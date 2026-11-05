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El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

Julio Vaccari remarcó que su equipo no especulará en La Bombonera y expuso un invicto de seis partidos sin derrotas ni goles en contra frente al Xeneize

El técnico del Halcón remarcó que su equipo no especulará en La Bombonera y expuso un invicto de seis partidos sin derrotas ni goles en contra frente al Xeneize
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Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, advirtió que su equipo no actuará como comparsa en el partido que puede coronar a Boca Juniors como campeón de la Tabla Anual. El cruce se disputará este sábado 7 de noviembre, desde las 17:30, en La Bombonera, por la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol argentina.

El Xeneize llega a la cita como líder de la clasificación anual, con 60 puntos, en paridad con Argentinos Juniors pero con una diferencia de gol de +10 a su favor, lo que le permite asegurarse el primer puesto con solo ganar. Rosario Central, que marcha tercero con 59 unidades, necesita un triunfo propio combinado con tropiezos de sus rivales para alcanzar la cima. En simultáneo con el partido de La Bombonera, Argentinos recibirá a Huracán y el Canalla visitará a Estudiantes de Río Cuarto.

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Vaccari dejó sentada su postura después del 1-1 que su equipo cosechó frente a Independiente, resultado previo al compromiso ante Boca. “En cuanto al partido con Boca, a nosotros no nos invitaron a ninguna fiesta. Es la realidad”, lanzó el entrenador. El DT amplió el concepto al remarcar los objetivos propios de su plantel: “Nosotros tenemos nuestra propia historia, tenemos nuestros propios objetivos y jugamos por el pueblo de Defensa. Por toda esta gente que hoy nos vino a ver y nos vino a alentar. Y tenemos un compromiso muy grande con ellos”.

Defensa y Justicia Vs Gimnasia de Mendoza
Leandro Fernandez y Julio Vaccari. Defensa y Justicia vs Gimnasia de Mendoza. Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina.

El Halcón también tiene en juego una definición propia en la última fecha del certamen. El equipo de Florencio Varela ocupa el cuarto puesto de la Zona A, con 28 puntos, posición que le permitiría afrontar los octavos de final de los playoffs como local. Una derrota ante Boca combinada con una victoria de Lanús, que marcha quinto con 25 unidades y se medirá el domingo ante Central Córdoba en Santiago del Estero, le haría perder esa ventaja. Una victoria en La Bombonera también le aseguraría de manera prácticamente directa un lugar en la Copa Sudamericana 2027.

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Más allá del discurso, Vaccari cuenta con un antecedente estadístico que refuerza su confianza de cara al compromiso. El entrenador, de 46 años, nunca perdió frente a Boca en los seis partidos que lo enfrentó al mando de tres clubes distintos, con un registro de dos victorias y cuatro empates. El dato se vuelve más relevante porque, en los seis encuentros, sus equipos mantuvieron la valla invicta ante el Xeneize.

La serie se inició el 9 de abril de 2022, cuando Vaccari dirigía de manera interina a Vélez Sarsfield y logró un empate sin goles en el estadio José Amalfitani. Ya al frente de Defensa y Justicia, el entrenador volvió a igualar sin goles ante Boca el 6 de marzo de 2023, antes de lograr su primera victoria en la serie el 15 de septiembre de ese año, con un triunfo por 1-0 en Florencio Varela por la Copa de la Liga, con gol de Nicolás Fernández.

Julio Vaccari
Julio Vaccari cuenta con una gran racha positiva ante Boca Juniors

El registro continuó durante 2024, con un nuevo 0-0 entre Boca y Defensa, y luego con un empate sin goles entre el Xeneize e Independiente, club que Vaccari pasó a dirigir. El antecedente más reciente se produjo el 19 de mayo de 2025, cuando el entrenador logró su segunda victoria en la serie al eliminar a Boca en los cuartos de final del Torneo Apertura, con un triunfo por 1-0 en La Bombonera gracias al gol de Julio Ángulo, en un partido en el que el Xeneize estaba dirigido por Mariano Herrón.

El historial completo revela que Boca no logró marcarle a ningún equipo dirigido por Vaccari en los seis enfrentamientos disputados desde 2022, incluso en los cuatro que terminaron igualados. La estadística implica un desafío doble para el Xeneize en la definición del sábado, cortar el invicto del entrenador y romper una racha de cuatro años sin poder vulnerar la defensa de sus equipos.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega al compromiso tras vencer a River Plate en el Superclásico, resultado que antecede a la definición de la Tabla Anual. Si Boca no logra la victoria ante Defensa y Justicia, la consagración quedará condicionada a que Argentinos Juniors no le gane a Huracán y a que Rosario Central no derrote a Estudiantes de Río Cuarto en sus respectivos compromisos.

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