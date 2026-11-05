República Dominicana consume hasta 145,000 barriles diarios de combustibles y depende de las importaciones

Refidomsa procesa unos 30,000 barriles diarios de gasolina, diésel y carburante de aviación, frente a un consumo interno de entre 140,000 y 145,000 unidades. (Cortesía: Roberto Cavada)

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República Dominicana consume entre 140,000 y 145,000 barriles diarios de combustibles, una demanda que supera con amplitud la capacidad de refinación local y obliga al país a importar la mayor parte de los productos derivados del petróleo. Así lo afirmó este miércoles el presidente de Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, al abordar la situación energética, los subsidios estatales y los proyectos de exploración en Guyana.

Pereyra señaló que la refinería procesa alrededor de 30,000 barriles por día de distintos productos, entre ellos gasolina, diésel y combustible para aviación. La diferencia entre ese volumen y el consumo interno explica la dependencia de los mercados internacionales y la exposición del país a las variaciones de precios.

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“Nosotros tenemos que importar la mayoría de los combustibles”, sostuvo Pereyra. El titular de Refidomsa vinculó esa situación con el esfuerzo fiscal que realiza el Gobierno dominicano para evitar que los aumentos internacionales se trasladen de forma directa a los consumidores.

Un automóvil clásico rojo permanece junto a un surtidor de combustible sobre un mapa tridimensional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicó, el Estado prevé cerrar 2026 con cerca de 50,000 millones de pesos dominicanos (USD 825,000) destinados a subsidios a los combustibles. El objetivo, explicó, es contener el impacto de las cotizaciones externas sobre los precios que pagan los usuarios finales en estaciones de servicio.

“Es un sacrificio enorme” del Estado, afirmó. Pereyra sostuvo que los valores de los combustibles en otros mercados permanecen elevados y mencionó los precios observados en Europa y Estados Unidos durante un viaje de trabajo que realizó a Madrid para evaluar proveedores de la refinería.

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El presidente de Refidomsa defendió el esquema de subsidios como una herramienta para amortiguar las variaciones del mercado internacional. De acuerdo con su explicación, los precios que se registran en otros países no se reflejan de la misma forma en Dominicana debido a la intervención estatal.

La política de precios de los combustibles también formó parte de sus declaraciones sobre la futura discusión de una reforma legal para el sector de los hidrocarburos. Pereyra dijo que todavía no conoce el contenido del proyecto que elaboran el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda (MICM), aunque consideró necesario debatir sus eventuales cambios.

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Entre los asuntos que podrían revisarse mencionó la periodicidad con la que se fijan los valores de los combustibles. Actualmente, el MICM establece precios cada viernes, dentro del marco de la ley de hidrocarburos vigente.

“Entiendo que se debe debatir si se va a aplicar semanal, cada dos semanas o mensual”, expresó Pereyra, quien agregó que existen otros puntos de interés para el sector.

Varios trabajadores descargan y organizan filas de barriles de combustible que descienden desde un buque petrolero hacia el muelle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exploración de un pozo petrolero en Guyana

Pereyra también se refirió al acuerdo firmado hace algunos meses entre firmado con Guyana para participar en la exploración de un pozo petrolero. Según explicó, Refidomsa interviene como socio junto con una empresa y el Gobierno guyanés.

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El proyecto ya cuenta con una concesión y se encuentra en la etapa de exploración, de acuerdo con las declaraciones del presidente de la compañía estatal. Pereyra remarcó que se trata de una iniciativa de largo plazo, por lo que no tendrá efectos inmediatos sobre el abastecimiento ni sobre los precios internos.

Aun así, consideró que un eventual resultado favorable permitiría al país evaluar mecanismos para reducir costos en un mercado donde la importación domina la provisión de combustibles. “Es un paso importante”, afirmó sobre el convenio.