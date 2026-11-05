Contratación pública y derecho administrativo: expertos de todo el mundo debatieron en la UBA sobre el futuro de las compras estatales

El 4° Congreso Internacional de Contrataciones Públicas se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho

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Durante el lunes y el martes, el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue el escenario de la IV edición del Congreso Internacional de Contrataciones Públicas y la presentación del I Congreso Internacional de Derecho Público y Administrativo. Bajo el lema “De la decisión al impacto”, el encuentro reunió a más de treinta especialistas nacionales e internacionales y contó con el respaldo de organismos multilaterales de primer nivel.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP), el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña. Acompañaron al encuentro organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial.

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La iniciativa fue impulsada por el Consejo de la Magistratura, la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura porteña

La apertura contó con la participación de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto; el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara; el profesor titular de Derecho Administrativo de esa casa de estudios, Carlos Balbín; y el secretario administrativo de la Legislatura porteña, Christian Gribaudo. También estuvieron presentes los consejeros del Consejo de la Magistratura Marcelo Meis, Rocío López Di Muro y Guillermo Scheibler, entre otros magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad.

En su discurso inaugural, Ferrero subrayó el valor de que el congreso se realice “por cuarto año consecutivo en la UBA, para discutir e intercambiar ideas sobre el tema”. Sobre el eje central del encuentro, afirmó: “La contratación pública es el mejor vehículo para lograr la igualdad e inclusión social porque mueven muchos recursos pero, en particular en este contexto, porque también nos invitan a ser creativos para poder generar más inclusión para que las sociedades sean más igualitarias”.

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Por su parte, Balbín enmarcó el debate en términos de fondo: “Convocamos a este Congreso para discutir la profundidad del derecho y no meramente las apariencias, un debate académico pero que sirva a todos aquellos que están más allá del mundo académico”. El profesor remarcó que el objetivo es “pensar y debatir un derecho que garantice seguridad jurídica a los inversores pero también a los jubilados y también a muchos otros colectivos”.

Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto, fue una de las expositoras

Durante las dos jornadas se desarrollaron nueve paneles temáticos. Los ejes de debate incluyeron los principios generales de la contratación pública, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de compras, las experiencias globales y nuevos acuerdos internacionales, los marcos regulatorios, la transparencia y el uso de datos, la contratación estratégica, la responsabilidad del Estado, la experiencia argentina y el Derecho Administrativo global.

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Entre los expositores se contaron los ex consejeros del Consejo de la Magistratura porteño Ana Salvatelli y Alberto Biglieri; la titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Agostina Brichetti; el jefe de la División de Gestión Financiera y Adquisiciones del BID, Jorge Dávila Pérez; el especialista de la OCDE Jacobo Pastor García Villareal; el profesor de la Universidad George Washington, Christopher Yukins; y la directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales de Uruguay, Isis Burguez.

Completaron el programa el director general de Verificación Contractual de Paraguay, Adolfo Arce; el juez federal Martín Cormick; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, José Félix Palomino Manchego; el director de la Maestría en Contrataciones Públicas de la Universidad de Campania de Italia, Mario Spasiano; el director de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba, Oscar Cuadros; el director de la Especialización en Contrataciones Públicas de la Universidad Austral, Marcos Serrano; y los especialistas en derecho administrativo Javier Junceda, Fabrizio Figorilli, Domingo Sesín, Fernando García Pullés y Ezequiel Cassagne, entre otros referentes del ámbito académico, judicial y de la gestión pública.

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