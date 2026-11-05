Las imágenes de terror que publicó Mauro Icardi en su batalla legal con Wanda Nara: “Documento mata relato”

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Mauro Icardi eligió la noche de este miércoles para responderle a Wanda Nara con un descargo en cuatro historias de Instagram, todas ambientadas en la estética de terror propia de Halloween: payasos siniestros, muñecas colgantes y la máscara del personaje Momo. Lo hizo después de que una periodista difundiera los detalles de una resolución judicial que lo señalaba como deudor alimentario y lo intimaba a pagar USD 90.000. Y no se guardó nada.

El origen del cruce hay que buscarlo en las últimas semanas. La cuota alimentaria de las hijas que el futbolista tiene con la conductora nunca quedó fijada de forma definitiva. Con la separación consumada hace dos años y el fin del contrato de Icardi con el Galatasaray en junio, el monto provisorio que se estaba pagando se calculaba sobre la base de su salario en el club turco. Sin equipo y sin ingreso fijo desde entonces, el futbolista solicitó a la Justicia una reducción de esa cuota. La petición fue rechazada.

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Icardi eligió la decoración de Halloween de su casa para lanzar el primero de sus mensajes: sobre un payaso inflable con ojos rojos, negó las versiones sobre deudas y prohibición de salida del país

A eso se sumó que, según informó la periodista Naiara Vecchio, el delantero habría dejado de abonar los alimentos provisorios desde abril. Ante ese panorama, Wanda Nara volvió a la Justicia y solicitó la prohibición de salida del país para el futbolista, una medida que ya había pedido en oportunidades anteriores. El reclamo de la conductora se enmarcaba además en otro frente abierto: Icardi había presentado una cautelar para impedir que ella, su entorno familiar y quienes la rodean compartieran imágenes de las niñas en redes sociales. La abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, explicó que la medida respondió a una “escalada en la exhibición” de las menores durante el cumpleaños de una de ellas, en el que participaron Zaira Nara, Nora Colosimo y Martín Migueles. La conductora habría respondido con los reclamos alimentarios.

Este miércoles, Vecchio publicó la resolución judicial completa y la información se expandió rápidamente. La Justicia había rechazado el pedido de reducción de cuota y aprobado la liquidación de los meses de septiembre y octubre por USD 60.000, suma que se incrementó en un 50% —hasta los USD 90.000— debido al incumplimiento en los plazos. En el mismo expediente se incorporó una denuncia por el impago de la prepaga de las niñas, que llevaría más de un año sin abonarse. La prohibición de salida del país, en cambio, fue denegada: la Justicia consideró que la deuda puede ejecutarse directamente a través del embargo sobre la casa del delantero en Nordelta. “Mauro Icardi, deudor alimentario: se negó la reducción de cuota solicitada y se intima a pagar septiembre y octubre en un 50%. La deuda por esos dos meses: 90.000 USD, bajo apercibimiento”, escribió la periodista de Los profesionales con Flor.

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Con una muñeca colgante de fondo, el futbolista enumeró cinco puntos para desmentir lo que circuló en los medios y les dijo a quienes difundieron la información: "Si necesitan plata, vayan a trabajar"

Horas después, Icardi respondió. Y lo hizo a su manera. La primera historia mostraba un payaso inflable y siniestro colgado sobre la puerta de una casa, con ojos rojos encendidos y manchas de sangre en el traje. Sobre esa figura, el futbolista escribió: “Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana. Deudas, salida del país. ¿Cómo decían?”. Luego apuntó a los documentos como única verdad posible: “Bueno, para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que siempre en dichas resoluciones dice todo lo contrario”. Y cerró con una mezcla de calma e ironía: “Les mando un beso. Espero ansioso cuál será la próxima mentira”.

La segunda historia mantuvo la estética: una muñeca siniestra colgada del techo, iluminada con luz azul, sirvió de fondo para el centro del descargo. Bajo el encabezado “Documento mata relato. Resumo tanta letra”, Icardi enumeró cinco puntos con los que buscó desarticular cada versión.

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Tras la máscara del personaje de terror, Icardi apuntó al detalle que, según él, invalida el descargo de la otra parte: la resolución judicial del 4 de noviembre no lleva la firma que mencionaron los voceros

Aclaró que el expediente de reducción de alimentos es un trámite diferente al difundido y que la Cámara revocó la multa del 50% que habían solicitado en su contra. Planteó el punto que más había circulado: “Le negaron el pedido de prohibición de salida del país”. Indicó que lo único aprobado en favor de la otra parte fue la liquidación de alimentos que, según él, ya están cubiertos en la cuota de junio de 2026. Sobre el embargo de su propiedad en Nordelta, dijo que corresponde a una causa distinta, apelada y que “pronto se levantará”. El párrafo final no tuvo vuelta: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata, vayan a trabajar. ¡Chimuertos!”.

La tercera historia sumó lo que Icardi presentó como la prueba definitiva. Con la máscara de Momo sobre su cara, señaló que la resolución del 4 de noviembre está firmada por Carlos y Gastón, identificados como jueces de Cámara, y que en ninguna página figura la firma de Adrián, mencionado en las versiones que circularon.

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Para cerrar, Icardi usó un video de archivo de su etapa en el Galatasaray y lo combinó con la imagen del documento firmado. Su mensaje: "No se puede competir contra principiantes"

“Se ve que ser mitómano se contagia. No vayan por ese camino que así terminó la Gachi, Pachi”, cerró. La cuarta historia dejó caer el telón: un video del futbolista riendo en una conferencia de prensa junto a la imagen del documento con las dos firmas. El texto no dejó margen: “No se puede competir contra principiantes. Pero admito que me gusta tu confianza, considerando tus resultados. Qué atrevida es la ignorancia”.