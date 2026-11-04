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El sorpresivo encuentro de Lionel Messi con un subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Visitando al número 1”

La Pulga mantuvo una conversación con Julián Camino, quien era uno de los principales colaboradores de Alejandro Sabella durante su ciclo en la selección argentina

El futbolista pudo conversar con el ex ayudante de Alejandro Sabella en Miami

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Lionel Messi y Julián Camino compartieron un momento ameno en el centro de entrenamiento de Inter Miami en los Estados Unidos durante la jornada de este miércoles. El 10 se estrechó en un abrazo y conversó con el antiguo ayudante de campo de Alejandro Sabella, uno de los entrenadores que mejor entendió cómo rodear a la 10 para maximizar su talento en la selección argentina.

“Visitando al número 1″, escribió el hombre de 65 años a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que adjuntó un video de este encuentro junto a una fotografía con ambos como protagonistas. Camino era uno de los principales colaboradores de Sabella (el otro era Claudio Gugnali) durante el ciclo iniciado en julio de 2011 y concluido en julio de 2014, y que terminó después de perder la final del Mundial de Brasil ante Alemania, en lo que fue la mejor etapa de la Pulga con la Albiceleste hasta la llegada de Lionel Scaloni. Pachorra falleció en 2020 a los 66 años.

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Camino brindó una entrevista en octubre pasado con el canal de YouTube de 0221 de La Plata, en la que destacó el comportamiento del delantero a lo largo de ese periodo: “Lo disfrutamos bastante a Messi. Él siendo el mejor jugador del mundo, en ningún momento nos puso un reparo. Siempre nos apoyó. Nunca nos hizo a un costado a pesar de falencias, siempre tiró para adelante”.

Además, reveló algunos gestos del capitán que iban más allá del aspecto futbolístico: “Messi ha ayudado mucho a los empleados del predio de la AFA. Hacía regalos, sorteos, siempre muy presente, lo mismo dividiendo los premios. Todo ese grupo tenía grandes gestos”.

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El futbolista pudo conversar con el ex ayudante de Alejandro Sabella en Miami
La foto entre Lionel Messi y Julián Camino (Créditos: @camino_julian/Instagram)

Estas frases sucedieron después de que Leo conformara la formación titular en su último encuentro con la camiseta de la Celeste y Blanca. Convirtió un tanto en la goleada 3-0 sobre Benín y se retiró en un estadio Monumental repleto. De esta manera, culminó una trayectoria a nivel Selección con 126 goles en 208 compromisos, sumado a la coronación de 2 Copas América, 1 Mundial, 1 Finalíssima, 1 Mundial Sub 20 y 1 medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Alejado de la actualidad del seleccionado (Lionel Scaloni ya confirmó los nuevos convocados para la próxima fecha FIFA), Lionel Messi aprovechó para recordar viejas épocas junto a Julián Camino, mientras se enfoca en el duelo de este sábado desde las 18:00 (hora argentina) ante Charlotte FC por la última fecha de la Temporada Regular de la MLS. Las Garzas ya están clasificadas a los Playoffs y deben ganar para asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este.

El máximo emblema del Inter Miami viene de convertir un espectacular gol para darle la victoria a su equipo frente a New England. A los 83 minutos, la Pulga recibió el balón en tres cuartos de cancha, se perfiló hacia su pie más hábil, dejó en el camino a tres rivales con amagues en una baldosa, construyó una pared con el venezolano Telasco Segovia, recibió la devolución y sacó un zurdazo cruzado para convertir el 2-1 final en Foxborough.

Esto lo dejó a un paso de ser el máximo goleador de esta fase porque tiene 26 gritos en 30 partidos y aventaja por 4 anotaciones a Petar Musa, atacante del FC Dallas. Por otro lado, permanece tercero en el ranking de asistencias con 16, por detrás de Evander (17, Cincinnati) y Pep Biel (17, Charlotte).

La tabla de posiciones de la MLS

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