo que falta saber de la versión de Switch 2

Top Hat Studios y Anji Games no informaron si la edición de Nintendo Switch 2 incluirá funciones exclusivas, modos gráficos específicos o características adaptadas a la consola. El anuncio tampoco precisa si su lanzamiento será únicamente digital o si contará con una edición física.

La ventana comunicada se limita a noviembre, por lo que la fecha concreta deberá confirmarse antes de su publicación. Mientras tanto, Silly Polly Beast puede jugarse desde el 28 de octubre de 2025 en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam.

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