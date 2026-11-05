República Dominicana

República Dominicana pide en Madrid traducir el diálogo iberoamericano en comercio e inversiones tangibles

Durante el encuentro en Madrid, el canciller Víctor Bisonó planteó fortalecer las cadenas de suministro confiables, robustecer el comercio y blindar puertos estratégicos ante el avance del crimen organizado internacional

Bisonó pidió convertir la cooperación iberoamericana en inversiones y comercio (Foto cortesía Cancillería)
Bisonó pidió convertir la cooperación iberoamericana en inversiones y comercio (Foto cortesía Cancillería)
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El canciller de República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó, instó este miércoles en Madrid a que los países de la Comunidad Iberoamericana conviertan los mecanismos de diálogo político en inversiones, comercio y resultados concretos para la población. El planteamiento se produjo durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores previa a la XXX Cumbre Iberoamericana.

Según informó la Cancillería dominicana, Bisonó propuso reforzar la cooperación económica, la seguridad regional y los vínculos productivos entre los países. El ministro sostuvo que la región debe aprovechar sus capacidades para ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer su inserción comercial.

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Es el momento de traducir la diplomacia económica en inversiones, comercio y alianzas productivas”, afirmó el canciller durante su intervención.

Lapropuesta incluyó cadenas de suministro, seguridad digital y puertos

El titular de Relaciones Exteriores planteó la creación de cadenas de suministro confiables como parte de una estrategia para apuntalar la seguridad alimentaria. También mencionó la necesidad de ampliar la cooperación digital, reforzar la ciberseguridad y mejorar la trazabilidad de las cargas y la seguridad portuaria.

Vista general de la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana, celebrada en el marco de la jornada inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana este miércoles en Madrid. EFE/Kiko Huesca POOL
Vista general de la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana, celebrada en el marco de la jornada inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana este miércoles en Madrid. EFE/Kiko Huesca POOL

Bisonó vinculó esas medidas con la necesidad de responder a amenazas que afectan a varios países de la región, entre ellas el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Además, propuso una mayor coordinación para prevenir y atender desastres naturales y emergencias sanitarias.

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El funcionario valoró los avances impulsados durante la presidencia pro tempore de España, entre los que citó la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, la Alianza Iberoamericana de inteligencia artificial y la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

Fotografía de archivo en la que se captó al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, durante una conferencia de prensa, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Fotografía de archivo en la que se captó al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, durante una conferencia de prensa, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El canciller dominicano agradeció el respaldo regional para Haití

Durante la reunión, Bisonó destacó el respaldo de los países iberoamericanos a los esfuerzos de estabilización de Haití, nación que afronta una crisis social ante el control de las pandillas sobre los territorios de la nación. El canciller consideró que la situación de seguridad haitiana tiene efectos sobre el conjunto de la región.

Su solidaridad es un gesto que se traduce en beneficio de la seguridad tanto para los haitianos como para el resto de los países de la región”, expresó.

El ministro también ratificó el compromiso de República Dominicana con el multilateralismo y los mecanismos de concertación iberoamericana. A la vez, manifestó el apoyo de su país a Honduras, que asumirá la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana.

La reunión concluyó con un posicionamiento compartido de los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Comunidad Iberoamericana sobre la próxima sucesión en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los cancilleres iberoamericanos respaldaron una posición común para que la próxima persona que ocupe la Secretaría General de la ONU sea de América Latina y el Caribe”, destaca el portal de la Cancillería.

El documento respaldado por los cancilleres plantea que la próxima persona que ocupe la Secretaría General de la ONU sea nacional de un país de América Latina y el Caribe. La declaración recordó que la región solo ha tenido una vez a una persona al frente de la Secretaría General del organismo internacional.

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