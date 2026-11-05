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Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

La cantante se volvió viral tras una entrevista donde cuestionaron el look que eligió. Lejos de enojarse, bromeó en sus redes con las imágenes

Emilia Mernes participó en el programa Hay Amor del canal de streaming Hispa con la conducción de Nacho Elizalde (Video: X)

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Emilia Mernes protagonizó uno de los momentos virales de la semana luego de que circularan fragmentos de su participación en Hay Amor, el programa del canal de streaming Hispa conducido por Nacho Elizalde. En esas imágenes, la cantante apareció con un look que no tardó en generar miles de comentarios en redes: la iluminación del estudio y el ángulo de cámara no la favorecieron, y los usuarios no tardaron en señalarlo. Lo que nadie esperaba fue que la propia cantante se sumara a las críticas con una dosis de humor que desarmó a más de uno.

“Yo también me vi y dije POR QUÉ TENGO CARA DE OSO JA,JA, JA”, escribió la artista en su cuenta de X bajo el usuario @emimernes, donde acumula millones de seguidores. El posteo superó las 365.000 visualizaciones en pocas horas y se convirtió en uno de los textos más compartidos del día. Lejos de molestarse, Mernes explicó que “algo pasó entre ese peinado y la luz”, reconociendo que el resultado no fue el esperado y zanjando el debate con una risotada pública que la posicionó del lado de la audiencia.

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emilia mernes
La cantante respondió a las repercusiones sobre su rostro en la red social X con la frase: "Por qué tengo cara de oso"

La polémica no tardó en arrastrar a quienes menos tenían que ver. Varios comentarios apuntaron directamente contra Mery Folgar, maquilladora que publicó en su perfil de Instagram un video del backstage del programa bajo la categoría Bodypainting. Las críticas al trabajo estético de la profesional se multiplicaron en la sección de comentarios, aunque los propios seguidores de Folgar salieron a defenderla: “El color oscuro de pelo marca mucho los rasgos también”, escribió una usuaria. Otra cuenta fue todavía más directa: “¡Es hermosaaa! Encima tiene un glitter en la mejilla que se ve raro ahí. Ella es muy divina”, dejando en claro que el problema no había sido el maquillaje.

El consenso entre quienes analizaron las imágenes apuntó a un factor puramente técnico: la iluminación del estudio. Una fuente de luz demasiado directa, sin el rebote ni el relleno lateral necesarios, generó sombras duras debajo de los pómulos y los ojos, lo que alteró la percepción visual de las facciones de la cantante. Se trata de un error frecuente en la iluminación de los estudios de televisión o streaming. El resultado puede distorsionar rasgos en cualquier persona, independientemente de su maquillaje o su look del día.

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Una mujer con auriculares y chaqueta violeta habla frente a un micrófono en un estudio con un cartel que dice OLGA de fondo.
Emilia Mernes conversó con Nati Jota en el canal Olga sobre su método para sobrellevar las opiniones negativas del público (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevista en Hay Amor formó parte de una semana de alta exposición mediática para Mernes, quien acaba de cumplir 30 años el 29 de octubre y los celebró con el lanzamiento de “Bodypainting”, su nuevo single que marca un giro estético hacia tonos oscuros y una imagen más teatral, alejada de los cristales bajo los ojos que la hicieron reconocible durante años. En el programa de Elizalde, la cantante habló sobre su relación con Duki, sus comienzos en la música y distintos momentos de su carrera, aunque fue el aspecto visual de las imágenes el que se robó la atención del público.

No es la primera vez que Emilia Mernes responde a los mensajes de odio con humor. Días antes, en una entrevista en Sería Increíble, el programa de Olga conducido por Nati Jota, había hablado abiertamente sobre cómo maneja las críticas en redes sociales. “Un poco me pasaba, no te voy a negar, pero estoy más relajada ahora”, dijo la cantante oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, al referirse a los nervios que antes le generaba dar entrevistas.

La reacción de Mernes generó adhesiones inmediatas. Muchos usuarios destacaron la actitud de la cantante como un ejemplo de cómo gestionar el escrutinio al que están sometidas las figuras públicas en la era de las redes sociales, donde cualquier imagen puede ser capturada, recortada y amplificada en segundos. El posteo de la propia cantante terminó siendo más comentado que los fragmentos originales de la entrevista, invirtiendo la dinámica habitual del hate online.

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