Hypergryph llevará ‘POPUCOM’ a PlayStation 5 el 17 de noviembre tras su paso por PC

POPUCOM presenta su tráiler.

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POPUCOM llegará a PlayStation 5 el 17 de noviembre, según anunciaron las editoras GRYPHLINE y Fireshine Games junto con el estudio Hypergryph Network Technology. El juego combina plataformas, puzles y combates cooperativos en un planeta desconocido, con el color como elemento central de sus desafíos. El anuncio incluyó un nuevo tráiler dedicado a esta versión, aunque las fuentes no precisaron el año del lanzamiento.

El recorrido de POPUCOM antes de PlayStation 5

La aventura debutó en PC el 1 de junio de 2025 a través de Steam y Epic Games Store. Más tarde recibió una versión para Nintendo Switch, publicada el 4 de diciembre de 2025. La edición para PS5 ampliará la disponibilidad del título a la actual consola de Sony.

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La premisa lleva a un grupo de viajeros hasta un planeta desconocido que atraviesa una crisis. Los jugadores deben recorrer sus escenarios, enfrentarse a distintos enemigos y utilizar herramientas especiales para eliminar amenazas y recuperar el estado anterior del lugar.

Todo el avance está diseñado alrededor de la cooperación. Los participantes necesitan coordinar movimientos para superar obstáculos, activar mecanismos y resolver puzles. El trabajo conjunto también interviene durante los enfrentamientos, donde cada jugador puede manipular colores y elementos del escenario para facilitar el progreso del grupo.

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GRYPHLINE presentó la fecha mediante un tráiler centrado en PlayStation 5. El material muestra parte de las secciones de plataformas y los desafíos basados en colores, aunque el anuncio no detalló posibles funciones específicas de la consola ni confirmó opciones de juego cruzado entre las distintas plataformas.

Colores, disparos y puzles cooperativos

El color funciona como la base de las principales mecánicas. Los jugadores pueden alternar entre diferentes tonalidades para activar dispositivos, modificar el entorno y afectar a los enemigos. También cuentan con gel Pomu de varios colores, que se dispara sobre elementos del escenario o rivales.

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Los disparos siguen una lógica de match-3: el objetivo es combinar tres elementos del mismo color para producir un efecto. Esta mecánica, habitual en juegos de puzles, se integra aquí con el movimiento en plataformas y el combate. Cambiar de color en el momento adecuado permite abrir caminos, desactivar obstáculos o derrotar amenazas.

La cooperación es necesaria para aprovechar este sistema. Mientras un jugador prepara una combinación, otro puede cambiar su color, moverse hacia una posición concreta o intervenir sobre un mecanismo. Los puzles y las batallas están construidos para que las acciones de cada participante afecten las posibilidades del resto del equipo.

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La estructura mezcla tramos de desplazamiento, encuentros con enemigos y acertijos ambientales. En lugar de separar por completo esas actividades, POPUCOM utiliza las mismas herramientas de color en las tres áreas. El jugador aprende una regla para resolver un mecanismo y luego debe aplicarla durante una batalla o una secuencia de plataformas.

Artefactos, personalización y minijuegos

Durante el viaje es posible conseguir objetos denominados superartefactos. Entre ellos aparecen Rollo the Bomb, Captain Kitty, Barrier Bot y Power Kid. Cada uno concede una habilidad distinta destinada a retirar obstáculos o resolver puzles, por lo que su utilidad depende de la situación y de la coordinación entre los integrantes del grupo.

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POPUCOM

POPUCOM también incluye opciones cosméticas. El guardarropa permite seleccionar piezas de equipamiento y combinarlas para modificar la apariencia de los personajes. Estos elementos están orientados a la personalización visual y se presentan como una actividad separada de las herramientas necesarias para combatir o avanzar.

Fuera de las fases principales, los jugadores pueden visitar una sala de arcade con varios minijuegos. Estas actividades ofrecen desafíos breves durante las pausas de la campaña y se suman a las secciones de plataformas, los enfrentamientos y los rompecabezas cooperativos.

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La próxima parada confirmada es PlayStation 5, donde POPUCOM estará disponible el 17 de noviembre. GRYPHLINE, Fireshine Games y Hypergryph Network Technology todavía no informaron características exclusivas de esta edición.