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King y Scopely deberán cambiar sus anuncios de juegos móviles en Reino Unido

El regulador británico retiró campañas que mostraban mecánicas, gráficos e insignias que podían confundir a los usuarios

28/09/2023 Nivel 15.000 del videojuego Candy Crush Saga. POLITICA KING
28/09/2023 Nivel 15.000 del videojuego Candy Crush Saga. POLITICA KING
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La Advertising Standards Authority (ASA), el regulador publicitario del Reino Unido, prohibió anuncios de juegos móviles vinculados con King, Scopely y otras editoras por ofrecer una imagen imprecisa del contenido disponible. El organismo exigirá que estas campañas representen la jugabilidad real y no incluyan mecánicas, gráficos, funciones o supuestos reconocimientos capaces de confundir a quienes deciden descargar o comprar un título.

Qué exigirá la ASA a los anuncios móviles

La medida apunta a una práctica frecuente en redes sociales y plataformas como YouTube: videos promocionales que parecen mostrar una partida, aunque las acciones presentadas no forman parte del producto. El gameplay, término utilizado para describir las imágenes de una partida y la interacción real con el juego, deberá ser representativo de lo que encontrará el usuario.

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Según informó GamesIndustry.biz, la ASA busca que cada anuncio dé una impresión precisa del título promocionado. Esto incluye evitar escenas alteradas, mejoras ficticias y características que aparecen únicamente en la publicidad. La presencia de una aclaración tampoco será suficiente cuando la presentación general pueda inducir a error.

“Es importante que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre los juegos que deciden comprar o descargar; por ello, seguiremos tomando medidas en este ámbito siempre que detectemos anuncios que infrinjan las normas”, explicó Freddie Alcock, representante de la ASA.

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El problema ganó visibilidad durante los últimos años con el uso de inteligencia artificial para producir piezas promocionales. Estas herramientas permiten generar imágenes y secuencias con rapidez, pero el criterio del regulador se mantiene: el resultado debe corresponder con el contenido del juego y no puede presentar como real una experiencia inexistente.

El caso de Farm Heroes Saga

Uno de los anuncios retirados corresponde a Farm Heroes Saga, el juego de rompecabezas de King basado en combinar tres elementos iguales. La pieza mostraba una sierra que avanzaba hacia una vaca y planteaba una interacción que no aparece dentro del título.

King argumentó que el anuncio indicaba que las imágenes no pertenecían a una partida real. La ASA rechazó esa defensa porque consideró que la campaña seguía siendo claramente confusa para el público. El caso establece que un aviso escrito no corrige necesariamente una representación visual engañosa, en especial cuando la mecánica inventada ocupa el centro del anuncio.

La revisión también alcanzó campañas relacionadas con Scopely y editoras menos conocidas, entre ellas Omnilojo y Vistrex/Royal Ark Games. Los casos incluían diferencias entre los gráficos publicitarios y el producto descargable, además de situaciones que no podían encontrarse al jugar.

Otra publicidad incorporaba insignias con los textos 2026 Game Creative y 2026 Survival Game. Su diseño podía interpretarse como el reconocimiento de un evento o una premiación. La desarrolladora responsable sostuvo que las insignias representaban una presencia destacada en las tiendas móviles, pero la explicación tampoco fue aceptada por la ASA.

Vistrex/Royal Ark Games
Vistrex/Royal Ark Games

Otras medidas sobre juegos y monetización

La intervención de la ASA se limita al mercado publicitario británico, aunque ocurre mientras otros organismos europeos aumentan el control sobre la promoción y monetización de videojuegos. Son medidas separadas, con autoridades y objetivos distintos, pero todas buscan que el usuario reciba información clara antes de gastar dinero o descargar un producto.

En Europa ya se anunciaron reglas dirigidas a las microtransacciones, compras de contenido digital realizadas dentro de un juego. Entre los cambios citados se encuentra la obligación de mostrar el precio real en euros, en lugar de presentar únicamente monedas virtuales que dificulten calcular el costo. También se contemplan plazos de 14 días para solicitar devoluciones en los casos cubiertos por las nuevas disposiciones.

PEGI, el sistema europeo de clasificación por edades, también elevará a mayores de 16 años la recomendación para juegos digitales con cajas de botín, recompensas aleatorias que pueden adquirirse o abrirse para obtener objetos virtuales.

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