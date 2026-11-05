República Dominicana

Alcalde dominicano reconoce que se equivocó al dudar de la capacidad de Nayib Bukele para enfrentar a las bandas armadas en Haití

El jefe municipal de Dajabón, Santiago Riverón, sostuvo que sus previsiones iniciales no se cumplieron y respaldó las acciones del contingente salvadoreño contra las pandillas que operan al otro lado de la frontera

Santiago Riverón, alcalde dominicano, respaldó las acciones atribuidas a fuerzas salvadoreñas y sostuvo que Nayib Bukele podría contener a los grupos armados de Haití, tras modificar su posición inicial sobre el mandatario. (Cortesía: N Digital Multimedia)

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El alcalde del municipio dominicano de Dajabón, Santiago Riverón, afirmó este miércoles que se equivocó al poner en duda la capacidad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para contener a las bandas armadas de Haití. El edil sostuvo que las últimas acciones atribuidas a fuerzas salvadoreñas muestran que el mandatario centroamericano podría frenar la delincuencia y el crimen organizado en la isla.

Es importante destacar que Dajabón es un municipio y una provincia de República Dominicana ubicados en la frontera con Haití. Por esa condición geográfica, la situación de seguridad forma parte de la agenda pública dominicana, en medio de la expansión de grupos armados y la crisis institucional haitiana.

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“Yo soy de los que desde el principio dije que si Bukele no tenía el apoyo de los Estados Unidos, pues no iba a tener éxito”, manifestó durante una entrevista. No obstante, dijo que modificó su posición tras conocer que algunos líderes de las bandas haitianas habían planteado la posibilidad de un diálogo. “Realmente vemos que sí puede tener éxito, porque vemos ya a los principales cabecillas de las bandas pidiendocacao’ [rendirse], como decimos por aquí”, declaró.

De igual forma, el alcalde de Dajabón cuestionó los resultados de las operaciones internacionales que se desplegaron en Haití para enfrentar a las organizaciones armadas.

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Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, en la frontera dominicana con Haití, afirmó que cambió de opinión después de conocer que algunos líderes de las pandillas plantearon la posibilidad de dialogar, durante una entrevista. (Cortesía: Redes social/Reuters)
Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, en la frontera dominicana con Haití, afirmó que cambió de opinión después de conocer que algunos líderes de las pandillas plantearon la posibilidad de dialogar, durante una entrevista. (Cortesía: Redes social/Reuters)

Bukele realmente ha sorprendido al mundo y ha dejado en vergüenza a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a todos los estamentos internacionales”, sostuvo. Riverón consideró que las misiones enviadas a Haití no consiguieron “poner a raya” a las bandas criminales.

El funcionario también expresó que la intervención de Bukele no pondría fin a todos los episodios de violencia en Haití. Pese a ello, afirmó que la estrategia podría contener la actividad de las estructuras delictivas. “Aunque sé que no va a terminar con la violencia en Haití, sí puede poner freno a la delincuencia”, señaló.

Sus declaraciones ocurrieron después de que se conocieran ataques contra bandas haitianas durante la madrugada. Consultado sobre si apoyaba esas operaciones, Riverón respondió que sí y planteó una posición de mano dura contra los grupos criminales.

El alcalde pidió la desaparición de las bandas y de quienes las rodean

Por su parte, Riverón fue más allá de su respaldo a las acciones contra las pandillas y afirmó que las bandas debían ser “desaparecidas” junto con sus familiares y con quienes estuvieran a su alrededor. “Las bandas deben ser desaparecidas, desaparecidas con toda su familia y todo el que esté por delante”, dijo.

Riverón sostuvo que la estrategia salvadoreña no acabará con toda la violencia en Haití, pero sí limitará el avance de la delincuencia. (REUTERS/Patrice Noel
Riverón sostuvo que la estrategia salvadoreña no acabará con toda la violencia en Haití, pero sí limitará el avance de la delincuencia. (REUTERS/Patrice Noel

El alcalde justificó esa postura al señalar que, según su visión, esa medida eliminaría incentivos para la delincuencia en Haití y en otros países. No aportó detalles sobre un mecanismo legal o institucional para aplicar esa propuesta.

También describió a Bukele como una posible “punta de lanza” frente a escenarios donde, según dijo, los organismos internacionales no lograron responder ante estructuras criminales. Riverón sostuvo que el modelo de seguridad aplicado por el presidente salvadoreño podría trasladarse a otros países si logra controlar a las bandas haitianas.

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